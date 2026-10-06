Ученици отново блокираха гимназии във Франция на фона на национални протести

Протестиращи ученици отново блокираха гимназии във Франция в рамките на обявените за днес общонационални ученически демонстрации. Проявите ще покажат дали започналото преди няколко седмици движение с искания за повече средства за образователната система запазва силата си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Пред гимназията „Елен Буше“ в 20-и район на Париж ученици препречиха входа с импровизирана барикада от контейнери за отпадъци и велосипеди. Родители и други възрастни застанаха между протестиращите младежи и полицейските сили, които наблюдаваха протичането на демонстрацията.
Училището, както и стотици други учебни заведения в страната, остана затворено. Властите започнаха да затварят училища още миналата седмица в опит да ограничат напрежението, след като по време на протестите бяха нанесени значителни материални щети, а броят на ранените сред служители, ученици и полицаи се увеличи.
Френски медии съобщиха за демонстрации и в други градове още тази сутрин. Синдикатите призоваха работещите също да се включат в протестите по-късно през деня в подкрепа на ученическото движение, което поставя под натиск управлението на президента Еманюел Макрон.
Властите реагираха твърдо на демонстрациите. Само през миналата седмица полицията е извършила над 5000 ареста, като 85% от задържаните са непълнолетни. Широкото използване на арести, сълзотворен газ и средства за борба с безредиците срещу протестиращите младежи обаче засилва недоволството и предизвиква гняв сред част от родителите и учителите.
Блокадите и протестите започнаха в района на Париж в средата на септември, а впоследствие се разпространиха и в други части на страната. Исканията на учениците са различни, но основното им недоволство е свързано с недостига на средства и ограничените възможности за развитие на младежите в училищата в по-бедните райони. Според протестиращите тази ситуация противоречи на принципите, заложени във френския национален девиз „Свобода, равенство, братство“.
Учениците обръщат внимание и на лошото състояние на част от учебните заведения. Те посочват класни стаи, в които няма достатъчно чинове и столове, както и помещения без климатизация и отопление, където температурите през лятото и зимата стават непоносими. В някои училища протестиращите съобщават и за проблеми с плъхове.
Сред основните им оплаквания са още недостигът на персонал и прекомерната учебна натовареност. Френските гимназисти прекарват значителен брой задължителни часове в училище, което ги поставя сред водещите позиции в Европа по този показател.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
12:51 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 😀😀😀😀
Сега келеши от училищата....
Скоро и децата от детските градини на протест
😀😀😀😀
12:55 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Маринов
Ще видите как ще се опитат да натопят Льо Пен в негативизма на бунта.
Според мен:
- добре е да има климатици или инсталации за топло/хладно. Но къде извън Франция има?
- за хигиената съм съгласен. Плъхове? Вярно ли е?
- за учебните програми. Искат да се намали натоварването. Да излизат "боси" по предметите. То не се решава на улицата.
- недостатъчно битово обзавеждане във Франция? Не мога да повярвам. Пращат милиарди на Киев, с да нямат достатъчно столове в стаите.
Ще утихнат. Трябва намеса на министерство и на полиция. И след ваканцията учениците да са в класните с.таи
Коментиран от #8
13:09 06.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Просто там си е така
13:40 06.10.2026
8 Соваж бейби
До коментар #5 от "Маринов":Няма да я обвинят ,масовите ученически протести и блокади в лицеите във Франция започнаха първоначално от лицея (Lycée Antoine de Saint-Exupéry) Créteil .
Движението се зароди на 17 септември 2026 г , първо като стачка на преподавателите, а впоследствие учениците организираха първия блокаж на училището в знак на протест срещу недостига на учители, препълнените класове и лошите условия. Малко след това – от 21 септември вълната бързо прерасна в мащабно национално движение, като сред най-известните и емблематични центрове на последвалите сблъсъци стана лицеят( Lycée Paul-Éluard )Saint-Denis главен виновник Бали Багайоко през март 2026 г. спечели местните избори и стана кмет на Сен Дени . И Меланшон с други негови полигици мотивираха децата и партизаните им се сляха в тълпата с деца които протестират .Валери Пекрес обявяи, че ще изпрати сметка от 100 000 евро на кмета на Сен Дени за възстановяване на щетите, сигурност и почистване, като същевременно допълва че в момента тече цялостна реконструкция на лицея на стойност 45 милиона евро.
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