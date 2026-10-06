Новини
Свят »
Франция »
Ученици отново блокираха гимназии във Франция на фона на национални протести

Ученици отново блокираха гимназии във Франция на фона на национални протести

6 Октомври, 2026 12:52, обновена 6 Октомври, 2026 12:50 614 10

  • франция-
  • протести

Демонстрациите настояват за повече средства за образованието, а властите затегнаха мерките след хиляди арести

Ученици отново блокираха гимназии във Франция на фона на национални протести - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Протестиращи ученици отново блокираха гимназии във Франция в рамките на обявените за днес общонационални ученически демонстрации. Проявите ще покажат дали започналото преди няколко седмици движение с искания за повече средства за образователната система запазва силата си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пред гимназията „Елен Буше“ в 20-и район на Париж ученици препречиха входа с импровизирана барикада от контейнери за отпадъци и велосипеди. Родители и други възрастни застанаха между протестиращите младежи и полицейските сили, които наблюдаваха протичането на демонстрацията.

Училището, както и стотици други учебни заведения в страната, остана затворено. Властите започнаха да затварят училища още миналата седмица в опит да ограничат напрежението, след като по време на протестите бяха нанесени значителни материални щети, а броят на ранените сред служители, ученици и полицаи се увеличи.

Френски медии съобщиха за демонстрации и в други градове още тази сутрин. Синдикатите призоваха работещите също да се включат в протестите по-късно през деня в подкрепа на ученическото движение, което поставя под натиск управлението на президента Еманюел Макрон.

Властите реагираха твърдо на демонстрациите. Само през миналата седмица полицията е извършила над 5000 ареста, като 85% от задържаните са непълнолетни. Широкото използване на арести, сълзотворен газ и средства за борба с безредиците срещу протестиращите младежи обаче засилва недоволството и предизвиква гняв сред част от родителите и учителите.

Блокадите и протестите започнаха в района на Париж в средата на септември, а впоследствие се разпространиха и в други части на страната. Исканията на учениците са различни, но основното им недоволство е свързано с недостига на средства и ограничените възможности за развитие на младежите в училищата в по-бедните райони. Според протестиращите тази ситуация противоречи на принципите, заложени във френския национален девиз „Свобода, равенство, братство“.

Учениците обръщат внимание и на лошото състояние на част от учебните заведения. Те посочват класни стаи, в които няма достатъчно чинове и столове, както и помещения без климатизация и отопление, където температурите през лятото и зимата стават непоносими. В някои училища протестиращите съобщават и за проблеми с плъхове.

Сред основните им оплаквания са още недостигът на персонал и прекомерната учебна натовареност. Френските гимназисти прекарват значителен брой задължителни часове в училище, което ги поставя сред водещите позиции в Европа по този показател.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    11 1 Отговор
    Така се прави браво!! Иначе с мирни протести тука видяхме какво се промени …

    12:51 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 😀😀😀😀

    7 6 Отговор
    Преди време Жълтите жилетки.....
    Сега келеши от училищата....
    Скоро и децата от детските градини на протест
    😀😀😀😀

    12:55 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Маринов

    5 0 Отговор
    Всъщност кой подпали безредиците? Чета, някои се възползват от тях. Привличат внимание и отклоняват от Макрон. То се тръгва към бунтове, когато с мирни средства няма резултат. Не съм чул да има организация, писмено или устно искане, от първото училище поне.
    Ще видите как ще се опитат да натопят Льо Пен в негативизма на бунта.
    Според мен:
    - добре е да има климатици или инсталации за топло/хладно. Но къде извън Франция има?
    - за хигиената съм съгласен. Плъхове? Вярно ли е?
    - за учебните програми. Искат да се намали натоварването. Да излизат "боси" по предметите. То не се решава на улицата.
    - недостатъчно битово обзавеждане във Франция? Не мога да повярвам. Пращат милиарди на Киев, с да нямат достатъчно столове в стаите.
    Ще утихнат. Трябва намеса на министерство и на полиция. И след ваканцията учениците да са в класните с.таи

    Коментиран от #8

    13:09 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто там си е така

    5 0 Отговор
    Французите обичат да правят Велики френски революции.

    13:40 06.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Маринов":

    Няма да я обвинят ,масовите ученически протести и блокади в лицеите във Франция започнаха първоначално от лицея (Lycée Antoine de Saint-Exupéry) Créteil .
    Движението се зароди на 17 септември 2026 г , първо като стачка на преподавателите, а впоследствие учениците организираха първия блокаж на училището в знак на протест срещу недостига на учители, препълнените класове и лошите условия. Малко след това – от 21 септември вълната бързо прерасна в мащабно национално движение, като сред най-известните и емблематични центрове на последвалите сблъсъци стана лицеят( Lycée Paul-Éluard )Saint-Denis главен виновник Бали Багайоко през март 2026 г. спечели местните избори и стана кмет на Сен Дени . И Меланшон с други негови полигици мотивираха децата и партизаните им се сляха в тълпата с деца които протестират .Валери Пекрес обявяи, че ще изпрати сметка от 100 000 евро на кмета на Сен Дени за възстановяване на щетите, сигурност и почистване, като същевременно допълва че в момента тече цялостна реконструкция на лицея на стойност 45 милиона евро.

    14:22 06.10.2026

  • 9 Истината

    1 0 Отговор
    Великата френска революция е избухнала след като Франция финансира сепаратистите в америка и бюджета е изтърбушен, кой не вижда аналогията с финансирането на украйна.

    14:25 06.10.2026

  • 10 Западналите

    1 0 Отговор
    изтекоха в канала! При плъховете, хахаха

    14:26 06.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания