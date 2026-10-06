Ученици отново блокираха гимназии във Франция на фона на национални протести

Протестиращи ученици отново блокираха гимназии във Франция в рамките на обявените за днес общонационални ученически демонстрации. Проявите ще покажат дали започналото преди няколко седмици движение с искания за повече средства за образователната система запазва силата си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пред гимназията „Елен Буше“ в 20-и район на Париж ученици препречиха входа с импровизирана барикада от контейнери за отпадъци и велосипеди. Родители и други възрастни застанаха между протестиращите младежи и полицейските сили, които наблюдаваха протичането на демонстрацията.

Училището, както и стотици други учебни заведения в страната, остана затворено. Властите започнаха да затварят училища още миналата седмица в опит да ограничат напрежението, след като по време на протестите бяха нанесени значителни материални щети, а броят на ранените сред служители, ученици и полицаи се увеличи.

Френски медии съобщиха за демонстрации и в други градове още тази сутрин. Синдикатите призоваха работещите също да се включат в протестите по-късно през деня в подкрепа на ученическото движение, което поставя под натиск управлението на президента Еманюел Макрон.

Властите реагираха твърдо на демонстрациите. Само през миналата седмица полицията е извършила над 5000 ареста, като 85% от задържаните са непълнолетни. Широкото използване на арести, сълзотворен газ и средства за борба с безредиците срещу протестиращите младежи обаче засилва недоволството и предизвиква гняв сред част от родителите и учителите.

Блокадите и протестите започнаха в района на Париж в средата на септември, а впоследствие се разпространиха и в други части на страната. Исканията на учениците са различни, но основното им недоволство е свързано с недостига на средства и ограничените възможности за развитие на младежите в училищата в по-бедните райони. Според протестиращите тази ситуация противоречи на принципите, заложени във френския национален девиз „Свобода, равенство, братство“.

Учениците обръщат внимание и на лошото състояние на част от учебните заведения. Те посочват класни стаи, в които няма достатъчно чинове и столове, както и помещения без климатизация и отопление, където температурите през лятото и зимата стават непоносими. В някои училища протестиращите съобщават и за проблеми с плъхове.

Сред основните им оплаквания са още недостигът на персонал и прекомерната учебна натовареност. Френските гимназисти прекарват значителен брой задължителни часове в училище, което ги поставя сред водещите позиции в Европа по този показател.