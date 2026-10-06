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Кения потвърди първи случай на ебола на своя територия

Кения потвърди първи случай на ебола на своя територия

6 Октомври, 2026 12:30 532 0

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Заразеният е кенийски гражданин, пристигнал от ДР Конго, а 28 души са били в контакт с него

Кения потвърди първи случай на ебола на своя територия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кения потвърди първия случай на ебола на своя територия. Заразеният е кенийски гражданин, който е живял в Демократична република Конго и е пристигнал в Найроби в събота, но впоследствие е починал. Това съобщи министърът на здравеопазването Аден Дуале, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

До момента са установени 28 души, които са били в контакт с пациента. Сред тях са негови близки, както и медицински работници.

Междувременно ДР Конго продължава да се бори с най-мащабното огнище на ебола в историята си. Епидемията е причинена от рядко срещания щам „Бундибуджо“ и беше официално обявена в средата на май. Предполага се обаче, че вирусът е започнал да се разпространява месеци по-рано.

Досега в страната са регистрирани над 8000 случая на заразяване и повече от 4000 смъртни случая. Усилията за овладяване на епидемията засега не дават желания резултат.

Заразата по-рано се разпространи и в Уганда, където бяха регистрирани 20 случая и двама починали. През август Световната здравна организация обяви, че в Уганда вече няма случаи на ебола.

Вирусът се предава при пряк контакт с телесни течности на заразени хора, включително на починали. Заболяването може да предизвика висока температура, повръщане и диария, а при тежки случаи може да доведе до вътрешни или външни кръвоизливи.


Кения
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