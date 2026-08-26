Доналд Тръмп: Време е да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е „време да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така“, само няколко дни след провала на търговските преговори между двете съседни страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имах сделка, която беше доста добра, знаете, доста добра“, каза Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

„Те нямат нищо, без което да не можем да минем, ясно? Можем да се справим. Искам да кажа, че има няколко неща, които биха направили положението малко по-неудобно, но можем да ги получим от другаде. И е време да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така“, заключи Тръмп.

Тръмп наложи в събота нови мита от 50% върху канадския внос на стойност 20 млрд. долара, след като преговорите между двете страни се провалиха.

Канада отвърна вчера с ответни мита върху годишния внос от САЩ на стойност също около 20 млрд. долара и обяви мерки за подпомагане на бизнеса и работниците.