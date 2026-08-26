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Доналд Тръмп: Време е да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така
  Тема: Войната на митата

Доналд Тръмп: Време е да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така

26 Август, 2026 22:48 725 8

  • доналд тръмп-
  • марк карни-
  • канада-
  • търговска война

Тръмп наложи в събота нови мита от 50% върху канадския внос на стойност 20 млрд. долара, след като преговорите между двете страни се провалиха

Доналд Тръмп: Време е да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е „време да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така“, само няколко дни след провала на търговските преговори между двете съседни страни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Имах сделка, която беше доста добра, знаете, доста добра“, каза Тръмп в предаването на консервативния политически коментатор Глен Бек.

„Те нямат нищо, без което да не можем да минем, ясно? Можем да се справим. Искам да кажа, че има няколко неща, които биха направили положението малко по-неудобно, но можем да ги получим от другаде. И е време да дадем урок на Канада, че повече не може да постъпва така“, заключи Тръмп.

Тръмп наложи в събота нови мита от 50% върху канадския внос на стойност 20 млрд. долара, след като преговорите между двете страни се провалиха.

Канада отвърна вчера с ответни мита върху годишния внос от САЩ на стойност също около 20 млрд. долара и обяви мерки за подпомагане на бизнеса и работниците.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ддд

    13 1 Отговор
    "Оправи" Иран и Русия, и сега ще оправя истинските си партньори.

    Коментиран от #3

    22:51 26.08.2026

  • 2 Само така!

    4 1 Отговор
    Дайте и истински урок, а не лиготии с мита! Сега сте на зор и с изути гащи, но Владимир Владимирович може да ви помогне с ракети, нещо повече и Иран може да ви помогне, ако си поискате както трябва! А от Канада до Гренландия е една крачка, може и д плуване да стигнете, ако флотът е с разстройство!😂😂😂😂😂

    23:02 26.08.2026

  • 3 Дъто ,

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ддд":

    За да сме точни , каза че за един ден , не три дня , ще постигне мир ... Съмнявам се , че си е мислил за "руzzкий мир"

    Коментиран от #6

    23:03 26.08.2026

  • 4 Пенка Пенкова

    3 0 Отговор
    Са от глобализация минаваме към затворено стопанство🤣🤣

    23:04 26.08.2026

  • 5 1111

    5 0 Отговор
    Аве, тоя съвсем изкърти мивката...

    23:05 26.08.2026

  • 6 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дъто ,":

    Голям мозък си без да четеш история. Само от тик ток като се информирате това ще е положението

    23:09 26.08.2026

  • 7 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Държавен глава на Канада е британският монарх- в момента крал Чарлз |||
    Сиреч Тръмп ни казва,че е време да дадат урок на британския монарх..

    23:12 26.08.2026

  • 8 Демократ

    1 0 Отговор
    Канада е китайско английска ко чина Англо пакистанските инцести с държава плю нка ще умрът че не владеят сащ. С какъв акъл бе английски смешни мелези бубулечки невзрачни.

    23:16 26.08.2026