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Срещу войните на Тръмп! По-голямата част от американците се противопоставят на новите мита срещу Канада и преименуването на езерото Онтарио
  Тема: Войната на митата

Срещу войните на Тръмп! По-голямата част от американците се противопоставят на новите мита срещу Канада и преименуването на езерото Онтарио

1 Септември, 2026 16:23 725 14

  • канада-
  • иран-
  • доналд тръмп

По-голямата част от американците се противопоставят на новите мита на Тръмп срещу Канада и преименуването на езерото Онтарио

Срещу войните на Тръмп! По-голямата част от американците се противопоставят на новите мита срещу Канада и преименуването на езерото Онтарио - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Според ново проучване на Ройтерс/"Ипсос" мнозинството от американците се противопоставя на предприетите миналата седмица от президента на САЩ Доналд Тръмп мерки за увеличаване на митата върху вноса на канадски стоки, както и на заповедта му езерото Онтарио да бъде преименувано на "езерото Америка", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тридневното проучване, приключило в неделя, показва, че американците гледат с недоверие на конфликта с Канада - от десетилетия един от най-големите търговски партньори на САЩ - който се изостри, след като търговските преговори между двете страни се провалиха и миналата седмица Тръмп нареди увеличаване на митата върху канадските стоки.

Само 20 процента от анкетираните подкрепиха по-високите мита върху канадските стоки, в сравнение с 57 процента, които се противопоставиха на тях, и 21 процента, които не изразиха точна позиция. Около един на всеки пет анкетирани не беше чувал за случващото се.

Американските домакинства вече изпитват напрежение по отношение на финансите си поради скока в цените на горивата, откакто Тръмп обяви война на Иран през февруари, а американските избиратели определят разходите за живот като най-важния фактор, който ще определи за кого ще гласуват на предстоящите междинни избори на 3 ноември, отбелязва Ройтерс.

Републиканците ще се борят да запазят крехкото си мнозинство в Конгреса на САЩ на изборите. Рейтингът на одобрение на Тръмп през последните седмици обаче се продължава да седи на най-ниското ниво в политическата му кариера.

Търговският конфликт придоби театрален характер миналата седмица, когато в четвъртък Тръмп реши да преименува езерото Онтарио - едно от петте Големи езера в Северна Америка – на "езеро Америка". Наименованието, дадено от Тръмп, важи за употребата във връзка с езерото във федералните документи на САЩ и не определя как Канада, международните организации или други институции ще го наричат. Тръмп неведнъж е подхождал с лека доза подигравка спрямо Канада, заплашвайки да анексира дългогодишния съюзник като 51-ви щат на САЩ. В началото на втория си мандат през януари 2025 г. той разпореди Мексиканският залив да бъде преименуван на "Американски залив".

Едва 14 процента от американците, участвали в проучването на Ройтерс/"Ипсос", заявиха, че подкрепят промяната на името на езерото Онтарио, което носи това име от повече от 400 години. Цели 63 процента от анкетираните се противопоставиха на промяната на името, а останалите не бяха сигурни или не отговориха на въпроса.

Проучването, което беше проведено онлайн с респонденти от цялата страна, събра отговори от 1023 пълнолетни американци и имаше статистическа грешка от 4 процентни пункта, отбелязва Ройтерс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    9 6 Отговор
    Канада е гнездо на фашисти.А тръмпоча е по зле от кафявата якичка зеленясалия

    16:28 01.09.2026

  • 2 сащисан кравар

    13 1 Отговор
    Но пък Бай Дончо пак прати протежето си от ФЕд да дрънка несвързани неща за да бута златото и биткойните, а всяко планирано рутене на пазарите му носи парички на него и бандата на Е😉

    16:28 01.09.2026

  • 3 Тръмп сбърка с това езеро Америка

    14 0 Отговор
    Хайде, Мексиканския залив на американски, как да е. Ама Онтарио трябваше да кръсти на себе си. А, и столицата, кой е тоя Вашингтон? Столицата трябва също да е Тръмп.

    16:29 01.09.2026

  • 4 Читател

    12 2 Отговор
    Този е вреден не по малко от Байдън.При така наречените демократи пандемия,епидемии разврат,при републиканците войни.

    16:29 01.09.2026

  • 5 Айляк

    13 0 Отговор
    Ами, бай Доньо си е нарцис.
    Кво да му харесваш на такъв?
    Но лошото е, че всички по света му сърбат попарата на риж Дончо, не само краварите.

    16:30 01.09.2026

  • 6 МЕГА СРАМ ЗА САЩ

    18 0 Отговор
    С ТАКЪВ КУКУРИГУ ПРЕЗИДЕНТ.

    16:35 01.09.2026

  • 7 Коко

    6 0 Отговор
    По голяма част от американците не знаят кой им е президент но се противопоставяли.Кой ли ви вярва не знам.

    16:36 01.09.2026

  • 8 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    То там има още 4 езера които граничат с Канада ,всички ли ще се казват хамерика или ще ги номерира клоуна ,живо ме интересува ,и със слънцето луната водата и въздуха какво мисли по въпроса клоуна ,ще плащаме ли и там мита

    16:38 01.09.2026

  • 9 Крайно време е да върнат

    10 0 Отговор
    Крайно време е да върнат горната възрастова граница за кандидат президент. Последните от Куку по Куку.

    16:41 01.09.2026

  • 10 Купувани евтино

    3 0 Отговор
    На завалиите американци не им се предлагат нормални кандидати за избиране. Какво значи да избираш между Тръмп и Байдън? Къде са младите и идейни кандидати? Отпадат на първични избори. Там се чупи демокрацията им.

    Коментиран от #13

    16:53 01.09.2026

  • 11 Аполон

    5 1 Отговор
    Една планета е заложник и страда заради две старчета, бункерскиат плъх и Дони тъпото

    16:54 01.09.2026

  • 12 Нека

    0 0 Отговор
    да познаем. За митата за Канада се противопоставят, но за войната срещу Иран и за "специалните" отношения с Израел подкрепят в преобладаващата си част. Ройтерс

    16:55 01.09.2026

  • 13 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Купувани евтино":

    Смях в залата. Къде я видя тази демокрация точно пък в САЩ.
    Ами че това е един добре затворен двупартиен режим, с политически кланове ( самите те признават и си ги наричат така) от много поколения насам.

    16:58 01.09.2026

  • 14 В Китай

    3 0 Отговор
    има само една партия. В САЩ са цели две.

    16:59 01.09.2026