Доналд Тръмп: Путин няма да нападне територията на НАТО

Американският президент Доналд Тръмп увери, че руският му колега Владимир Путин няма да нападне държава член на НАТО, и се опита да омаловажи медийните публикации, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Той няма да нападне територията на НАТО", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.
По-рано днес Тръмп каза в телефонно интервю пред изданието "Аксиос", че няма да има подобна атака и че Ратклиф не е бил изпратен в Москва, за да предаде конкретно послание.
"Ратклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно", заяви американският президент в интервюто.
Разузнаванията на европейски държави и на САЩ обаче отдавна следят руските хибридни атаки в Европа, които не стигат до нивото на пълномащабен конфликт, а са насочени главно към отслабване на единството вътре в НАТО и решимостта на държавите членки пакта да подкрепят Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, отбелязва Ройтерс.
Европейските разузнавателни служби не разполагат с данни за потенциална руска военна атака срещу европейските държави членки на НАТО, заяви днес високопоставен европейски представител, цитиран от Франс прес.
Агенцията отбелязва, че според американски медии директорът на ЦРУ е посетил Москва тази седмица, за да разубеди Русия да не напада територията на Северноатлантическия алианс.
"Европейските тайни служби не виждат риск от руска атака срещу европейските държави", увери този представител, пожелал да остане анонимен.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа по-рано днес изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка", като заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции.
Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната.
Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио.
Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата.
Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Ората са се разбрали.....
Обаче....... ако някоя Стелт подводница на Русия, случайно пресече път на някой английски кораб в международни води.....
Коментиран от #17
22:20 27.08.2026
2 Без майтап
22:21 27.08.2026
3 Какво значи територия на нато
22:21 27.08.2026
4 име
Коментиран от #8
22:23 27.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Интересно
Коментиран от #23
22:25 27.08.2026
8 Хахаха
До коментар #4 от "име":Верно ли бе?!
Пропуснал съм го това...
22:26 27.08.2026
9 Ами Путин напада
22:26 27.08.2026
10 Обичам ЕС и НАТО
22:26 27.08.2026
11 Косово е СЪРБИЯ
Коментиран от #13
22:27 27.08.2026
12 ПО ТОЧНО
22:28 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Истината
НО виж ако балтийските пудели продължават да го дразнят... може да изгони НАТО и от там
Коментиран от #15, #34
22:29 27.08.2026
15 Пич
До коментар #14 от "Истината":Точно!!!
Какво би могла да вземе Русия от Европа, като Европа няма нищо?! Ни нефт, ни газ, ни въглища, ни диаманти и рубини......
Коментиран от #20
22:32 27.08.2026
16 Смешник
22:33 27.08.2026
17 име
До коментар #1 от "Пич":Трудна работа някой да засече английски кораб в движение. По-скоро по доковете. Пусни си ютуб канала @MarkFeltonProductions. Имат 25 бойни кораба от общо 63 кораба. 10 подводници от два класа, от които само четири оперират; два самолетоносача от които единия е не работи, а другия понякога работи; 6 разрушителя, доста старички, от тях 2 оперират; 7 стари фрегати, от които пет оперират и една е пред сваляне от служба и бракуване. 7 корвети, всички опериращи, но снабдени само с леки оръдия, без въздушна защита или от подводници. Служат само за патрулни цели. Имат 134 адмирала, на един кораб се падат почти по двама адмирала. Ако успеят да ремонтират някое корито, остят други без екипаж за да окомплектоват горе-долу. Самолетоносача ако излезе на мисия, ескортиращата му група е от 3 кораба, едини от които танкер. Да не говорим, че имат само 8 самолета за единия самолетоносач, за другия няма и толкова, а всеки е с 38 самолета капацитет. Тва е смешния английски флот към днешно време, даже и сомалийски пирати не може да изплаши.
Коментиран от #30
22:34 27.08.2026
18 Име
22:36 27.08.2026
19 Ъъъ
1. Обещание Украйна да не бъде приета в НАТО!
2. Обещание, че няма да има бази на НАТО в Украйна!
Това е! Нищо повече! Само че тогава американците казаха НЕ! И сме там, където сме....А това, че Украйна още не е член на НАТО явно не притеснява никого....На практика САЩ унищожиха Украйна с отказа си през 2021! И за благодарност, все още не са я приели, но така става, когато си мислиш, че САЩ са ти приятели....Или че ги е грижа за теб!
Коментиран от #27
22:37 27.08.2026
20 Ами...
До коментар #15 от "Пич":Даже и хубави жени нямат вече... само охранени кобили.
А, забравих ... и меки китки. Но съм сигурен че и руснаците си имат меки китки
Коментиран от #22
22:37 27.08.2026
21 Град Сандански
22:40 27.08.2026
22 Дзак
До коментар #20 от "Ами...":Всекиму заслуженото!
22:41 27.08.2026
23 Айляк
До коментар #7 от "Интересно":Точно така.
Това е причината Ратклиф да кацне тайно в Москва, а Путин даже да не го приеме.
С това си изявление бай Дончо се издаде.
22:43 27.08.2026
24 То и ти
22:44 27.08.2026
25 На руснаци
22:44 27.08.2026
26 Факт
22:47 27.08.2026
27 Каква свръхсекретна
До коментар #19 от "Ъъъ":информация, малиии, по-информиран няма
22:47 27.08.2026
28 Ха ха ха
22:47 27.08.2026
29 Капейчо
22:48 27.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 оня с коня
Коментиран от #33
22:48 27.08.2026
32 Истината
22:49 27.08.2026
33 Ами няма глу....
До коментар #31 от "оня с коня":Тези лъжи служат само да обират по глупавите.
22:51 27.08.2026
34 Моряка
До коментар #14 от "Истината":Моля,моля,не обиждайтедобродушните жвотинки пудели,какво лошо са сторили.Прибалтийските държави могат да се сравняват само с онези дребни злобни,лаещи за ритник пинчери,или пък с конските мухи.Които да та е гнус да ги смачкаш..
22:52 27.08.2026