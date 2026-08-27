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Доналд Тръмп: Путин няма да нападне територията на НАТО
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Путин няма да нападне територията на НАТО

27 Август, 2026 22:16 883 34

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • нато-
  • цру-
  • украйна-
  • иран-
  • джон ратклиф

По-рано днес Тръмп каза в телефонно интервю пред изданието "Аксиос", че няма да има подобна атака и че Ратклиф не е бил изпратен в Москва, за да предаде конкретно послание

Доналд Тръмп: Путин няма да нападне територията на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп увери, че руският му колега Владимир Путин няма да нападне държава член на НАТО, и се опита да омаловажи медийните публикации, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Той няма да нападне територията на НАТО", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

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По-рано днес Тръмп каза в телефонно интервю пред изданието "Аксиос", че няма да има подобна атака и че Ратклиф не е бил изпратен в Москва, за да предаде конкретно послание.

"Ратклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно", заяви американският президент в интервюто.

Разузнаванията на европейски държави и на САЩ обаче отдавна следят руските хибридни атаки в Европа, които не стигат до нивото на пълномащабен конфликт, а са насочени главно към отслабване на единството вътре в НАТО и решимостта на държавите членки пакта да подкрепят Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия, отбелязва Ройтерс.

Европейските разузнавателни служби не разполагат с данни за потенциална руска военна атака срещу европейските държави членки на НАТО, заяви днес високопоставен европейски представител, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че според американски медии директорът на ЦРУ е посетил Москва тази седмица, за да разубеди Русия да не напада територията на Северноатлантическия алианс.

"Европейските тайни служби не виждат риск от руска атака срещу европейските държави", увери този представител, пожелал да остане анонимен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа по-рано днес изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "езерото Америка", като заяви, че промяната влиза в сила незабавно, съобщиха световните агенции.

Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната.

Езерото Онтарио е едно от петте Големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио.

Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата.

Преименуването идва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Отава. Търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха миналата седмица. Двете страни си отправиха взаимни обвинения за неуспеха на тридневните интензивни разговори.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 9 Отговор
    Па...... Да!!!
    Ората са се разбрали.....

    Обаче....... ако някоя Стелт подводница на Русия, случайно пресече път на някой английски кораб в международни води.....

    Коментиран от #17

    22:20 27.08.2026

  • 2 Без майтап

    6 4 Отговор
    Тази вечер това. Утре сутрин ще кава ли чуем или видим?

    22:21 27.08.2026

  • 3 Какво значи територия на нато

    9 4 Отговор
    Косово, Гренландия, Украйна, Молдова... А може би Крим..... Малииииии.......

    22:21 27.08.2026

  • 4 име

    7 3 Отговор
    Хахаха, наркомана пуснал вчера клипче от табелата на град Запорожие, обаче клипчето е генерирано с изкуствен интелект. Изведнъ зад рамото му изникват като от земята камион и пикап, без цветове, като от черно-бял филм. Явно Запорожие ще геби стлатегическото си значение, обаче наркоманчето го е шубе даже да отиде на място.

    Коментиран от #8

    22:23 27.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Интересно

    9 3 Отговор
    Явно наголоcaксите на мъгливия остров са били на инч да получат една тактическа гъба и Бай Дончо спешно прати самолет с дарове да ги отърве😉

    Коментиран от #23

    22:25 27.08.2026

  • 8 Хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Верно ли бе?!
    Пропуснал съм го това...

    22:26 27.08.2026

  • 9 Ами Путин напада

    8 2 Отговор
    само в евтината пропаганда, където така си оправдават парите които точат от Европа! Агресора е САЩ и пудела му НАТО!

    22:26 27.08.2026

  • 10 Обичам ЕС и НАТО

    3 3 Отговор
    Като торти-студени и с много свещи... И НАПАЛМ

    22:26 27.08.2026

  • 11 Косово е СЪРБИЯ

    6 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ТЪЙ КАЗА.

    Коментиран от #13

    22:27 27.08.2026

  • 12 ПО ТОЧНО

    6 1 Отговор
    РИЖАКА СЕ УСЕТИ НА КОГО ТРЯБВА ДА КОЗИРУВА

    22:28 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Истината

    10 2 Отговор
    Една от малкото истини, които Тръмп е казал досега. За какво му е на Путин да напада НАТО?? Някой "хора" забравят, че за всяко престъпление е нужен мотив. Територия ли му е нужно още или какво??!!
    НО виж ако балтийските пудели продължават да го дразнят... може да изгони НАТО и от там

    Коментиран от #15, #34

    22:29 27.08.2026

  • 15 Пич

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Точно!!!
    Какво би могла да вземе Русия от Европа, като Европа няма нищо?! Ни нефт, ни газ, ни въглища, ни диаманти и рубини......

    Коментиран от #20

    22:32 27.08.2026

  • 16 Смешник

    4 2 Отговор
    Ако продължават да го дразнят може и да нападне

    22:33 27.08.2026

  • 17 име

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Трудна работа някой да засече английски кораб в движение. По-скоро по доковете. Пусни си ютуб канала @MarkFeltonProductions. Имат 25 бойни кораба от общо 63 кораба. 10 подводници от два класа, от които само четири оперират; два самолетоносача от които единия е не работи, а другия понякога работи; 6 разрушителя, доста старички, от тях 2 оперират; 7 стари фрегати, от които пет оперират и една е пред сваляне от служба и бракуване. 7 корвети, всички опериращи, но снабдени само с леки оръдия, без въздушна защита или от подводници. Служат само за патрулни цели. Имат 134 адмирала, на един кораб се падат почти по двама адмирала. Ако успеят да ремонтират някое корито, остят други без екипаж за да окомплектоват горе-долу. Самолетоносача ако излезе на мисия, ескортиращата му група е от 3 кораба, едини от които танкер. Да не говорим, че имат само 8 самолета за единия самолетоносач, за другия няма и толкова, а всеки е с 38 самолета капацитет. Тва е смешния английски флот към днешно време, даже и сомалийски пирати не може да изплаши.

    Коментиран от #30

    22:34 27.08.2026

  • 18 Име

    3 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:36 27.08.2026

  • 19 Ъъъ

    2 1 Отговор
    То тези публикации бяха най-голямата простотия, която някой можеше да сътвори....Какво от това, че Ратклиф примерно е отишъл да предупреди Путин? Какво от това? Той и Уилям Бърнс отиде в Москва да им каже да не нападат Украйна, но какво от това? И нямаше да я нападнат, ако след посещението на Бърнс бяха приели предложението на Путин, който имаше само едно 2 условия:

    1. Обещание Украйна да не бъде приета в НАТО!
    2. Обещание, че няма да има бази на НАТО в Украйна!

    Това е! Нищо повече! Само че тогава американците казаха НЕ! И сме там, където сме....А това, че Украйна още не е член на НАТО явно не притеснява никого....На практика САЩ унищожиха Украйна с отказа си през 2021! И за благодарност, все още не са я приели, но така става, когато си мислиш, че САЩ са ти приятели....Или че ги е грижа за теб!

    Коментиран от #27

    22:37 27.08.2026

  • 20 Ами...

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Даже и хубави жени нямат вече... само охранени кобили.
    А, забравих ... и меки китки. Но съм сигурен че и руснаците си имат меки китки

    Коментиран от #22

    22:37 27.08.2026

  • 21 Град Сандански

    1 0 Отговор
    ... Добре дошли в Сандански, приятели ( и двамата ) в този чуден град, на песента обаятели, да пеем в този свят. На песента обаятели, запейте всички с нас....

    22:40 27.08.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами...":

    Всекиму заслуженото!

    22:41 27.08.2026

  • 23 Айляк

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    Точно така.
    Това е причината Ратклиф да кацне тайно в Москва, а Путин даже да не го приеме.
    С това си изявление бай Дончо се издаде.

    22:43 27.08.2026

  • 24 То и ти

    0 2 Отговор
    нямаше да нападнеш Иран. А то, кво стана... Една манджа с грозде!

    22:44 27.08.2026

  • 25 На руснаци

    2 1 Отговор
    НИКГОГА не трябва да се вярва

    22:44 27.08.2026

  • 26 Факт

    2 2 Отговор
    Радклиф е нашамарил слугата Путин,

    22:47 27.08.2026

  • 27 Каква свръхсекретна

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ъъъ":

    информация, малиии, по-информиран няма

    22:47 27.08.2026

  • 28 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Дони е забравил, че Путлер каза, че няма да напада Украйна

    22:47 27.08.2026

  • 29 Капейчо

    0 0 Отговор
    Александър Бортников беше приготвил много вкусни пелмени, на които Джонито Ратклиф не можа да устои и взе най-близкият самолет, за да се нагньете като диво прасенце. Всичко друго са просто приказки.

    22:48 27.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 оня с коня

    0 0 Отговор
    Безсмислени приказки на Тръмп- нямало да напада русия Натовски територии...ДНЕС.АМИ УТРЕ?Реалността е в момента в който Русия усети че НАТО е в слаба позиция и не може да отвърне подобаващо,ще предприеме Агресивни действия по Прибалтика и бившия Източен Блок като целта е да възстанови бевшата "Желязна завеса" и да постави Марионетни правителства.И както "великият" Тошо начерта бъдещето с крилатата фраза "Таз година - полупроводници,догодина - цели",така и решението е "Таз година- въоръжаване,догодина- ПРЕвъоръжаване"!

    Коментиран от #33

    22:48 27.08.2026

  • 32 Истината

    0 0 Отговор
    Британия и сащ държат русия в будна кома

    22:49 27.08.2026

  • 33 Ами няма глу....

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Тези лъжи служат само да обират по глупавите.

    22:51 27.08.2026

  • 34 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Истината":

    Моля,моля,не обиждайтедобродушните жвотинки пудели,какво лошо са сторили.Прибалтийските държави могат да се сравняват само с онези дребни злобни,лаещи за ритник пинчери,или пък с конските мухи.Които да та е гнус да ги смачкаш..

    22:52 27.08.2026