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Криза в Русия: Спряха всички основни рафинерии на „Лукойл“
  Тема: Украйна

Криза в Русия: Спряха всички основни рафинерии на „Лукойл“

27 Август, 2026 03:38, обновена 27 Август, 2026 03:44 1 586 32

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  • русия

Bloomberg: Морският гигант MSC блокира курсовете до Новоросийск

Криза в Русия: Спряха всички основни рафинерии на „Лукойл“ - 1
Снимка: ССО
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вследствие на успешни предишни атаки с дронове от страна на украинските Сили за отбрана, руският енергиен сектор понесе исторически удар.

По данни на Reuters, три от четирите най-големи нефтепреработвателни заводи (НПЗ) на руския гигант „Лукойл“ са напълно парализирани. Четвъртият по големина в РФ завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово спря дейност след атака в нощта срещу 26 август, при която бяха сериозно повредени ключови технологични инсталации и междинни комуникации.

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Преди това, поради сходни деструктивни повреди, работа преустановиха Пермският НПЗ (на 21 август) и Волгоградският НПЗ (на 31 июля). Към този момент единственото функциониращо предприятие на компанията в Русия остава малкият завод в Ухта, предаде Deutsche Welle.

Bloomberg: Морският гигант MSC блокира курсовете до Новоросийск

Най-голямата контейнерна корабна компания в света – Mediterranean Shipping Co. (MSC) – официално преустанови приемането на нови резервации за товари към и от руското черноморско пристанище Новоросийск. Решението, цитирано от Bloomberg, е взето непосредствено след атака с морски дрон срещу контейнеровоза MSC ULSAN III. Компанията съветва клиентите си да търсят алтернативни логистични маршрути през руските офиси, докато условията за сигурност в Черно море не се стабилизират. Този ход нанася тежък удар по руския износ, като статистиката вече отчита четирикратен спад на петролните доставки от Новоросийск за Индия през август, предава Forbes Russia – forbes.ru.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пустите украински отломки

    21 15 Отговор
    Не прощават

    03:50 27.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сега стана ясно защо мунчо финансира

    19 13 Отговор
    Лукойл преди 2 месеца! За да ни направи литър дизел 1.80 евро при 80 долара за барел а преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел - литър дизел 1.60 евро...мунчо на съд.

    04:00 27.08.2026

  • 5 Мунчовци гладни бачкатори как сте

    13 8 Отговор
    Отборът „Боташ“: милиони по сметките, 24 000 евро заплата и скандали за стотици милиони

    Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.

    Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.

    Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.

    И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.

    Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.

    Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.

    На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.

    Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен

    Коментиран от #12, #32

    04:26 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    16 10 Отговор

    До коментар #6 от "Настев":

    Ма да бе , той с "неистинската" война направи 2 милиона крепостни на тор , пък за истинската не ми се мисли , направо Раша да я вкарват в музея при СССР , хахахаха !! Истинска война вика , абе къде ви копат всички русолюбци , хахахахах !!

    04:36 27.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нищо ново

    8 9 Отговор
    Атлантенцата не смеят да воюват . Продължават с мръсни терористични удари . Номерата им стават безцеремонни , и очаквам накрая Путин да се размърда малко .

    04:37 27.08.2026

  • 14 Има житейско правило

    9 9 Отговор
    Заводи се ремонтират,складове се строят-дори хора се раждат...-ама земя не се въстановява. И понеже Киев тези удари ги представя като голяма победа-ще закуби още повече територия-май нещата отиват на затриване на Украйна окончателно....

    Коментиран от #16

    04:43 27.08.2026

  • 15 Простотията няма край

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    Ами, в бг и Румъния рафинериите също са на Лукойл. Да ги спрат и тях тогава и цървулите да тръгнете пеш най-после.

    Коментиран от #18, #19, #20

    04:43 27.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гост

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Простотията няма край":

    Рафинерията на Лукойл в Румъния НЕ работи вече почти година и в момента има подаден иск за несъстоятелност , кредиторите търсят едни дребни 500-600 милиона , ама ти откъде да знаеш , хахахахха !!

    04:49 27.08.2026

  • 19 Ами

    9 5 Отговор

    До коментар #15 от "Простотията няма край":

    Затова за да няма риск те трява просто да бъдат кофискувани от държаваите и да бъдат продадени. Собственоста на всеки който не се разганичава от кремълския режим трява да се отнема навсякъде по света.

    04:52 27.08.2026

  • 20 гост

    9 6 Отговор

    До коментар #15 от "Простотията няма край":

    Също така другите му рафинерии в Италия и Нидерландия ги национализираха преди повече от 2 години , пък никой не е тръгнал пеш , ти да видиш и няма и изгледи за нищо подобно , напротив , без тях са си по-добре !

    04:56 27.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Соломон

    9 6 Отговор

    До коментар #22 от "Пиночет":

    Тя вече е изтъргувана. На приморския край вече му викат китайский край. Китай се чувства като у дома си в Русия. Добиват дървесина,лопата си злато и редки метали а Русия лапа мухите

    05:33 27.08.2026

  • 24 Путлер ще направи за Просия това,

    5 2 Отговор
    което стори Корнела с БСП! Ураааа,,, 🤣🤣🤣🤣🤣

    05:48 27.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Глупаци са

    2 4 Отговор
    Руснаците допуснаха това от глупост. Можеха да направят от хунтата отдавна изгоряло и изсъхнало място. Но не. Превземайте села и ливади. Важно било. Основното нещо е столицата на врага с всичките управлевчески структури. Елитът на врага. Ако убиваш нещастните, отвлечени насила селяни на фронта, ама оставяш елита им, то тази война може и 100 г да продължава. И ще понасяш огромни загуби също и ти. Тези частни компании имат огромни ресурси. Те също могат да участват във войната, понеже и техните интереси силно са засегнати? И те нама, като Путин да "заобикалят" истинските виновници за унищожението на фирмите им. Те разполагат и с частни военни компании.

    06:29 27.08.2026

  • 28 милен к@неф

    0 0 Отговор
    не са хубави работи

    06:38 27.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кукупейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Капейчо":

    Изтрийте тролскотолайненце, че осмърдя на биогазове тука.

    06:59 27.08.2026

  • 31 Ква Украйна бе

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Слава Украине":

    Това са наглите островни. И шушумигите отвъд океана. Без силно разузнаване и целеопределяне и без спътникова навигация нито един дрон и нито една ракета не може да намери цел. Просто лъжат простолюдието, че "укра била ударила" тук и там... Но това без сащиянците и без западналите няма как да стане. Целта на САЩ беше още 2014-та г . "ДА ОТСЛАБЯТ РУСИЯ ВОЕННО И ИКОНОМИЧЕСКИ "! За съжаление ТЕ успяват!

    07:00 27.08.2026

  • 32 Дик диверсанта

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчовци гладни бачкатори как сте":

    Всеки разбра, че от рос дебилите може да се печели.
    И защо копейкин преброи дебилите през 2023г.?
    На кого свърши работата, за да може днес да ги клатят.

    07:05 27.08.2026

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