Криза в Русия: Спряха всички основни рафинерии на „Лукойл“

Вследствие на успешни предишни атаки с дронове от страна на украинските Сили за отбрана, руският енергиен сектор понесе исторически удар.

По данни на Reuters, три от четирите най-големи нефтепреработвателни заводи (НПЗ) на руския гигант „Лукойл“ са напълно парализирани. Четвъртият по големина в РФ завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово спря дейност след атака в нощта срещу 26 август, при която бяха сериозно повредени ключови технологични инсталации и междинни комуникации.

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Преди това, поради сходни деструктивни повреди, работа преустановиха Пермският НПЗ (на 21 август) и Волгоградският НПЗ (на 31 июля). Към този момент единственото функциониращо предприятие на компанията в Русия остава малкият завод в Ухта, предаде Deutsche Welle.

Bloomberg: Морският гигант MSC блокира курсовете до Новоросийск

Най-голямата контейнерна корабна компания в света – Mediterranean Shipping Co. (MSC) – официално преустанови приемането на нови резервации за товари към и от руското черноморско пристанище Новоросийск. Решението, цитирано от Bloomberg, е взето непосредствено след атака с морски дрон срещу контейнеровоза MSC ULSAN III. Компанията съветва клиентите си да търсят алтернативни логистични маршрути през руските офиси, докато условията за сигурност в Черно море не се стабилизират. Този ход нанася тежък удар по руския износ, като статистиката вече отчита четирикратен спад на петролните доставки от Новоросийск за Индия през август, предава Forbes Russia – forbes.ru.