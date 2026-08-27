Криза в Русия: Спряха всички основни рафинерии на „Лукойл“

Вследствие на успешни предишни атаки с дронове от страна на украинските Сили за отбрана, руският енергиен сектор понесе исторически удар.
По данни на Reuters, три от четирите най-големи нефтепреработвателни заводи (НПЗ) на руския гигант „Лукойл“ са напълно парализирани. Четвъртият по големина в РФ завод „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово спря дейност след атака в нощта срещу 26 август, при която бяха сериозно повредени ключови технологични инсталации и междинни комуникации.
Преди това, поради сходни деструктивни повреди, работа преустановиха Пермският НПЗ (на 21 август) и Волгоградският НПЗ (на 31 июля). Към този момент единственото функциониращо предприятие на компанията в Русия остава малкият завод в Ухта, предаде Deutsche Welle.
Bloomberg: Морският гигант MSC блокира курсовете до Новоросийск
Най-голямата контейнерна корабна компания в света – Mediterranean Shipping Co. (MSC) – официално преустанови приемането на нови резервации за товари към и от руското черноморско пристанище Новоросийск. Решението, цитирано от Bloomberg, е взето непосредствено след атака с морски дрон срещу контейнеровоза MSC ULSAN III. Компанията съветва клиентите си да търсят алтернативни логистични маршрути през руските офиси, докато условията за сигурност в Черно море не се стабилизират. Този ход нанася тежък удар по руския износ, като статистиката вече отчита четирикратен спад на петролните доставки от Новоросийск за Индия през август, предава Forbes Russia – forbes.ru.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пустите украински отломки
03:50 27.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сега стана ясно защо мунчо финансира
04:00 27.08.2026
5 Мунчовци гладни бачкатори как сте
Докато България продължава да плаща цената на договора с турската „Боташ“, имуществените декларации на две от ключовите фигури около сделката показват доста по-приятна лична финансова картина.
Бившият служебен енергиен министър Росен Христов декларира 1 млн.863 хил. евро в брой и по банкови сметки, както и вземане за дивидент от 1,45 млн. евро от чуждестранно лице по „тристранно споразумение“. Отделно има вземане по заем за близо 900 хил. евро.
Другият човек от „отбора Боташ“ – доскорошният шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, е получавал възнаграждение, достигащо близо 24 хил. евро месечно. През 2025 г. той и съпругата му са придобили и имот в Гърция.
И двамата са пряко свързани със сделката с „Боташ“. Христов беше министърът, при чието управление „Булгаргаз“ подписа 13-годишния договор, а Малинов, тогава начело на „Булгартрансгаз“, подписа отделното споразумение, необходимо за реализацията му.
Резултатът за България е договор, по който държавната компания се задължи да плаща огромни суми за резервиран капацитет независимо дали го използва.
Но около Малинов „Боташ“ вече далеч не е единственият скандал.
На 1 август той беше отстранен от поста изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ след повече от седем години начело на компанията.
Името му е в центъра и на разследването на Европейската прокуратура за разширението на газохранилището „Чирен
Коментиран от #12, #32
04:26 27.08.2026
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11 гост
До коментар #6 от "Настев":Ма да бе , той с "неистинската" война направи 2 милиона крепостни на тор , пък за истинската не ми се мисли , направо Раша да я вкарват в музея при СССР , хахахаха !! Истинска война вика , абе къде ви копат всички русолюбци , хахахахах !!
04:36 27.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нищо ново
04:37 27.08.2026
14 Има житейско правило
Коментиран от #16
04:43 27.08.2026
15 Простотията няма край
До коментар #1 от "Ами":Ами, в бг и Румъния рафинериите също са на Лукойл. Да ги спрат и тях тогава и цървулите да тръгнете пеш най-после.
Коментиран от #18, #19, #20
04:43 27.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гост
До коментар #15 от "Простотията няма край":Рафинерията на Лукойл в Румъния НЕ работи вече почти година и в момента има подаден иск за несъстоятелност , кредиторите търсят едни дребни 500-600 милиона , ама ти откъде да знаеш , хахахахха !!
04:49 27.08.2026
19 Ами
До коментар #15 от "Простотията няма край":Затова за да няма риск те трява просто да бъдат кофискувани от държаваите и да бъдат продадени. Собственоста на всеки който не се разганичава от кремълския режим трява да се отнема навсякъде по света.
04:52 27.08.2026
20 гост
До коментар #15 от "Простотията няма край":Също така другите му рафинерии в Италия и Нидерландия ги национализираха преди повече от 2 години , пък никой не е тръгнал пеш , ти да видиш и няма и изгледи за нищо подобно , напротив , без тях са си по-добре !
04:56 27.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Соломон
До коментар #22 от "Пиночет":Тя вече е изтъргувана. На приморския край вече му викат китайский край. Китай се чувства като у дома си в Русия. Добиват дървесина,лопата си злато и редки метали а Русия лапа мухите
05:33 27.08.2026
24 Путлер ще направи за Просия това,
05:48 27.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Глупаци са
06:29 27.08.2026
28 милен к@неф
06:38 27.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кукупейчо
До коментар #21 от "Капейчо":Изтрийте тролскотолайненце, че осмърдя на биогазове тука.
06:59 27.08.2026
31 Ква Украйна бе
До коментар #25 от "Слава Украине":Това са наглите островни. И шушумигите отвъд океана. Без силно разузнаване и целеопределяне и без спътникова навигация нито един дрон и нито една ракета не може да намери цел. Просто лъжат простолюдието, че "укра била ударила" тук и там... Но това без сащиянците и без западналите няма как да стане. Целта на САЩ беше още 2014-та г . "ДА ОТСЛАБЯТ РУСИЯ ВОЕННО И ИКОНОМИЧЕСКИ "! За съжаление ТЕ успяват!
07:00 27.08.2026
32 Дик диверсанта
До коментар #5 от "Мунчовци гладни бачкатори как сте":Всеки разбра, че от рос дебилите може да се печели.
И защо копейкин преброи дебилите през 2023г.?
На кого свърши работата, за да може днес да ги клатят.
07:05 27.08.2026