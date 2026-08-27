Русия удари Киев, Одеса и Херсон, ВСУ - Донецк и Белгород

Ситуацията на фронта в Украйна и пограничните руски региони остава критична в ранните часове на 27 август. Серия от масирани въздушни атаки, включващи балистични ракети, управляеми авиобомби (УАБ) и реактивни безпилотни летателни апарати (БПЛА), разтърсиха няколко големи градски центъра. Според данни на украинските Военновъздушни сили и местните управи, ударите са нанесени едновременно от няколко направления.
Падане на отломки в два района на Киев
През нощта в столицата Киев беше обявена мащабна въздушна тревога поради заплаха от балистично оръжие и реактивни дронове. Киевската градска военна администрация (КГВА) потвърди, че в резултат на задействането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) е фиксирано падане на отломки в два района на града.
- Подолски район: Отломки от свалена цел паднаха в двора на жилищна сграда.
- Шевченковски район: Регистрирано е падане на отломки на територията на учебно заведение.
Информацията за евентуални жертви и точния размер на материалните щети продължава да се уточнява от спасителните служби на терен, съобщава в изявлението си КГВА.
Експлозии и силни взривове в Одеса и Херсон
Паралелно с атаката срещу столицата, тежък обстрел понесе и Южна Украйна. В Одеса избухнаха силни взривове, породени от навлизането на реактивни безпилотни апарати от акваторията на Черно море. Очевидци и местни медии като „Суспилне“ потвърдиха за активна работа на противовъздушната отбрана в региона.
Сериозна остава обстановка и в контролирания от Киев град Херсон, където също отекнаха мощни експлозии. Градът е подложен на интензивен натиск от руски безпилотни апарати и управляеми авиационни бомби. През изминалото денонощие руски удар с УАБ нанесе сериозни щети на Херсонската ТЭЦ, която е ключов обект от критичната инфраструктура.
ВСУ атакува центъра на Донецк с англо-френски ракети
В същия времеви прозорец Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха сериозен ракетен удар по централните части на град Донецк. Местните власти, в лицето на ръководителя на ДНР Денис Пушилин, обявиха, че при нападението в района на търговско-развлекателния център „Донецк-Сити“ са използвани англо-френски крилати ракети с голям обсег Storm Shadow / SCALP-EG.
По първоначални данни, при атаката в Донецк са ранени осем мирни граждани, сред които две деца – момичета, родени съответно през 2010 г. и 2016 г.. На пострадалите се оказва спешна медицинска помощ.
Пострадали цивилни граждани в Белгородска област
Конфликтът продължава да засяга пряко и пограничните руски територии. В Белгородска област в резултат на атаки от страна на ВСУ пострадаха двама мирни жители. Местният оперативен щаб информира за детонации на дронове камикадзе в Шебекинския окръг, при които са ранени една жена в търговски обект и мъж с акустична травма. Нанесени са щети по жилищни сгради и селскостопанска техника в няколко села.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Уффф
05:38 27.08.2026
6 Джуджи
05:43 27.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слаби удари и от двете страни
05:59 27.08.2026
9 Соломон
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А нещо за руските зърнопроизводители да кажеш. Как е . И защо зърното не се изкупува и измася
Коментиран от #15
06:01 27.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
06:05 27.08.2026
12 E, нали Украйна контрастува
06:09 27.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами то,е ясно
06:10 27.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ЗЕЛЕНИЯ НЯМА ДА ИЗКАРА ЗИМАТА
06:13 27.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бай онзи
06:17 27.08.2026
20 НЯМА ДА ИМА МИР
06:18 27.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ
06:19 27.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Маринов
Коментиран от #30
06:56 27.08.2026
30 Да знаеш
До коментар #29 от "Маринов":Брат, получаваме готов текст на "новините"
с прикрепен номер на паричния превод - ние само поместваме в сайта!
07:05 27.08.2026
31 Коментар
07:08 27.08.2026