Русия удари Киев, Одеса и Херсон, ВСУ - Донецк и Белгород

Ситуацията на фронта в Украйна и пограничните руски региони остава критична в ранните часове на 27 август. Серия от масирани въздушни атаки, включващи балистични ракети, управляеми авиобомби (УАБ) и реактивни безпилотни летателни апарати (БПЛА), разтърсиха няколко големи градски центъра. Според данни на украинските Военновъздушни сили и местните управи, ударите са нанесени едновременно от няколко направления.

Падане на отломки в два района на Киев

През нощта в столицата Киев беше обявена мащабна въздушна тревога поради заплаха от балистично оръжие и реактивни дронове. Киевската градска военна администрация (КГВА) потвърди, че в резултат на задействането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) е фиксирано падане на отломки в два района на града.

Подолски район: Отломки от свалена цел паднаха в двора на жилищна сграда.

Отломки от свалена цел паднаха в двора на жилищна сграда. Шевченковски район: Регистрирано е падане на отломки на територията на учебно заведение.

Информацията за евентуални жертви и точния размер на материалните щети продължава да се уточнява от спасителните служби на терен, съобщава в изявлението си КГВА.

Експлозии и силни взривове в Одеса и Херсон

Паралелно с атаката срещу столицата, тежък обстрел понесе и Южна Украйна. В Одеса избухнаха силни взривове, породени от навлизането на реактивни безпилотни апарати от акваторията на Черно море. Очевидци и местни медии като „Суспилне“ потвърдиха за активна работа на противовъздушната отбрана в региона.

Сериозна остава обстановка и в контролирания от Киев град Херсон, където също отекнаха мощни експлозии. Градът е подложен на интензивен натиск от руски безпилотни апарати и управляеми авиационни бомби. През изминалото денонощие руски удар с УАБ нанесе сериозни щети на Херсонската ТЭЦ, която е ключов обект от критичната инфраструктура.

ВСУ атакува центъра на Донецк с англо-френски ракети

В същия времеви прозорец Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха сериозен ракетен удар по централните части на град Донецк. Местните власти, в лицето на ръководителя на ДНР Денис Пушилин, обявиха, че при нападението в района на търговско-развлекателния център „Донецк-Сити“ са използвани англо-френски крилати ракети с голям обсег Storm Shadow / SCALP-EG.

По първоначални данни, при атаката в Донецк са ранени осем мирни граждани, сред които две деца – момичета, родени съответно през 2010 г. и 2016 г.. На пострадалите се оказва спешна медицинска помощ.

Пострадали цивилни граждани в Белгородска област

Конфликтът продължава да засяга пряко и пограничните руски територии. В Белгородска област в резултат на атаки от страна на ВСУ пострадаха двама мирни жители. Местният оперативен щаб информира за детонации на дронове камикадзе в Шебекинския окръг, при които са ранени една жена в търговски обект и мъж с акустична травма. Нанесени са щети по жилищни сгради и селскостопанска техника в няколко села.