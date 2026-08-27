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Русия удари Киев, Одеса и Херсон, ВСУ - Донецк и Белгород
  Тема: Украйна

Русия удари Киев, Одеса и Херсон, ВСУ - Донецк и Белгород

27 Август, 2026 05:13, обновена 27 Август, 2026 05:22 1 372 31

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Масирани въздушни удари с балистични ракети и дронове предизвикаха разрушения в Украйна и Русия

Русия удари Киев, Одеса и Херсон, ВСУ - Донецк и Белгород - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на фронта в Украйна и пограничните руски региони остава критична в ранните часове на 27 август. Серия от масирани въздушни атаки, включващи балистични ракети, управляеми авиобомби (УАБ) и реактивни безпилотни летателни апарати (БПЛА), разтърсиха няколко големи градски центъра. Според данни на украинските Военновъздушни сили и местните управи, ударите са нанесени едновременно от няколко направления.

Падане на отломки в два района на Киев

През нощта в столицата Киев беше обявена мащабна въздушна тревога поради заплаха от балистично оръжие и реактивни дронове. Киевската градска военна администрация (КГВА) потвърди, че в резултат на задействането на системите за противовъздушна отбрана (ПВО) е фиксирано падане на отломки в два района на града.

  • Подолски район: Отломки от свалена цел паднаха в двора на жилищна сграда.
  • Шевченковски район: Регистрирано е падане на отломки на територията на учебно заведение.

Информацията за евентуални жертви и точния размер на материалните щети продължава да се уточнява от спасителните служби на терен, съобщава в изявлението си КГВА.

Експлозии и силни взривове в Одеса и Херсон

Паралелно с атаката срещу столицата, тежък обстрел понесе и Южна Украйна. В Одеса избухнаха силни взривове, породени от навлизането на реактивни безпилотни апарати от акваторията на Черно море. Очевидци и местни медии като „Суспилне“ потвърдиха за активна работа на противовъздушната отбрана в региона.

Сериозна остава обстановка и в контролирания от Киев град Херсон, където също отекнаха мощни експлозии. Градът е подложен на интензивен натиск от руски безпилотни апарати и управляеми авиационни бомби. През изминалото денонощие руски удар с УАБ нанесе сериозни щети на Херсонската ТЭЦ, която е ключов обект от критичната инфраструктура.

ВСУ атакува центъра на Донецк с англо-френски ракети

В същия времеви прозорец Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха сериозен ракетен удар по централните части на град Донецк. Местните власти, в лицето на ръководителя на ДНР Денис Пушилин, обявиха, че при нападението в района на търговско-развлекателния център „Донецк-Сити“ са използвани англо-френски крилати ракети с голям обсег Storm Shadow / SCALP-EG.

По първоначални данни, при атаката в Донецк са ранени осем мирни граждани, сред които две деца – момичета, родени съответно през 2010 г. и 2016 г.. На пострадалите се оказва спешна медицинска помощ.

Пострадали цивилни граждани в Белгородска област

Конфликтът продължава да засяга пряко и пограничните руски територии. В Белгородска област в резултат на атаки от страна на ВСУ пострадаха двама мирни жители. Местният оперативен щаб информира за детонации на дронове камикадзе в Шебекинския окръг, при които са ранени една жена в търговски обект и мъж с акустична травма. Нанесени са щети по жилищни сгради и селскостопанска техника в няколко села.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уффф

    24 2 Отговор
    Украинския нацистки режим е по добре сега да се предаде! След това руските условия ще бъдат други!

    05:38 27.08.2026

  • 6 Джуджи

    4 17 Отговор
    се разбеснял в безсилие .

    05:43 27.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слаби удари и от двете страни

    3 0 Отговор
    Може би не им се помага достатъчно. Защото според мен, за тези 4,5 години война, двете армии трябваше да са се изтрепали.

    05:59 27.08.2026

  • 9 Соломон

    0 12 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А нещо за руските зърнопроизводители да кажеш. Как е . И защо зърното не се изкупува и измася

    Коментиран от #15

    06:01 27.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    11 2 Отговор
    А това е много лошо.

    06:05 27.08.2026

  • 12 E, нали Украйна контрастува

    11 3 Отговор
    и побеждава?

    06:09 27.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами то,е ясно

    9 2 Отговор
    Жертви на отломки и грешни и неточни западни отбранителни ракети на х0х0лите!!

    06:10 27.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ЗЕЛЕНИЯ НЯМА ДА ИЗКАРА ЗИМАТА

    12 1 Отговор
    Но британците ще правят мизерии до последно.

    06:13 27.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Бай онзи

    0 8 Отговор
    Заешко що не изтряска бункерите на кремълският карлик?

    06:17 27.08.2026

  • 20 НЯМА ДА ИМА МИР

    11 0 Отговор
    Докато голямата гъба не порасне в Лондон.

    06:18 27.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ПИШЕТЕ КОЛКО БРИТАНЕЦА СА УТРЕПАНИ

    11 0 Отговор
    Другото не е важно.

    06:19 27.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Маринов

    2 0 Отговор
    Милен става все повече безинтересен. Това, което пише, вероятно е политика на сайта. Русия атакувала Киев, паднали две отломки. При масирана атака, неясно с къде попадения на хиперзвукови ракети, с почти липса на ПВО - две отломки. И няма поразени обекти. Ще ходим в други новинарски сайтове. То бива пропаганда, но надминахме Гьобелс

    Коментиран от #30

    06:56 27.08.2026

  • 30 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Маринов":

    Брат, получаваме готов текст на "новините"
    с прикрепен номер на паричния превод - ние само поместваме в сайта!

    07:05 27.08.2026

  • 31 Коментар

    1 0 Отговор
    Истинското "шоу" в империята на злото РФ ще започне когато полетят украинските балистични ракети и поразят станциите за разпределяне на електричество около Москва и Санкт Петербург . Тогава путинистите ще разберат какво е да те млатят с бухалка по кратуната .

    07:08 27.08.2026

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