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Напрежение в Ормузкия проток: Гори танкер, страх от мини

Напрежение в Ормузкия проток: Гори танкер, страх от мини

27 Август, 2026 05:51, обновена 27 Август, 2026 06:02 1 186 5

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Словения спъна декларация на ЕС срещу Израел; Горски пожари и военни маневри в Ливан;Йемен затваря граници, порои наводниха Саудитска Арабия

Напрежение в Ормузкия проток: Гори танкер, страх от мини - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток се влошава с бързи темпове към ранните часове на 27 август. Военни инциденти в ключови морски артерии, обвинения в екологична война, строги вътрешни блокади и безпрецедентни метеорологични аномалии поставят региона на ръба на мащабна хуманитарна и икономическа криза.

Напрежение в Ормузкия проток: Пожар на танкер и скрити мини

Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи за сериозен инцидент, при който петролен танкер е бил ударен от неидентифициран снаряд при излизане от стратегическия Ормузки проток, причинявайки пожар, сериозни щети в машинното отделение и жертва сред екипажа. Този инцидент съвпада с разкрития на агенция Bloomberg, според които съюзниците на САЩ сериозно се съмняват в пълното разминиране на протока. Въпреки изявленията на Вашингтон за чисти международни води, разузнавателни източници твърдят, че между 80 и 150 ирански морски мини все още се намират в акваторията, изместени от силни подводни течения, което парализира глобалния трафик на енергоносители.

Горски пожари и военни маневри в Ливан

Властите в Ливан официално обвиниха израелската армия за мащабните горски и селскостопански пожари в южната част на страната, съобщи arabnews.com. Според Националния съвет за научни изследвания на Ливан (CNRS), израелските сили използват бял фосфор и зажигателни снаряди, изпепелили близо една пета от аграрните земи в окръг Набатия.

На този фон президентът на Ливан Джозеф Аун предложи спешно въвеждане на официалните ливански военни сили в критичния район на височините Али-ет-Тахер, предаде naharnet.com. Инициативата има за цел да предотврати пълното окупиране на стратегическия хребет от Израел, където в момента бойци на шиитската организация „Хизбула“ се намират в обкръжение. Планът предвижда ливанската армия да поеме контрола и да разоръжи местните отряди на съпротивата.

Йемен затваря граници, порои наводниха Саудитска Арабия

В Йемен председателят на ръководния президентски съвет Рашад ал-Алими издаде извънредна заповед за незабавно прекратяване на работата на всички пристанища и гранични контролно-пропускателни пунктове (КПП), които отказват да изпълняват разпоредбите на централната власт, информира anadolu.com.tr. Мярката е насочена срещу засилващата се контрабанда на оръжие и финансови потоци към бунтовниците хуси, които наскоро нанесоха тежки ракетни удари по пристанището Моха.

Същевременно на запад в Саудитска Арабия се борят с климатична катастрофа. Проливни дъждове и безпрецедентни наводнения заляха напълно два големи града, предизвиквайки блокиране на ключова инфраструктура в регионите Медина и Мека, за които метеорологичните служби обявиха най-високия „червен код“ за опасност.

Дипломатически раздор в Брюксел заради Израел

На политическата сцена в Европа Словения официално блокира приемането на съвместно изявление на Европейския съюз, осъждащо плановете на Израел за изграждане на нови еврейски селища в спорната зона E-1 на Западния бряг, предаде euobserver.com. Поради ветото на Любляна документът загуби статута си на обща позиция на 27-те държави членки, оставяйки го като индивидуално изявление на върховния представител по външната политика Кая Калас, което значително отслабва международния натиск върху Тел Авив.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спокойно

    9 0 Отговор
    Тръмп увери че всичко е под контрол
    територията вече била Американска
    Иранците били фалирали умрели от глад
    а мините до една са прочистени...
    Тръмп така казва

    Коментиран от #2

    06:23 27.08.2026

  • 2 Лост

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Спокойно":

    Това не са мини.Това са морени трепач.

    06:31 27.08.2026

  • 3 В края

    3 0 Отговор
    на краищата ционистите постигнаха целта си. Регионът около Персийският залив се тласка към конфликт.

    06:43 27.08.2026

  • 4 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Eххх тия иранци, еххх. Таман Тръмп рече, че ги е победил, покорил и ще му плащат и те фанат да му натрият физиономията, еййй! Не оставят стареца да се похвали бе.
    Какво и м е направил толкова та така го работят не мога да разбера.
    Хихи

    06:43 27.08.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Само празни приказки срещу еврейската ,вземайте пример от персите ,действия трябват

    06:43 27.08.2026

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