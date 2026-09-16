Очаква ли ни скок в цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеница?

По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче засега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%.

По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента.

"Положението, в което се намираме, е доста сериозно както за бизнеса, така и за хората. Но въпреки това ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна за хората. Въпреки ежедневните вдигания на цените на суровините, на горивото, което е близо до 2 евро, засега ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна, за да могат хората да имат вкусен селски хляб", каза в ефира на БНТ Цветан Георгиев, хлебопроизводител от санданското село Плоски.

По думите му през последните два месеца има сериозно увеличение на цените на дизела и пшеницата. Въпреки това производителите засега ще се опитат да запазят досегашните цени:

Сега ще се опитаме да задържим цената, както си беше досега. Но евентуално по-нататък – месец, два, три – ще видим дали ще има вдигане, защото това не зависи само от нас. Имаме си бранш, който комуникира и се определя цената на хляба", обясни хлебопроизводителят.

Той посочи, че горивото оказва най-силно влияние върху цената на хляба и поясни:

"Определено горивото, защото то е най-големият фактор, който може да повлияе на цената на хляба. Както казах, то става на 2 евро, което се отразява доста на пазара – както на хората, така и на бизнеса."

Очакванията са евентуално увеличение да засегне различните видове хляб. Производителите се надяват да успеят да задържат сегашните цени поне още месец-два. Повишаването на цената на хляба се усеща особено силно от потребителите, тъй като той е сред основните хранителни продукти.

По думите на Георгиев не се очаква рязък скок на цената:

"Не, не мисля. В рамките на 10 процента. Десет процента, ако се вдигне, но толкова драстично няма да е."

Според хлебопроизводителя себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето.

"Ще се отрази със сигурност, но ще има известно спадане на търсенето и на потреблението. Но очакваме хората да ни разберат и нас, защото не зависи всичко от нас", каза производителят.

За бизнеса ситуацията остава трудна, а производителите трябва да търсят начини да се адаптират към постоянно променящите се разходи. По думите му част от хлебопроизводителите в района вече са прекратили дейността си заради увеличаващите се разходи.