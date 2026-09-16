Очаква ли ни скок в цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеница?

По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче засега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%.
По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента.
"Положението, в което се намираме, е доста сериозно както за бизнеса, така и за хората. Но въпреки това ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна за хората. Въпреки ежедневните вдигания на цените на суровините, на горивото, което е близо до 2 евро, засега ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна, за да могат хората да имат вкусен селски хляб", каза в ефира на БНТ Цветан Георгиев, хлебопроизводител от санданското село Плоски.
По думите му през последните два месеца има сериозно увеличение на цените на дизела и пшеницата. Въпреки това производителите засега ще се опитат да запазят досегашните цени:
Сега ще се опитаме да задържим цената, както си беше досега. Но евентуално по-нататък – месец, два, три – ще видим дали ще има вдигане, защото това не зависи само от нас. Имаме си бранш, който комуникира и се определя цената на хляба", обясни хлебопроизводителят.
Той посочи, че горивото оказва най-силно влияние върху цената на хляба и поясни:
"Определено горивото, защото то е най-големият фактор, който може да повлияе на цената на хляба. Както казах, то става на 2 евро, което се отразява доста на пазара – както на хората, така и на бизнеса."
Очакванията са евентуално увеличение да засегне различните видове хляб. Производителите се надяват да успеят да задържат сегашните цени поне още месец-два. Повишаването на цената на хляба се усеща особено силно от потребителите, тъй като той е сред основните хранителни продукти.
По думите на Георгиев не се очаква рязък скок на цената:
"Не, не мисля. В рамките на 10 процента. Десет процента, ако се вдигне, но толкова драстично няма да е."
Според хлебопроизводителя себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето.
"Ще се отрази със сигурност, но ще има известно спадане на търсенето и на потреблението. Но очакваме хората да ни разберат и нас, защото не зависи всичко от нас", каза производителят.
За бизнеса ситуацията остава трудна, а производителите трябва да търсят начини да се адаптират към постоянно променящите се разходи. По думите му част от хлебопроизводителите в района вече са прекратили дейността си заради увеличаващите се разходи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #17
08:30 16.09.2026
2 завод
Коментиран от #38
08:32 16.09.2026
3 Малкият Мраз
Коментиран от #15, #24
08:33 16.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ШЕФА
Коментиран от #8
08:34 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 електрошок
08:35 16.09.2026
8 Ами не яж
До коментар #5 от "ШЕФА":Седи гладен.
08:35 16.09.2026
9 кокор спецова
08:35 16.09.2026
10 до изборите
Коментиран от #16
08:36 16.09.2026
11 раз
08:40 16.09.2026
12 Цвета
08:42 16.09.2026
13 Поправка
08:43 16.09.2026
14 д.пе да ни е яко
08:44 16.09.2026
15 Елелементарно
До коментар #3 от "Малкият Мраз":Комунистите тука са ти виновни толкова колкото и мъжката ти баба!
Цените удрят тавана заради силната ни подкрепа на ЕС на НАТО , на САЩ , заради това, че ни вкараха еврото, заради кефа на коалицията да се бие с Русия, заради кефа на Тръмп да се бие с иранците ...
Коментиран от #22, #42
08:45 16.09.2026
16 Ще пробват
До коментар #10 от "до изборите":Да задържат цената оптимално достъпна. Много оптимистично
08:48 16.09.2026
17 Кога Е Падала ?
До коментар #1 от "Българин":Или имаш ?
Доста Развинтено !
Въобрражение ?
08:49 16.09.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
А ТИЯ ИСКАТ 10% И КАКТО Е ПРИ ЗЛАТОТО ВСЯКА ГОДИНА :)
08:49 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мижи да те лАжем
08:52 16.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ НАПРАВИ ТАРАТОРЧЕТО ПО МОРЕТО НА 12 ЕВРО
....
08:55 16.09.2026
24 Р.Овч.
До коментар #3 от "Малкият Мраз":При Жан хляба беше 1000 лева .
08:57 16.09.2026
25 Триештриеш
08:57 16.09.2026
26 Стадото
08:59 16.09.2026
27 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СОБОДНИ
08:59 16.09.2026
28 нема страшно
08:59 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Пада ви се
09:02 16.09.2026
32 апетитна снимка
09:04 16.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Яжте пасти
09:07 16.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 СМЕХОРИИ
А зърното ли, ами то не е ли внос от братска Украйна...
Добре, че беше Иран, та да се отприщи цената на горивата
А от тук , вече всичко е ясно...
А един беше казал преди години - КАТО Е СКЪП ХЛЯБА, ЯЖТЕ ПАСТИ
09:10 16.09.2026
37 Хлябоед
09:13 16.09.2026
38 бай Данью
До коментар #2 от "завод":И отново стрес за обикновения човечец,... т.е. за нас
09:15 16.09.2026
39 бай Данью
09:17 16.09.2026
40 Еврото не е виновно
09:17 16.09.2026
41 Важното
09:18 16.09.2026
42 Бега бе😂
До коментар #15 от "Елелементарно":Нали Радко спря помоща за Украйна. И пребори олигархията.
09:20 16.09.2026
43 Тракторист
09:42 16.09.2026