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Очаква ли ни скок в цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеница?

Очаква ли ни скок в цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеница?

16 Септември, 2026 08:25 755 43

  • хляб-
  • цена-
  • скок-
  • горива-
  • пшеница

"Въпреки ежедневните вдигания на цените на суровините, на горивото, което е близо до 2 евро, засега ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна, за да могат хората да имат вкусен селски хляб", каза Цветан Георгиев, хлебопроизводител от санданското село Плоски

Очаква ли ни скок в цената на хляба заради по-скъпите горива и пшеница? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводители обаче засега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи. Според тях себестойността вече се е повишила с около 5%, а евентуално увеличение на цената на хляба би могло да бъде около 10%.

По-скъпата пшеница и рекордните нива на дизела са сред факторите, които могат да окажат влияние върху цената на насъщния през есента.

"Положението, в което се намираме, е доста сериозно както за бизнеса, така и за хората. Но въпреки това ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна за хората. Въпреки ежедневните вдигания на цените на суровините, на горивото, което е близо до 2 евро, засега ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна, за да могат хората да имат вкусен селски хляб", каза в ефира на БНТ Цветан Георгиев, хлебопроизводител от санданското село Плоски.
По думите му през последните два месеца има сериозно увеличение на цените на дизела и пшеницата. Въпреки това производителите засега ще се опитат да запазят досегашните цени:
Сега ще се опитаме да задържим цената, както си беше досега. Но евентуално по-нататък – месец, два, три – ще видим дали ще има вдигане, защото това не зависи само от нас. Имаме си бранш, който комуникира и се определя цената на хляба", обясни хлебопроизводителят.
Той посочи, че горивото оказва най-силно влияние върху цената на хляба и поясни:
"Определено горивото, защото то е най-големият фактор, който може да повлияе на цената на хляба. Както казах, то става на 2 евро, което се отразява доста на пазара – както на хората, така и на бизнеса."
Очакванията са евентуално увеличение да засегне различните видове хляб. Производителите се надяват да успеят да задържат сегашните цени поне още месец-два. Повишаването на цената на хляба се усеща особено силно от потребителите, тъй като той е сред основните хранителни продукти.

По думите на Георгиев не се очаква рязък скок на цената:
"Не, не мисля. В рамките на 10 процента. Десет процента, ако се вдигне, но толкова драстично няма да е."
Според хлебопроизводителя себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. Така при евентуално увеличение цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро. По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето.
"Ще се отрази със сигурност, но ще има известно спадане на търсенето и на потреблението. Но очакваме хората да ни разберат и нас, защото не зависи всичко от нас", каза производителят.
За бизнеса ситуацията остава трудна, а производителите трябва да търсят начини да се адаптират към постоянно променящите се разходи. По думите му част от хлебопроизводителите в района вече са прекратили дейността си заради увеличаващите се разходи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 19 Отговор
    След като последните четери години цената на хляба спадаше, поради ниските цени на пшеницата и помощите за електроенергия, сега е нормално да се вдигне!

    Коментиран от #17

    08:30 16.09.2026

  • 2 завод

    14 0 Отговор
    Даааа! Скокът в цените ще е олимпийско постижение! Като на стадиона.

    Коментиран от #38

    08:32 16.09.2026

  • 3 Малкият Мраз

    10 12 Отговор
    Прогресивно ли ви е?5 евро да ви направят хляба комунягите!

    Коментиран от #15, #24

    08:33 16.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ШЕФА

    20 3 Отговор
    Очаква ни естествено,и това благодарение на нашите стратегически съюзници САЩ и Европейският съюз ! Ганьо пр.стака изяде украйнската ГМО пшеница,замразеното и минало срок на годност месо на света ,та една по висока цена на хляба ли ще му се опре !

    Коментиран от #8

    08:34 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 електрошок

    6 0 Отговор
    Като си намажа с лютеница две филийки,ще трябва да ги посипя със златен прах!И да ги сложа във витрина за утрешния обяд.

    08:35 16.09.2026

  • 8 Ами не яж

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "ШЕФА":

    Седи гладен.

    08:35 16.09.2026

  • 9 кокор спецова

    3 7 Отговор
    добре, че приехме ойрото

    08:35 16.09.2026

  • 10 до изборите

    15 3 Отговор
    Ще ви задържим цените на хляба с минимално увеличение.После сеч.....Да живее еврозоната!

    Коментиран от #16

    08:36 16.09.2026

  • 11 раз

    2 1 Отговор
    "хората да имат вкусен и плосък,селски хляб"

    08:40 16.09.2026

  • 12 Цвета

    8 0 Отговор
    Скокът на цените не ни чака,той е доста пред нас.

    08:42 16.09.2026

  • 13 Поправка

    9 2 Отговор
    Очаква ли ни скок в цената на хляба заради антируските санкции и наложеното евро ?

    08:43 16.09.2026

  • 14 д.пе да ни е яко

    12 0 Отговор
    Цената на хляба ли ?! Цената на ВСИЧКО , абсолютно всичко ще скочи , като шампион на троен скок /ако е само три пъти - викайте ура/.

    08:44 16.09.2026

  • 15 Елелементарно

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Малкият Мраз":

    Комунистите тука са ти виновни толкова колкото и мъжката ти баба!
    Цените удрят тавана заради силната ни подкрепа на ЕС на НАТО , на САЩ , заради това, че ни вкараха еврото, заради кефа на коалицията да се бие с Русия, заради кефа на Тръмп да се бие с иранците ...

    Коментиран от #22, #42

    08:45 16.09.2026

  • 16 Ще пробват

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "до изборите":

    Да задържат цената оптимално достъпна. Много оптимистично

    08:48 16.09.2026

  • 17 Кога Е Падала ?

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Или имаш ?

    Доста Развинтено !

    Въобрражение ?

    08:49 16.09.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ДАЖЕ ЗЛАТОТО ПРАВИ СРЕДНА ДОХОДНОСТ НА ГОДИНА ПО 9.8 % В ДОЛАРИ ИЛИ ЕВРО ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ
    .....
    А ТИЯ ИСКАТ 10% И КАКТО Е ПРИ ЗЛАТОТО ВСЯКА ГОДИНА :)

    08:49 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мижи да те лАжем

    10 0 Отговор
    Ми ,"мъдрите българи много обичат да настъпват мотиката ,който най много ги лъже - него избират да ги управлява и ... резултата е на лице . Киро го избраха щото бил "убавец" и много хубаво се смеел , а па имал и диплома от "Харвард" (смях) ... оказа се , че нямал , ама ... , преди него Баце го избраха ... щото много бил ... (?!) , сега е Радев ... щото могъл да кара самолет , по преди беше царчето ... щото бил Цар и пр. и пр. (не искам да споменавам Станишката , Мавъра и Виденов ... щото ще ми прилошее). Та , така .

    08:52 16.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ЗНАЧИ РИЧИ АЛИ БАДЖАКОВ ДОГОДИНА
    ЩЕ НАПРАВИ ТАРАТОРЧЕТО ПО МОРЕТО НА 12 ЕВРО
    ....

    08:55 16.09.2026

  • 24 Р.Овч.

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Малкият Мраз":

    При Жан хляба беше 1000 лева .

    08:57 16.09.2026

  • 25 Триештриеш

    7 0 Отговор
    Не може да изтриеш истината. Тя е навсякъде по етикетите. Цени на алчността. Отново с цената на хляба. Свьиньте са си свьньи

    08:57 16.09.2026

  • 26 Стадото

    7 0 Отговор
    си намери майстора...

    08:59 16.09.2026

  • 27 Копейки,

    2 5 Отговор
    Работа си търсете!Работа!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СОБОДНИ

    08:59 16.09.2026

  • 28 нема страшно

    1 2 Отговор
    Ще рупаме по-голяма торта, внесена от Високата порта.

    08:59 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Пада ви се

    5 0 Отговор
    Простьь народ. Световни едиотьи

    09:02 16.09.2026

  • 32 апетитна снимка

    2 0 Отговор
    Прилича на анатомични части, готови да посрещнат посещение на франзелата вдясно.

    09:04 16.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Яжте пасти

    4 0 Отговор
    На кифлите вече се вдигна цената, значително при това.

    09:07 16.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СМЕХОРИИ

    3 1 Отговор
    А СЕГА КАК Е.... най-масовия хляб 650 гр за 1 евро да не говорим за качество и химичен състав, но щом на третия ден вече е мухлясал...
    А зърното ли, ами то не е ли внос от братска Украйна...
    Добре, че беше Иран, та да се отприщи цената на горивата
    А от тук , вече всичко е ясно...
    А един беше казал преди години - КАТО Е СКЪП ХЛЯБА, ЯЖТЕ ПАСТИ

    09:10 16.09.2026

  • 37 Хлябоед

    2 0 Отговор
    Щом подхвърляте тази тема,... изводът е че ще има повишение, но дано не скроите нов кюляв на Правителството

    09:13 16.09.2026

  • 38 бай Данью

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "завод":

    И отново стрес за обикновения човечец,... т.е. за нас

    09:15 16.09.2026

  • 39 бай Данью

    0 0 Отговор
    И отново стрес за обикновения човечец,... т.е. за нас

    09:17 16.09.2026

  • 40 Еврото не е виновно

    2 1 Отговор
    Подготвят ни за ново увеличение, но еврото не е виновно.

    09:17 16.09.2026

  • 41 Важното

    2 1 Отговор
    Важното е че петричкият наркобарон е помилван!

    09:18 16.09.2026

  • 42 Бега бе😂

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Елелементарно":

    Нали Радко спря помоща за Украйна. И пребори олигархията.

    09:20 16.09.2026

  • 43 Тракторист

    0 0 Отговор
    Къде е тази скъпа пшеница!? Цените в момента на пшеницата са 155-160 евро в България! До журналистите: Проверете колко е била миналата година и тогава пишете глупости!

    09:42 16.09.2026

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