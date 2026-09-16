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Памела Андерсън с ослепителна жълта рокля във Венеция (СНИМКА)

Памела Андерсън с ослепителна жълта рокля във Венеция (СНИМКА)

16 Септември, 2026 08:21 1 344 17

  • памела андерсън-
  • carolina herrera-
  • венеция-
  • жълта рокля

Памела Андерсън превърна червения килим на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция в своя сцена

Памела Андерсън с ослепителна жълта рокля във Венеция (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън превърна червения килим на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция в своя сцена, появявайки се в ефектна жълта рокля на Carolina Herrera. 59-годишната актриса привлече всички погледи на премиерата на новия си филм „Place to Be“, където избра визия, която буквално озари мрачния венециански следобед, пише marica.bg.

Тоалетът на Андерсън далеч не е просто поредният впечатляващ холивудски избор за червения килим. Роклята е част от архивната колекция на Carolina Herrera за сезон пролет/лято 2019, а нейният дизайн е дело на Уес Гордън – творческия директор на модната къща.

Моделът е изработен от ефирна и лъскава коприна в наситено слънчево жълто. Силуетът е драматичен и обемен, а откритите рамене, големите ръкави и дългият шлейф допълват впечатляващата визия.


Изборът на Памела Андерсън трудно би могъл да остане незабелязан. Именно в това обаче се крие силата на тоалета – яркият цвят и театралният силует превърнаха актрисата в един от най-запомнящите се образи на червения килим във Венеция.

С появата си Андерсън показа още веднъж, че архивните модели могат да изглеждат напълно актуално, когато са поднесени с подходящо присъствие и увереност. Жълтата Carolina Herrera се оказа смел, но изключително ефектен избор за фестивалната премиера.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 колориметър

    5 9 Отговор
    Ако ще и с оранжева,а не с жълта рокля да е тази бабка,що й е?!

    08:25 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Крив макарон

    8 5 Отговор
    Като за годините си..... много е зле.

    08:34 16.09.2026

  • 5 Харалампи

    7 7 Отговор
    Не е коректно, да ни плашите рано сутрин със снимки на възрастни дами!

    08:35 16.09.2026

  • 6 Ужас

    2 7 Отговор
    Ако я видя някъде през ноща, ще избягам.

    08:46 16.09.2026

  • 7 Пич

    10 2 Отговор
    Каквато и да е сега, някога беше изумително хубава жена, която помним!!!

    08:48 16.09.2026

  • 8 Дзак

    7 1 Отговор
    Онзи глупав сериал наложи много грешни представи за тази лъчезарна и чувствителна жена!

    08:53 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ъммм

    4 4 Отговор
    Къде да повърна?

    08:59 16.09.2026

  • 11 немо

    0 6 Отговор
    много хора вече биха предпочели да се удавят, отколкото да ги спасява тази Спасителка на плажа

    Коментиран от #14

    09:01 16.09.2026

  • 12 Изперкала

    6 2 Отговор
    Работа,беше сексимвол дръж се ,като такава.
    Поне нормален грим сложи изглеждаш нелепо.

    09:05 16.09.2026

  • 13 факт

    4 1 Отговор
    Времето е безмилостно.

    09:07 16.09.2026

  • 14 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "немо":

    Да влязат в ейгрупа!

    09:09 16.09.2026

  • 15 ЕБЕМТИМ

    4 1 Отговор
    ЯВНО Е ОТИВАЛА НА АФТЪР ПАРТИТО НА ВЕСКО МАРИНОВ С ТАЯ "ЛЯТНА ЖЪЛТА РОКЛЯ"
    АХ ВЕСКО.....

    09:10 16.09.2026

  • 16 Ако спре да си скубе веждите

    4 0 Отговор
    Памела ще изглежда добре!
    И без грим.
    Ама така както е сега е направо
    маска, бяло петно е лицето й
    не особено приятно..

    09:33 16.09.2026

  • 17 !!!!!

    3 0 Отговор
    Помните ли я как изглеждаше в Спасители на плажа?! Сега прилича на продавачка на картофи на пазара! Каква сила е гримът!!!

    09:43 16.09.2026