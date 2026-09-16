Памела Андерсън с ослепителна жълта рокля във Венеция (СНИМКА)

Памела Андерсън превърна червения килим на 83-ия Международен филмов фестивал във Венеция в своя сцена, появявайки се в ефектна жълта рокля на Carolina Herrera. 59-годишната актриса привлече всички погледи на премиерата на новия си филм „Place to Be“, където избра визия, която буквално озари мрачния венециански следобед, пише marica.bg.
Тоалетът на Андерсън далеч не е просто поредният впечатляващ холивудски избор за червения килим. Роклята е част от архивната колекция на Carolina Herrera за сезон пролет/лято 2019, а нейният дизайн е дело на Уес Гордън – творческия директор на модната къща.
Моделът е изработен от ефирна и лъскава коприна в наситено слънчево жълто. Силуетът е драматичен и обемен, а откритите рамене, големите ръкави и дългият шлейф допълват впечатляващата визия.
Изборът на Памела Андерсън трудно би могъл да остане незабелязан. Именно в това обаче се крие силата на тоалета – яркият цвят и театралният силует превърнаха актрисата в един от най-запомнящите се образи на червения килим във Венеция.
С появата си Андерсън показа още веднъж, че архивните модели могат да изглеждат напълно актуално, когато са поднесени с подходящо присъствие и увереност. Жълтата Carolina Herrera се оказа смел, но изключително ефектен избор за фестивалната премиера.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 колориметър
08:25 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Крив макарон
08:34 16.09.2026
5 Харалампи
08:35 16.09.2026
6 Ужас
08:46 16.09.2026
7 Пич
08:48 16.09.2026
8 Дзак
08:53 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ъммм
08:59 16.09.2026
11 немо
Коментиран от #14
09:01 16.09.2026
12 Изперкала
Поне нормален грим сложи изглеждаш нелепо.
09:05 16.09.2026
13 факт
09:07 16.09.2026
14 Анонимен
До коментар #11 от "немо":Да влязат в ейгрупа!
09:09 16.09.2026
15 ЕБЕМТИМ
АХ ВЕСКО.....
09:10 16.09.2026
16 Ако спре да си скубе веждите
И без грим.
Ама така както е сега е направо
маска, бяло петно е лицето й
не особено приятно..
09:33 16.09.2026
17 !!!!!
09:43 16.09.2026