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Русия атакува Украйна с дронове и балистика
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с дронове и балистика

27 Август, 2026 06:42, обновена 27 Август, 2026 06:47 482 2

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Масиран среднощен обстрел в Киев, Харков и Одеса: Има пострадали и материални щети

Русия атакува Украйна с дронове и балистика - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта срещу 27 август руската армия предприе поредна широкомащабна въздушна атака срещу ключови украински градове, използвайки комбинация от балистични ракети, конвенционални и реактивни безпилотни летателни апарати (БпЛА). Към 06:50 часа българско време са потвърдени щети по гражданска и образователна инфраструктура, както и най-малко един ранен цивилен гражданин.

Удар с дрон по жилищен блок в Харков

В Харков противников безпилотник порази балкон на многоетажна жилищна сграда. По информация на ръководителя на Харковската областна военна администрация (ХОВА) Олег Синегубов в Telegram, попадението е регистрирано в Индустриалния район на града и е предизвикало локален пожар и задимяване. Кметът Игор Терехов потвърди, че в резултат на взрива е пострадала 44-годишна жена, която е потърсила спешна медицинска помощ с остра стресова реакция.

Отломки паднаха до училище и жилищна сграда в Киев

Столицата Киев преживя тежка нощ с трикратно обявяване на въздушна тревога поради заплаха от балистично оръжие от няколко направления и атакуващи дронове „Шахед“. Началникът на Киевската градска военна администрация (КГВА) Сергей Попко съобщи в официалните канали на ведомството, че в Подолския район отломки от свалени въздушни цели са паднали директно в двора на жилищна кооперация. В Шевченковския район на столицата паднали отломки са регистрирани на територията на училище. Екипите на спешните служби изясняват размера на материалните щети.

Мощни експлозии в Одеса и други региони

Серия от силни взривове отекна и в Одеса, където руските сили атакуваха портова и складова инфраструктура в градовете Одеса, Черноморск и Рени. Според мониторинговите канали срещу Одеска област са изстреляни реактивни дронове и балистика, а в небето са наблюдавани детонации от работата на противовъздушната отбрана и последвали пожари. В същата нощ под интензивен балистичен обстрел попаднаха още Кривой Рог (където има ударено промишлено предприятие и двама ранени) и Запорожие (трима ранени).


Украйна
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