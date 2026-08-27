Хегсет ще гони Дан Дрискол, шефът на ЦРУ се отчете за Москва

Политическата сцена в САЩ преминава през критична динамика, засягаща националната сигурност, правосъдието и икономиката. Рано тази сутрин се оформиха пет ключови събития, които пренаписват дневния ред на Белия дом.
Шефът на ЦРУ беше забелязан в Белия дом след Москва
Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се завърна спешно във Вашингтон и веднага беше забелязан в Белия дом. Посещението му следва тайна и изненадваща визита в руската столица. По информация от The Wall Street Journal, Ратклиф е предал директно предупреждение към Кремъл да не ескалира напрежението срещу страни от НАТО. Президентът Доналд Тръмп определи визитата като „полурутинна“, но присъствието на разузнавач номер едно в Белия дом веднага след кацането му засили спекулациите за подготвяно споразумение.
Назначиха дата за процеса за атентатите от 11 септември
Близо 25 години след най-тежкия терористичен акт в историята на САЩ, военен съдия официално определи дата за съдебния процес срещу самопровъзгласилия се за „мозък“ на атентатите Халид Шейх Мохамед и неговите съучастници. Според информация на ABCNews, мегапроцесът в Гуантанамо Бей ще започне на 5 юни 2028 г. Прокурорите настояваха за начало през 2027 г., но съдът отхвърли искането като нереалистично поради огромния обем предварителни спорове и усложненията около доказателствата, събрани чрез методи на изтезания.
САЩ възраждат съдилища от Гражданската война за конфискация на петрол
Министерството на правосъдието на САЩ подготвя безпрецедентен правен ход за засилване на морската блокада. Проучва се възможността за активиране на т.нар. „призови съдилища“ (prize courts), датиращи от ерата на Гражданската война. Анализ на Bloomberg посочва, че целта е ускорена конфискация на ирански петролни танкери. Тези съдилища ще заобикалят бавните процедури по гражданско отнемане на имущество, лишавайки трети страни от право на тежки обжалвания, което ще позволи бърза разпродажба на конфискуваното гориво за покриване на военните разходи Bloomberg.
Тежки последици за американците от търговската война с Канада
Пълномащабният икономически конфликт между Вашингтон и Отава вече се отразява директно върху джоба на американските потребители. След като САЩ наложиха 50-процентови мита върху редица канадски стоки, Канада отвърна огледално с реципрочни мита за близо 20 милиарда долара, засягащи над 700 американски продукта. Пред CNN експерти предупредиха, че американците са изправени пред рязко поскъпване на основни стоки – от строителен дървен материал и мебели до млечни продукти, алкохол и дори ежедневни консумативи като тоалетна хартия.
Шефът на Пентагона търси заместник на министъра на армията
В Министерството на отбраната зрее дълбока управленска криза. Министърът на отбраната Пийт Хегсет активно подготвя смяната на министъра на армията Дан Дрискол. Източници на The Wall Street Journal потвърждават, че Дрискол се очаква да се оттегли до края на годината след месеци на остро напрежение с Хегсет относно модернизацията на сухопътните сили, използването на изкуствен интелект и блокирането на военни промоции. Напускането му ще остави американската армия без ключов, одобрен от Сената цивилен лидер в момент на сериозни глобални ангажименти Reuters.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
05:47 27.08.2026
2 Kaлпазанин
05:55 27.08.2026
3 Айляк
Е па така им оттърва на краварите, нали требе
се замете всичко относно тяхното дейно участие в атентатите?! :)
06:04 27.08.2026
4 НЕ ИМ ТРЯБВА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
06:08 27.08.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
---Защо един човек ,
макар и директор на СеРеУ,
не лети на малък чартър, а на голям транспортник🤔❓
--- Защо падна сграда 7 върху която нямаше външно въздействие и как при над 2 000°С паспортите останаха цели🤔❓
--- Кой и защо промени посоката и височината на полет МН-17🤔❓
Коментиран от #6
06:13 27.08.2026
6 И земята е плоска
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И самолетите ни пръскат,и Урсула ни взе спестяванията и ни забрани киселото зеле.И ни чипираха с ваксините.Питай копейкин.
Коментиран от #10
06:23 27.08.2026
7 предупреждение към Кремъл
06:39 27.08.2026
8 Руснаците…
06:45 27.08.2026
9 ВЕСЕЛЯК
Абе, кво е ял тоя та така са го кръстили?
А инак статията кърти дъното на дъното.
Ратклиф се бил върнал СПЕШНО?! Що, кви други варианти имаше? Да поостане малко в Москва, да иде на плаж в Сибир, да се върне пеш без да "спеши" или кво? И за какво споразумение иде реч? М?
Мислете с тия глави като пишете материали, а не да слагате гръмки думички извадени изобщо от смисълът в който се ползват.
06:58 27.08.2026
10 Механик
До коментар #6 от "И земята е плоска":Едно прасе пита друго:
-Абе, говори се че по Коледа хората ни колят и пекат на пържоли.
- Ох, айде моля ти се без тия твои КОНСПИРАТИВНИ теории!-казва другото отегчено.
Та ти си точни пример за това което пише по-горе. Лично теб дори да почнат да те колят, ти ще разправяш , че това не е истина, че искат не да те колят, а да ти сложат червено герданче. А касапина ще го гледаш мило и влюбено.
Изобщо, ти си много тежък случай.
07:03 27.08.2026