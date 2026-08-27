Хегсет ще гони Дан Дрискол, шефът на ЦРУ се отчете за Москва

Политическата сцена в САЩ преминава през критична динамика, засягаща националната сигурност, правосъдието и икономиката. Рано тази сутрин се оформиха пет ключови събития, които пренаписват дневния ред на Белия дом.

Шефът на ЦРУ беше забелязан в Белия дом след Москва

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се завърна спешно във Вашингтон и веднага беше забелязан в Белия дом. Посещението му следва тайна и изненадваща визита в руската столица. По информация от The Wall Street Journal, Ратклиф е предал директно предупреждение към Кремъл да не ескалира напрежението срещу страни от НАТО. Президентът Доналд Тръмп определи визитата като „полурутинна“, но присъствието на разузнавач номер едно в Белия дом веднага след кацането му засили спекулациите за подготвяно споразумение.

Назначиха дата за процеса за атентатите от 11 септември

Близо 25 години след най-тежкия терористичен акт в историята на САЩ, военен съдия официално определи дата за съдебния процес срещу самопровъзгласилия се за „мозък“ на атентатите Халид Шейх Мохамед и неговите съучастници. Според информация на ABCNews, мегапроцесът в Гуантанамо Бей ще започне на 5 юни 2028 г. Прокурорите настояваха за начало през 2027 г., но съдът отхвърли искането като нереалистично поради огромния обем предварителни спорове и усложненията около доказателствата, събрани чрез методи на изтезания.

САЩ възраждат съдилища от Гражданската война за конфискация на петрол

Министерството на правосъдието на САЩ подготвя безпрецедентен правен ход за засилване на морската блокада. Проучва се възможността за активиране на т.нар. „призови съдилища“ (prize courts), датиращи от ерата на Гражданската война. Анализ на Bloomberg посочва, че целта е ускорена конфискация на ирански петролни танкери. Тези съдилища ще заобикалят бавните процедури по гражданско отнемане на имущество, лишавайки трети страни от право на тежки обжалвания, което ще позволи бърза разпродажба на конфискуваното гориво за покриване на военните разходи Bloomberg.

Тежки последици за американците от търговската война с Канада

Пълномащабният икономически конфликт между Вашингтон и Отава вече се отразява директно върху джоба на американските потребители. След като САЩ наложиха 50-процентови мита върху редица канадски стоки, Канада отвърна огледално с реципрочни мита за близо 20 милиарда долара, засягащи над 700 американски продукта. Пред CNN експерти предупредиха, че американците са изправени пред рязко поскъпване на основни стоки – от строителен дървен материал и мебели до млечни продукти, алкохол и дори ежедневни консумативи като тоалетна хартия.

Шефът на Пентагона търси заместник на министъра на армията

В Министерството на отбраната зрее дълбока управленска криза. Министърът на отбраната Пийт Хегсет активно подготвя смяната на министъра на армията Дан Дрискол. Източници на The Wall Street Journal потвърждават, че Дрискол се очаква да се оттегли до края на годината след месеци на остро напрежение с Хегсет относно модернизацията на сухопътните сили, използването на изкуствен интелект и блокирането на военни промоции. Напускането му ще остави американската армия без ключов, одобрен от Сената цивилен лидер в момент на сериозни глобални ангажименти Reuters.