Русия нанесе разрушения с жертви в Кривой рог, Суми и Запорожие

Руските сили засилват комбинираните си атаки с дронове и ракети срещу цивилни обекти в Украйна, докато интензивността на наземните боеве достига връхни точки.

Масирани удари отнеха човешки животи в Кривой рог Сумска област и Запорожие

През нощта на 27 август, точно в 2:32 часа, руските сили нанесоха нов мощен удар с балистични ракети по град Кривой Рог. По първоначална информация от украинските власти и мониторинговите канали, под прицел отново е попаднало местно промишлено предприятие, като се съобщава за ранени граждани и материални щети.

Председателят на Съвета за отбрана на Кривой Рог, Александър Вилкул, официално потвърди в своя Telegram канал, че градът е атакуван с най-малко две балистични ракети. Властите призовават всички жители да останат в укритията, тъй като съществува сериозна опасност от повторни пускове.

Според украинската информационна агенция УНИАН, взривовете са чути във всички райони на града. Атаката идва на фона на засилен руски обстрел през втората половина на август, след като на 21 август градът понесе тежък удар по търговски център, а седмица по-рано бе поразено и най-голямото металургично предприятие в района – „АрселорМитал Кривой Рог“. Към момента спасителните служби изясняват точния мащаб на разрушенията и броя на пострадалите при среднощното нападение.

През изминалата нощ руснаците предприеха и масирана атака срещу Роменската община в Сумска област, като са насочили общо 9 безпилотни летателни апарата (БПЛА). Според официално изявление на началника на Сумската областна военна администрация (ОВА), разпространено от информационните канали, част от безпилотните апарати са били унищожени от противовъздушната отбрана, но е регистрирано пряко попадение в обект на гражданската инфраструктура. При удара по жилищна сграда е загинала 66-годишна жена, а други четирима цивилни граждани са пострадали и са потърсили спешна медицинска помощ, пише Украинская правда.

Паралелно с това руски БПЛА нанесе тежък удар и по Запорожие, поразявайки нежилищна сграда. При атаката са ранени трима души – две непълнолетни момичета на 17-годишна възраст и 41-годишен мъж. Взривната вълна е нанесла сериозни материални щети по околните постройки и паркираните в района автомобили. Представители на местната ОВА потвърдиха, че на пострадалите е оказана своевременна медицинска помощ, предава informator.ua.

Втора въздушна тревога в Киев и опасност от балистика

Малко преди 3:15 ч. сутринта в столицата Киев и редица северни, централни и източни области на страната за втори път в рамките на нощта бе обявена мащабна въздушна тревога. Силите за противовъздушна отбрана съобщават за реална заплаха от ракетен обстрел, включително използване на балистични оръжия от изток и прелитане на реактивни безпилотни апарати, тип "Бандерол". Взривове бяха докладвани в близост до няколко големи градски центъра, като гражданите са призовани да останат в укритията до пълното отменяне на опасността, допълва focus.ua.

Рекордна ескалация на фронта: 189 бойни сблъсъка за денонощие

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) отчете изключително висока интензивност на бойните действия на фронтовата линия. в Сряда са регистрирани 189 бойни сблъсъка. Най-тежка остава обстановката по Покровското и Константиновското направления, където украинските защитници отбиват постоянни руски щурмове. В рамките на офанзивните си действия руската армия е нанесла 60 авиационни удара, използвала е рекорден брой от близо 7000 дрона-камикадзе и е извършила над 2300 обстрела по позиции на ВСУ и близки населени места, пише Цензор.НЕТ.