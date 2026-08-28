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Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ СНИМКИ

Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ СНИМКИ

28 Август, 2026 05:51 733 12

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Преди няколко дни президентът на САЩ повдигна въпроса за преименуването и го свърза с икономическите въпроси

Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На фона на проточилия се спор за митата с Канада, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка“, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Указът беше подписан в Овалния кабинет на Белия от 80-годишния Тръмп и влиза в сила незабавно. По време на подписването зад Тръмп беше закачен голям плакат с карта на Големите езера. Над езерото Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езерото Америка“.

Вашингтон подчертава, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро“.

Указът на Тръмп инструктира официалната база данни на САЩ за географски местоположения и имена да промени името.

Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ СНИМКИ
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Преди няколко дни Тръмп повдигна въпроса за преименуването и го свърза с икономическите въпроси.

„САЩ сериозно обмислят промяната на името на езерото „Онтарио“ на езеро „Америка“, тъй като не очакваме вече да водим много бизнес с Онтарио“, написа Тръмп в своята платформа "Трут Соушъл”.

Онтарио е най-населената провинция на Канада и е тясно свързана икономически със САЩ.

След провала на търговските преговори между Вашингтон и Отава в края на миналата седмица, спорът между съседните страни ескалира значително.
Езерото Онтарио е едно от така наречените Големи езера, три от които граничат както със САЩ, така и с Канада.

Асошиейтед прес допълва, че Тръмп е загатнал, че не е свършил с преименуванията на географски обекти.

Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ СНИМКИ
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Като се замислим, вече имаме залив и вече имаме езеро. Сега ни трябва океан. Може би ще трябва да сменим името на Атлантическия или на Тихия океан. Може и да ги сменим”, заяви американският президент.

Няма единен международен орган, който да определя имената на международните водни басейни, докато Тръмп има широка свобода на действие по отношение на това как правителството на САЩ разпознава географски места и забележителности, отбелязва АП.

Последваха и първи коментари от Канада.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че езерото Онтарио ще продължи да се нарича така.

"Името е на повече от 400 години, още отпреди Канада и обявяването на независимостта на САЩ", написа той в социалната мрежа "Екс". Той допълни, че канадците ще продължат да го наричат Онтарио "тогава, сега и завинаги".

Премиерът на провинция Нова Скотия Тим Хюстън отхвърли хода на Тръмп в публикация в социалните мрежи, пишейки: „Сега сме се забъркали в истинска глупост. Това е езерото Онтарио, приятелче.“

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд, който си е разменял обиди с Тръмп в миналото, тази седмица отхвърли перспективата Тръмп да промени името на езерото, като го нарече „много реторика“.

Името езеро Онтарио произлиза от езика на местното коренно население, което означава „езеро с блестящи води“. Провинция Онтарио, основана през 1867 г., е получила името си от езерото.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за какво се пъне, като след него

    15 0 Отговор
    американците ще върнат старото име

    Коментиран от #5

    05:59 28.08.2026

  • 2 залудо работи,

    15 0 Отговор
    залудо не стой

    05:59 28.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Както е тръгнал

    19 0 Отговор
    скоро ще започне да издава укази за преименуване не само на океаните ами и планетите в слънчевата система... Съвсем е изкуфял, макар че не е стигнал нивото на предшественика си, но нищо чудно и да го задмине с неоспоримите си грандомания, егоцентризъм и нарцисизъм...

    06:15 28.08.2026

  • 5 не си ли чувал приказката

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "за какво се пъне, като след него":

    луд умора няма

    06:15 28.08.2026

  • 6 Лост

    14 0 Отговор
    Чарли Чаплин и диктатора.Там си подхвърляше глобуса на земята,а тук си драска по картата.Докато 🎈 се спука.

    06:17 28.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    На слънцето и луната да викаме ли вече ,слънце Америка ,и луна Америка

    06:22 28.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Смях в залата. Само това му остана да преименува, въпреки че никой не използва новите имена. Остава и велика Америка да преименува на празна такава. Ха ха ха.

    06:39 28.08.2026

  • 10 Доктор Ох Боли

    5 0 Отговор
    Тихия Океан ще се казва Trump Ocean защото е голям като егото на Тръмп

    06:39 28.08.2026

  • 11 Иван

    4 0 Отговор
    Големите езера са пет. Ако ги преименуват, може да се казват езеро Америка, езеро Джефри Епщайн, езеро Джеред Кушнер, езеро Нафтали Бенет, езеро Еленски.

    06:45 28.08.2026

  • 12 За да си хегемон

    1 0 Отговор
    Ти трябват три неща силна икономика базирана на наличие на петрол и полезни изкопаеми, силна и иновативна оръжейна промишленост и култура достойна за уважение. Бай Дончо загуби и в трите направления. Сега е в предсмъртна агония и хапе но без да има поражения освен върху себе си.

    06:48 28.08.2026