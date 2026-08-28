Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на „Езерото Америка“ СНИМКИ

На фона на проточилия се спор за митата с Канада, президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди езерото Онтарио, разположено на границата на двете северноамерикански държави, да бъде преименувано на „Езерото Америка“, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Указът беше подписан в Овалния кабинет на Белия от 80-годишния Тръмп и влиза в сила незабавно. По време на подписването зад Тръмп беше закачен голям плакат с карта на Големите езера. Над езерото Онтарио, с големи червени букви, пишеше „Езерото Америка“.

Вашингтон подчертава, че по-голямата част от обема на езерото се намира в САЩ, както и най-дълбоките му точки. Името цели „да отрази факта, че това е американско езеро“.

Указът на Тръмп инструктира официалната база данни на САЩ за географски местоположения и имена да промени името.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Преди няколко дни Тръмп повдигна въпроса за преименуването и го свърза с икономическите въпроси.

„САЩ сериозно обмислят промяната на името на езерото „Онтарио“ на езеро „Америка“, тъй като не очакваме вече да водим много бизнес с Онтарио“, написа Тръмп в своята платформа "Трут Соушъл”.

Онтарио е най-населената провинция на Канада и е тясно свързана икономически със САЩ.

След провала на търговските преговори между Вашингтон и Отава в края на миналата седмица, спорът между съседните страни ескалира значително.

Езерото Онтарио е едно от така наречените Големи езера, три от които граничат както със САЩ, така и с Канада.

Асошиейтед прес допълва, че Тръмп е загатнал, че не е свършил с преименуванията на географски обекти.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

“Като се замислим, вече имаме залив и вече имаме езеро. Сега ни трябва океан. Може би ще трябва да сменим името на Атлантическия или на Тихия океан. Може и да ги сменим”, заяви американският президент.

Няма единен международен орган, който да определя имената на международните водни басейни, докато Тръмп има широка свобода на действие по отношение на това как правителството на САЩ разпознава географски места и забележителности, отбелязва АП.

Последваха и първи коментари от Канада.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че езерото Онтарио ще продължи да се нарича така.

"Името е на повече от 400 години, още отпреди Канада и обявяването на независимостта на САЩ", написа той в социалната мрежа "Екс". Той допълни, че канадците ще продължат да го наричат Онтарио "тогава, сега и завинаги".

Премиерът на провинция Нова Скотия Тим Хюстън отхвърли хода на Тръмп в публикация в социалните мрежи, пишейки: „Сега сме се забъркали в истинска глупост. Това е езерото Онтарио, приятелче.“

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд, който си е разменял обиди с Тръмп в миналото, тази седмица отхвърли перспективата Тръмп да промени името на езерото, като го нарече „много реторика“.

Името езеро Онтарио произлиза от езика на местното коренно население, което означава „езеро с блестящи води“. Провинция Онтарио, основана през 1867 г., е получила името си от езерото.