Кралят на Норвегия почина на 89-годишна възраст

Кралят на Норвегия Харалд Пети почина на 89-годишна възраст, предадоха агенциите, като се позоваха на кралския дворец в Осло, предаде БТА.

Той бе най-дълго управлявалият монарх в Европа. Вчера дворецът обяви, че здравословното състояние на настанения в болница крал е "изключително тежко". Крал ще бъде синът му Хокон.

Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур.

Кой беше вече покойният норвежки крал Харалд Пети?

Харалд Пети става крал на Норвегия на 17 януари 1991 г., след смъртта на баща си – 87-годишния крал Олаф Пети. Мотото му „Всички за Норвегия“ се смята за фамилен патент и е наследено от дядо му крал Хокон Седми и баща му крал Олаф Пети, пише БТА.

На 24 юни 1991 г. новият крал Харалд Пети е благословен за добро и успешно управление. Съгласно решение на парламента от 1908 г. коронацията на монарха е отменена и е заменена с благословия. Когато се възкачва на престола след смъртта на баща си принц Харалд е на 53 години.

Кралят на Норвегия Харалд Пети е роден на 21 февруари 1937 г. в семейното имение Скаугум, в Аскер, близо до Осло и е третото и най-малко дете на крал Олаф Пети. Майка му е шведската принцеса Марта. Има две по-големи сестри – Райнхилд и Астрид.

През 1940 г. принц Харалд заедно с дядо си крал Хокон Седми и родителите си напуска Норвегия след нашествието на германците и до лятото на 1945 г. живее с тях в Лондон, след което кралското семейство се завръща в родината си. На 21 септември 1957 г. дядото крал Хокон Седми, монарх на Норвегия от 1905 г. умира и престолът е наследен от баща му Олаф Пети.

Личен живот и образование

Харалд има цивилно и военно образование. Също като баща си принц Харалд се обучава в обикновено училище без каквито и да било привилегии и в гимназия по природни науки. Престолонаследникът принц Харалд посещава кралското норвежко военно училище и през 1955 г. постъпва в училището за кавалерийски офицери в Трандум извън Осло и Военната академия на Норвегия, която завършва през 1959 г. Той е с чин генерал от сухопътните и военновъздушните сили и адмирал от флота на Норвегия. По-късно завършва икономика и политически науки в Университета в Осло, а през 1960 – 1962 г., подобно на баща си крал Олаф Пети, следва политически науки, история и икономика в Оксфордския университет във Великобритания, където продължава и традициите на семейството във ветроходството. Баща му крал Олаф Пети също може да се похвали със значителни спортни успехи – на Олимпийските игри в Амстердам, Нидерландия, през 1928 г. той печели златен медал по ветроходство.

Принц Харалд принадлежи към групата на най-добрите яхтсмени в Скандинавия. Отдаден е на спорта, той представлява Норвегия многократно като състезател на Олимпийски игри, печели различни ветроходни надпревари между 1968 и 1987 години. Носи норвежкото знаме на официалното представяне на страните при откриване на 18-ите Летни олимпийски игри в Токио, Япония, през 1964 г. Активно участва в организацията на 17-ите Зимни олимпийски игри от 12 до 27 февруари 1994 г. в Лилехамер, Норвегия и е почетен председател на организационния комитет.

Нарушавайки установените правила през март 1968 г. принц Харалд се сгодява за Соня Харалдсен, която произхожда от семейство на търговец. С нея той се познава още от ученическите си години. Първоначално семейството му е против брак със Соня, която е без аристократично потекло. На Харалд му трябват девет години, за да ги убеди в правилния си избор. Един от аргументите му е, че ако не се ожени за Соня, ще се откаже да е престолонаследник и ще предпочете обикновена кариера. За първи път Соня е поканена в двореца на 21 февруари 1968 г. на рождения му ден. На 29 август 1968 г. двамата се венчават в катедралата в Осло. По традиция в присъствието на норвежкия крал Харалд Пети и на кралица Соня всяка година се присъжда Нобеловата награда за мир в Осло.

Кралската двойка има две деца – принцеса Марта Луиз, родена на 22 септември 1971 г., и престолонаследникът - принц Хокон Магнус, роден на 20 юли 1973 г.

На 17 януари 2016 г. Норвегия чества 25-тата годишнина от възкачването на престола на крал Харалд Пети с концерти, шествия, организирани събития за деца и галаспектакъл в Университета в Осло. В чест на 78-годишния тогава крал и неговата съпруга кралица Соня са изстреляни 21 топовни салюта. Официалният подарък на норвежкото правителство за краля по повод неговото четвъртвековно управление е обособяването в центъра на Осло на терен за ски спортове за деца. „Положих клетва пред парламента и тя е в сила до края на дните ми“, казва крал Харалд Пети през 2014 г.

Здравословни проблеми

На 8 декември 2003 г. 66-годишният Харалд Пети претърпява успешна операция в Националната болница в Осло за отстраняване и замяна на пикочния мехур, след като по-рано е диагностицира с рак на пикочния мехур. Тогава за първи път кралските му задължения се изпълняват от 30-годишния тогава престолонаследник принц Хокон Магнус. Правомощията на Харалд като държавен глава на Норвегия са церемониални и той не притежава политическа власт.

През октомври 2020 г. Харалд Пети се подлага на успешна операция за подмяна на сърдечна клапа, след като е приет в болница заради затруднено дишане. През 2022 година 85-годишният Харалд Пети два пъти постъпва за лечение в Университетската болница в Осло заради инфекции, наложили венозно лечение с антибиотици.

На 21 февруари 2024 г. Харалд Пети, най-възрастният към момента монарх в Европа, навършва 87 години. За да отбележи събитието, кралското семейство публикува снимка на широко усмихнатия крал в черен костюм и червена вратовръзка. Въпреки здравословните си проблеми Харалд Пети заявява тогава, че няма намерение да следва примера на 83-годишната датска кралица Маргрете Втора, която абдикира трона през януари 2024 г. в полза на сина си Фредерик Десети. „Положената клетва е за цял живот“, казва норвежкият крал, чийто син – 50-годишният принц Хокон Магнус, е първи по ред в наследяването на трона.

На 27 февруари 2024 г. крал Харалд Пети отново е хоспитализиран в местна болница в Малайзия, след като се разболява там по време на почивка, за да отпразнува 87-ия с рожден ден заедно с кралица Соня. На 2 март 2024 г. му е поставен временен пейсмейкър в малайзийската болница "Султана Малиха" заради забавения му пулс. На 3 март 2024 г. той е изписан от болницата в Малайзия и се завръща заедно с кралица Соня у дома със специален самолет за медицинска евакуация "Боинг 737-700" на Скандинавските авиолинии (SAS). На 12 март 2024 г. в болница в Осло на Харалд Пети е поставен постоянен пейсмейкър.

След почти двумесечно отсъствие на 22 април 2024 г. Харалд поема отново задълженията си. Той изключва възможността да се откаже от престола, заявявайки, че ще спазва кралската клетва до края на живота си.

Две години по-късно, на 24 февруари 2026 г., 89-годишният Харалд Пети е приет в университетската болница "Оспитен Сур" на испанския остров Тенерифе на Канарските острови, където е на частна почивка със съпругата си кралица Соня, заради кожна инфекция на крака инфекция и дехидратация. Изписан е на 26 февруари 2026 г.

На 17 август 2026 г. Харалд Пети е приет в болница в Осло. Кралският двор обявява, че той страда от хемолитична анемия - състояние, причинено от преждевременното разрушаване на червените кръвни телца (еритроцитите), чиито отличителни симптоми са умора, бледост и задух.

На 27 август 2026 г. министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре отменя визитата си същия ден в Германия заради тежкото здравословно състояние на норвежкия крал Харалд Пети.