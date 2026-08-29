Тръмп: Сърцата ни са с цяла Норвегия в този труден момент, наистина голяма загуба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнованията си по повод смъртта на норвежкия крал Харалд V, описвайки покойния монарх като „силен, горд и невероятно уважаван човек“, предаде ДПА, като цитира публикация в акаунта му в собствената му платформа Трут Соушъл, съобщи БТА.
"(Харалд) обичаше своята страна и беше наистина обичан и уважаван от своя народ", написа Тръмп рано тази сутрин. "Сърцата ни са с кралското семейство и с цяла Норвегия в този труден момент. Наистина ГОЛЯМА загуба!", добави той.
Крал Харалд, който почина в петък на 89‑годишна възраст, беше изключително популярен в родината си. Тръмп обаче не е особено харесван сред норвежците, по няколко причини, отбелязва ДПА.
Президентът на САЩ отчужди съюзниците от НАТО в Скандинавия, които разчитат на солидарността в алианса, с многократните си заплахи да "поеме контрола" над Гренландия, арктическия остров, който принадлежи на съседна Дания. Освен това той държеше Норвегия пряко отговорна за това, че не е получил Нобеловата награда за мир, която традиционно се връчва в Осло.
Тръмп изрази мнениуето, че напълно заслужава отличието. През януари той обобщи чувствата си в едно изречение: "Загубих много уважение към Норвегия", припомня ДПА.
Въведената през 2025 г. награда за мир на ФИФА, присъдена на Тръмп от президента на организацията Джани Инфантино, също предизвика подигравки в северната страна. Ръководителката на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес критикува отличието като политическа награда без никаква основа и призова то да бъде незабавно отменено.
На Световното първенство в САЩ тя обвини Тръмп в намеса в спорта, след като, след телефонно обаждане от Тръмп до Инфантино, беше отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун за осминафиналния мач срещу Белгия. Случаят, безпрецедентен в скорошната история на Световните първенства, предизвика възмущение не само в Норвегия, но и по целия свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Никой никъде няма да остане без рептили!!!
Коментиран от #11
11:22 29.08.2026
2 гримирани червилце и атака по Русия
Коментиран от #14
11:23 29.08.2026
3 да се готви
Коментиран от #8, #10
11:24 29.08.2026
4 Овчар
11:24 29.08.2026
5 Крал Харалд
11:30 29.08.2026
6 Лицемерничи,
Коментиран от #12
11:34 29.08.2026
7 Къса ми се
Коментиран от #9
11:35 29.08.2026
8 Недей,
До коментар #3 от "да се готви":Орбан ще те намрази заради любимеца си.
А Мосад ще те намери.
11:35 29.08.2026
9 И аз така ти казах,
До коментар #7 от "Къса ми се":когато ходи на опелото на иранския си брат да трошиш субсидии.
Ама кой да чуе
11:37 29.08.2026
10 Европеец
До коментар #3 от "да се готви":Човек се ражда ,живее и накрая умира... На 89 години умрял, завидна възраст е доживял... Данчо в предвид на възрастта си, сигурно ще иска да живее 100 години....
11:38 29.08.2026
11 Това се отнася за аятолаха
До коментар #1 от "Пич":Прав си. Само че новият не живее съвсем.
Потрошен е в Кремълска болница.
11:39 29.08.2026
12 Европеец
До коментар #6 от "Лицемерничи,":Прав си, те всички така лицемерничат....
Коментиран от #15
11:40 29.08.2026
13 Крал Харалд е велик монарх...
Един от малкото трезви монарси, който се опълчи, срещу наглостта на Тръмп за Нобелова награда за мир!
Подигравка е " Рижавия" да се преструва на жалеещ и милеещ приятел!
11:40 29.08.2026
14 Пак любимата ти тема
До коментар #2 от "гримирани червилце и атака по Русия":Признай си, че си латентен, и да се приключи.
Ще те разберем, макар че проблемът ти е ни касае.
11:41 29.08.2026
15 Хеле ти...
До коментар #12 от "Европеец":Казва се дипломация.
Коментиран от #25
11:42 29.08.2026
16 Бойкот на О.Л.Хлъц
11:46 29.08.2026
17 Абе,
11:49 29.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 БГ ЛИБЕДРАЛИ
12:07 29.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Софиянец
Коментиран от #29
12:10 29.08.2026
24 Кочо
12:10 29.08.2026
25 Атина Палада
До коментар #15 от "Хеле ти...":Дипломацията е учтивата форма на лицемерието! Дали ще се обърна към теб на Ти или на Вие ,е едно също, но второто е по учтиво!
12:11 29.08.2026
26 ГадюГара
12:21 29.08.2026
27 Дедо
12:24 29.08.2026
28 Дядо Петко
12:27 29.08.2026
29 Саломе
До коментар #23 от "Софиянец":Ами оплакват го, защото е крал повече от тях и плачат, защото не могат да го стигнат.
12:29 29.08.2026
30 Kaлпазанин
12:44 29.08.2026