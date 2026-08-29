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Тръмп: Сърцата ни са с цяла Норвегия в този труден момент, наистина голяма загуба

Тръмп: Сърцата ни са с цяла Норвегия в този труден момент, наистина голяма загуба

29 Август, 2026 11:19 1 821 30

  • норвегия-
  • харалд пети-
  • доналд тръмп-
  • сащ

Крал Харалд, който почина в петък на 89‑годишна възраст, беше изключително популярен в родината си

Тръмп: Сърцата ни са с цяла Норвегия в този труден момент, наистина голяма загуба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази съболезнованията си по повод смъртта на норвежкия крал Харалд V, описвайки покойния монарх като „силен, горд и невероятно уважаван човек“, предаде ДПА, като цитира публикация в акаунта му в собствената му платформа Трут Соушъл, съобщи БТА.

"(Харалд) обичаше своята страна и беше наистина обичан и уважаван от своя народ", написа Тръмп рано тази сутрин. "Сърцата ни са с кралското семейство и с цяла Норвегия в този труден момент. Наистина ГОЛЯМА загуба!", добави той.

Крал Харалд, който почина в петък на 89‑годишна възраст, беше изключително популярен в родината си. Тръмп обаче не е особено харесван сред норвежците, по няколко причини, отбелязва ДПА.

Президентът на САЩ отчужди съюзниците от НАТО в Скандинавия, които разчитат на солидарността в алианса, с многократните си заплахи да "поеме контрола" над Гренландия, арктическия остров, който принадлежи на съседна Дания. Освен това той държеше Норвегия пряко отговорна за това, че не е получил Нобеловата награда за мир, която традиционно се връчва в Осло.

Тръмп изрази мнениуето, че напълно заслужава отличието. През януари той обобщи чувствата си в едно изречение: "Загубих много уважение към Норвегия", припомня ДПА.

Въведената през 2025 г. награда за мир на ФИФА, присъдена на Тръмп от президента на организацията Джани Инфантино, също предизвика подигравки в северната страна. Ръководителката на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес критикува отличието като политическа награда без никаква основа и призова то да бъде незабавно отменено.

На Световното първенство в САЩ тя обвини Тръмп в намеса в спорта, след като, след телефонно обаждане от Тръмп до Инфантино, беше отменено наказанието на американския нападател Фоларин Балогун за осминафиналния мач срещу Белгия. Случаят, безпрецедентен в скорошната история на Световните първенства, предизвика възмущение не само в Норвегия, но и по целия свят.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 8 Отговор
    Рептила умря, да живее рептила!!!

    Никой никъде няма да остане без рептили!!!

    Коментиран от #11

    11:22 29.08.2026

  • 2 гримирани червилце и атака по Русия

    5 6 Отговор
    Или е заварявал или фон дю тена му не е намазан и около очите и снимка кърти.

    Коментиран от #14

    11:23 29.08.2026

  • 3 да се готви

    15 6 Отговор
    Оранжевия военнопрестъпник, както и ушатия му колега от Израел.

    Коментиран от #8, #10

    11:24 29.08.2026

  • 4 Овчар

    9 4 Отговор
    През зимата старите властелини ще бъдат заменени с нови..! Сащ вече не са определящ фактор и много стратези и анализатори признават този ФАКТ..!

    11:24 29.08.2026

  • 5 Крал Харалд

    6 2 Отговор
    Великолепният .... ане беше ли "стерилизатора"

    11:30 29.08.2026

  • 6 Лицемерничи,

    11 1 Отговор
    ама карай.

    Коментиран от #12

    11:34 29.08.2026

  • 7 Къса ми се

    9 1 Отговор
    Хастара! Каква световна трагедия!

    Коментиран от #9

    11:35 29.08.2026

  • 8 Недей,

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "да се готви":

    Орбан ще те намрази заради любимеца си.
    А Мосад ще те намери.

    11:35 29.08.2026

  • 9 И аз така ти казах,

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Къса ми се":

    когато ходи на опелото на иранския си брат да трошиш субсидии.
    Ама кой да чуе

    11:37 29.08.2026

  • 10 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "да се готви":

    Човек се ражда ,живее и накрая умира... На 89 години умрял, завидна възраст е доживял... Данчо в предвид на възрастта си, сигурно ще иска да живее 100 години....

    11:38 29.08.2026

  • 11 Това се отнася за аятолаха

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Прав си. Само че новият не живее съвсем.
    Потрошен е в Кремълска болница.

    11:39 29.08.2026

  • 12 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лицемерничи,":

    Прав си, те всички така лицемерничат....

    Коментиран от #15

    11:40 29.08.2026

  • 13 Крал Харалд е велик монарх...

    7 1 Отговор
    мир на праха му!!!
    Един от малкото трезви монарси, който се опълчи, срещу наглостта на Тръмп за Нобелова награда за мир!

    Подигравка е " Рижавия" да се преструва на жалеещ и милеещ приятел!

    11:40 29.08.2026

  • 14 Пак любимата ти тема

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "гримирани червилце и атака по Русия":

    Признай си, че си латентен, и да се приключи.
    Ще те разберем, макар че проблемът ти е ни касае.

    11:41 29.08.2026

  • 15 Хеле ти...

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Казва се дипломация.

    Коментиран от #25

    11:42 29.08.2026

  • 16 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 1 Отговор
    Рижото ПСЕ пак се подмазва, явно иска нещо да открадне от Норвегия...

    11:46 29.08.2026

  • 17 Абе,

    3 1 Отговор
    Бат Дончо страда , че негова фирма не е направила сделка с погребението ...

    11:49 29.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БГ ЛИБЕДРАЛИ

    2 1 Отговор
    И НИЕ СВЕ С ВАС.

    12:07 29.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Софиянец

    5 1 Отговор
    Ццц, мерзавци! Тия избиха хиляди деца в Палестина, ама оплакват някъв 90 год старец!

    Коментиран от #29

    12:10 29.08.2026

  • 24 Кочо

    2 1 Отговор
    Сърцето му е там, защото Норергия дава наградите за мир.

    12:10 29.08.2026

  • 25 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хеле ти...":

    Дипломацията е учтивата форма на лицемерието! Дали ще се обърна към теб на Ти или на Вие ,е едно също, но второто е по учтиво!

    12:11 29.08.2026

  • 26 ГадюГара

    1 0 Отговор
    Загуба ,загуба ,колко да е загуба ,един рептил по малко .Рептилите също плачат 👈!

    12:21 29.08.2026

  • 27 Дедо

    0 0 Отговор
    Залагам 100 долара ,че Дедо Тръмпи не знае къде се намира Норвегия,вероятно на глобуса ще посочи Перу.

    12:24 29.08.2026

  • 28 Дядо Петко

    0 0 Отговор
    Крал не крал, оная с косата не ги разпознава и не подбира.

    12:27 29.08.2026

  • 29 Саломе

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    Ами оплакват го, защото е крал повече от тях и плачат, защото не могат да го стигнат.

    12:29 29.08.2026

  • 30 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вие имате ли сърца бе клоуне

    12:44 29.08.2026