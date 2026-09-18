ISW: Русия формира „брониран юмрук“ край Доброполе за есенни механизирани щурмове

Руската армия формира „брониран юмрук“ и съсредоточава средства за поддръжка с дронове в района на Доброполе в Донбас. Вероятно руските сили планират да предприемат механизирани щурмове срещу Славянско-Краматорската агломерация през есента. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Русия подготвя механизирани щурмове

Както отбелязват анализаторите, бригаден генерал Денис Прокопенко, командир на Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви на 11 септември, че руските 51-ва, 8-ма и 41-ва общовойскови армии се подготвят за предстоящи механизирани щурмове на Доброполско направление тази есен, като целта е да се възползват от сезонните промени във времето.

Прокопенко посочи, че в този сектор действат около 1200 екипажа за управление на дронове от елитния руски център „Рубикон“ - Център за съвременни безпилотни системи.

Според него това показва, че руските сили вероятно възнамеряват да използват дронове, за да поддържат контрол над въздушното пространство над бойното поле и да улеснят механизираните си атаки.

Бронирани колони ще подкрепят пехотата

Прокопенко добави, че руските сили вероятно ще започнат да подсилват съществуващите си щурмови подразделения, състоящи се от около 200 пехотинци, с механизирани колони от близо 50 бронирани машини.

Целта според него е да се отвлече вниманието на украинските сили и да се увеличи вероятността за успешен пробив.

Според Прокопенко руската настъпателна кампания ще достигне кулминацията си през септември 2026 г., а руските сили ще започнат да променят тактиката си към опити за механизирани пробиви до октомври.

Русия ще се опита да превземе поне едно населено място от „пояса от крепости“ преди края на есенната кампания, за да създаде плацдарм за по-нататъшни настъпления.

Русия и Украйна експериментират с механизирани действия

Според анализаторите както украинските, така и руските сили експериментират с повторното въвеждане на ограничени елементи на механизирана маневра на тактическо ниво в опит да излязат от позиционната война и да възобновят маневрените действия на бойното поле.

В оценката на ISW се посочва, че усилията на Украйна засега се оказват значително по-ефективни.

„Натрупването на бронирана техника от страна на Русия на Доброполско направление предполага, че руското военно командване може да възнамерява да разшири ролята на механизираните и въздушно-десантните сили в условията на есенното време, опитвайки се да постигне пробив в района на Доброполе и да обхване „пояса от крепости“ от юг“, се посочва в оценката на ISW.