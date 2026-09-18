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ISW: Русия формира „брониран юмрук“ край Доброполе за есенни механизирани щурмове

ISW: Русия формира „брониран юмрук“ край Доброполе за есенни механизирани щурмове

18 Септември, 2026 13:36 953 21

  • русия-
  • доброполе-
  • щурмове-
  • института за изследване на войната-
  • украйна

Според американския институт руските сили вероятно се подготвят за механизирани атаки срещу Славянско-Краматорската агломерация

ISW: Русия формира „брониран юмрук“ край Доброполе за есенни механизирани щурмове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската армия формира „брониран юмрук“ и съсредоточава средства за поддръжка с дронове в района на Доброполе в Донбас. Вероятно руските сили планират да предприемат механизирани щурмове срещу Славянско-Краматорската агломерация през есента. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Русия подготвя механизирани щурмове

Както отбелязват анализаторите, бригаден генерал Денис Прокопенко, командир на Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), заяви на 11 септември, че руските 51-ва, 8-ма и 41-ва общовойскови армии се подготвят за предстоящи механизирани щурмове на Доброполско направление тази есен, като целта е да се възползват от сезонните промени във времето.

Прокопенко посочи, че в този сектор действат около 1200 екипажа за управление на дронове от елитния руски център „Рубикон“ - Център за съвременни безпилотни системи.

Според него това показва, че руските сили вероятно възнамеряват да използват дронове, за да поддържат контрол над въздушното пространство над бойното поле и да улеснят механизираните си атаки.

Бронирани колони ще подкрепят пехотата

Прокопенко добави, че руските сили вероятно ще започнат да подсилват съществуващите си щурмови подразделения, състоящи се от около 200 пехотинци, с механизирани колони от близо 50 бронирани машини.

Целта според него е да се отвлече вниманието на украинските сили и да се увеличи вероятността за успешен пробив.

Според Прокопенко руската настъпателна кампания ще достигне кулминацията си през септември 2026 г., а руските сили ще започнат да променят тактиката си към опити за механизирани пробиви до октомври.

Русия ще се опита да превземе поне едно населено място от „пояса от крепости“ преди края на есенната кампания, за да създаде плацдарм за по-нататъшни настъпления.

Русия и Украйна експериментират с механизирани действия

Според анализаторите както украинските, така и руските сили експериментират с повторното въвеждане на ограничени елементи на механизирана маневра на тактическо ниво в опит да излязат от позиционната война и да възобновят маневрените действия на бойното поле.

В оценката на ISW се посочва, че усилията на Украйна засега се оказват значително по-ефективни.

„Натрупването на бронирана техника от страна на Русия на Доброполско направление предполага, че руското военно командване може да възнамерява да разшири ролята на механизираните и въздушно-десантните сили в условията на есенното време, опитвайки се да постигне пробив в района на Доброполе и да обхване „пояса от крепости“ от юг“, се посочва в оценката на ISW.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ли централните сили ще

    7 6 Отговор
    бъдат пробити при Добро поле? Не свърши ли тая първа световна вече?

    13:41 18.09.2026

  • 2 Пияна сган

    7 19 Отговор
    "Джа.велин" си знаят работата , пръскат като орех окупаторския танк и спасение няма .

    Коментиран от #12

    13:42 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    11 5 Отговор
    Пощите са гегитимна цел в момента от там става разпределението на украинската женска армия мъжката е на изчезване..!

    13:49 18.09.2026

  • 5 АБВ

    6 4 Отговор
    № 2 и № 3 - жалкари !

    Коментиран от #9

    13:49 18.09.2026

  • 6 На тоя Институт на войната

    12 2 Отговор
    много не може да се вярва. Съчинява си ги, според интересите си. Балдъзата на Вики КУРабията- Нюлан е собственика му.

    Коментиран от #17

    13:50 18.09.2026

  • 7 Тити на Кака

    11 1 Отговор
    Кво стана с Вивалди?
    Кой заглуши Вивалди, питам аз?
    Кой открадна 40-те дни?
    Кой?

    Коментиран от #10, #18

    13:55 18.09.2026

  • 8 604

    6 1 Отговор
    Спец.за бг либераститу е подготвил и железен .!. пръснат с розов шпрей

    13:55 18.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 българин

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Тити на Кака":

    Никой, погледни картата на освободеното от ВСУ.

    14:01 18.09.2026

  • 11 Радев

    3 3 Отговор
    И аз есента ще вдигна юмрука и ще вкарам всички пепейки в белене 😈

    14:03 18.09.2026

  • 12 Военен

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пияна сган":

    Тая пепейка още живее в 2022 никой не ги ползва тия вече бе хомо

    14:06 18.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само юмруци, брони, калашници, ракети

    1 2 Отговор
    Паради, закани, победи и всяка една война - освободителна. Патриархът написа книга, обясни, че войната е част от руската идентичност.

    14:07 18.09.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Путин счупи цигулката на Вивалди😏

    14:08 18.09.2026

  • 16 Дик диверсанта

    2 2 Отговор
    Джавелин без вазелин трите Ванки в танка ги събира в една банка.
    Толкова ще му е желязното на този т. н. юмрук.

    14:18 18.09.2026

  • 17 Дик диверсанта

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "На тоя Институт на войната":

    И така вече 55 месеца. Рос дебилите сте заплаха за България

    14:20 18.09.2026

  • 18 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тити на Кака":

    И аз това смятах да попитам. Докъде го докараха Вивалди?

    14:26 18.09.2026

  • 19 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Бронираният юмрук от перални и лопати ли е ,защото до сега само това слушахме,а фашистите ги няма нито пред Крим,нито пред Москва ?

    14:37 18.09.2026

  • 20 Прям

    0 0 Отговор
    Време е да ликвидират варварска Украйна

    14:37 18.09.2026

  • 21 Русия

    1 0 Отговор
    Още мнооого фашистчета ще запълнят трапа,а евро-либерала го чака само глад,студ и араби да му оплодят жените !

    14:39 18.09.2026

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