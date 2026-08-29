Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в петък, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток, ако Съединените щати изпълнят ангажиментите си по Меморандума за разбирателство, договорен в Исламабад.
Това съобщи АФП.
В интервю за държавната телевизия Масуд Пезешкиан заяви, че този жизненоважен воден път ще бъде отворен, ако Вашингтон вдигне морската блокада и санкциите, освободи замразените ирански активи, позволи инвестициите да продължат и окаже натиск върху Израел да спре атаките срещу Ливан.
Президентът на Иран добави, че Оман е приел, че морският път през Ормузкия проток може да бъде отворен отново „въз основа на картата, която беше договорена“ с Техеран.
Освен това Пезешкиан заяви, че Иран в момента води преговори със САЩ, въпреки че те не включват повторното отваряне на морския маршрут.
„Нашите преговори с другата страна се основават на същия меморандум, който имахме“, каза той.
Американски официални лица многократно са отричали, че се водят преговори с Иран.
Президентът на Иран обяви условията за отваряне на Ормузкия проток
29 Август, 2026 05:29 862 7
Американски официални лица многократно са отричали, че се водят преговори
Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в петък, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток, ако Съединените щати изпълнят ангажиментите си по Меморандума за разбирателство, договорен в Исламабад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на Персите
05:33 29.08.2026
2 Кирил
Коментиран от #4, #5
05:42 29.08.2026
3 Хайо
05:45 29.08.2026
4 Смотльо,
До коментар #2 от "Кирил":Доста си зле .Сащ произвеждат суров петрол около 13,6 милиона барела на ден ,харчат 20.6 милиона на ден .Трябва и да продават на васалите си за да ги държат по контрол .От тук е силата и на петродолара .Чети повече моето момче .
05:47 29.08.2026
5 Хайо
До коментар #2 от "Кирил":Я провери защо два от най големите газодукта в Сащ са затворени от месеци (казват ,че са затворени за планови ремонти ,но в същност няма петрол ) .Отвори независим източник и виж как лъжат Сащ с резервите и на какво критично ниво са ..Провери колко петрол от Венецуела отива към Сащ след отвличането на Мадуро .Трябва и да се чете .
05:49 29.08.2026
6 Дзак
06:43 29.08.2026
7 Шопо
Ако ви е скъпо на бензиностанцията сърдете се на САЩ !
06:46 29.08.2026