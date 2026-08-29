Президентът на Иран обяви условията за отваряне на Ормузкия проток

Буданов: ВСУ се нуждаят от поне 30 хиляди мобилизирани на месец

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се нуждаят от ежемесечно попълнение от минимум 30 хиляди души, за да поддържат сегашното състояние на фро ...