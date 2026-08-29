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Президентът на Иран обяви условията за отваряне на Ормузкия проток

Президентът на Иран обяви условията за отваряне на Ормузкия проток

29 Август, 2026 05:29 862 7

  • масуд пезешкиан-
  • иран-
  • сащ-
  • преговори

Американски официални лица многократно са отричали, че се водят преговори 

Президентът на Иран обяви условията за отваряне на Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви в петък, че Техеран е готов да отвори отново Ормузкия проток, ако Съединените щати изпълнят ангажиментите си по Меморандума за разбирателство, договорен в Исламабад.
Това съобщи АФП.
В интервю за държавната телевизия Масуд Пезешкиан заяви, че този жизненоважен воден път ще бъде отворен, ако Вашингтон вдигне морската блокада и санкциите, освободи замразените ирански активи, позволи инвестициите да продължат и окаже натиск върху Израел да спре атаките срещу Ливан.
Президентът на Иран добави, че Оман е приел, че морският път през Ормузкия проток може да бъде отворен отново „въз основа на картата, която беше договорена“ с Техеран.
Освен това Пезешкиан заяви, че Иран в момента води преговори със САЩ, въпреки че те не включват повторното отваряне на морския маршрут.
„Нашите преговори с другата страна се основават на същия меморандум, който имахме“, каза той.
Американски официални лица многократно са отричали, че се водят преговори с Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на Персите

    12 3 Отговор
    Велик народ

    05:33 29.08.2026

  • 2 Кирил

    3 6 Отговор
    Отварянето на пророка е най важно за Иран и съседите. За сащ, не е. Сащ са най големият производител на петрол и не зависят от протока. Сащ печелят от по високите цени

    Коментиран от #4, #5

    05:42 29.08.2026

  • 3 Хайо

    5 1 Отговор
    В този сайт вчера пишеше ,че Ормуз е отворен ,днес че е затворен .Къде е истината господа от сайта ? Аз лично проверих и в четвъртък е минал само един моралът съд ,вчера 3.

    05:45 29.08.2026

  • 4 Смотльо,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Доста си зле .Сащ произвеждат суров петрол около 13,6 милиона барела на ден ,харчат 20.6 милиона на ден .Трябва и да продават на васалите си за да ги държат по контрол .От тук е силата и на петродолара .Чети повече моето момче .

    05:47 29.08.2026

  • 5 Хайо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Я провери защо два от най големите газодукта в Сащ са затворени от месеци (казват ,че са затворени за планови ремонти ,но в същност няма петрол ) .Отвори независим източник и виж как лъжат Сащ с резервите и на какво критично ниво са ..Провери колко петрол от Венецуела отива към Сащ след отвличането на Мадуро .Трябва и да се чете .

    05:49 29.08.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Който започнал война, да е мислил. Въпреки промиването на мозъци, всички ще се усетят, че ги лъготи!

    06:43 29.08.2026

  • 7 Шопо

    1 0 Отговор
    Протока си беше отворен преди САЩ да нападнат Иран.
    Ако ви е скъпо на бензиностанцията сърдете се на САЩ !

    06:46 29.08.2026

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