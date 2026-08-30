Axios: В Москва Джон Ратклиф е договарял среща между Тръмп, Путин и Зеленски

По време на посещението си в Москва директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф предложи тристранна среща на върха с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Това разкри Axios, позовавайки се на източници.

Целта на предложената тристранна среща беше да се използват руските разузнавателни канали, за да се убеди Путин да възобнови мирните преговори с Украйна, с посредничеството на САЩ.

Американски официални лица информираха Киев за предложението малко след посещението.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков поясни, че Путин не се е срещал лично с Ратклиф, макар да са се състояли разговори между съответните разузнавателни служби.

Украйна вече е подкрепила идеята за тристранната среща на върха, докато Москва я е отхвърлила.

Ратклиф е посъветвал руснаците да сключат сделка за прекратяване на войната преди ситуацията на въоръжените им сили и икономическите проблеми да се влошат. Това съобщава "Ню Йорк Таймс”, като се позовава на свои източници.

Ратклиф поддържа комуникационен канал с Бортников - отделно от официалния, чрез който Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещат с руските власти. По информация на американския вестник Ратклиф не е отправял заплахи за потенциални последици за Русия, ако Владимир Путин не изпълни препоръката на САЩ да сложи край на войната.

Анализатори на ЦРУ отдавна споделят съмнения, че руският държавен глава не получава акуратна информация за състоянието на военните действия от своите генерали. Източниците на "Ню Йорк Таймс” казват, че съществува очакването, че Путин може да приеме това предупреждение от ЦРУ по-сериозно предвид как е отправено - с лична среща, каквато не се е случвала от 2021 г.

Европейските дипломати смятат, че може да има възможност за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през предстоящите зимни месеци, като се има предвид до голяма степен буксуващата руска офанзива в Донбас, както и способността на Украйна да продължи да нанася тежки загуби на Русия чрез удари с дронове.