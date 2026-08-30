Axios: В Москва Джон Ратклиф е договарял среща между Тръмп, Путин и Зеленски

По време на посещението си в Москва директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф предложи тристранна среща на върха с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.
Това разкри Axios, позовавайки се на източници.
Целта на предложената тристранна среща беше да се използват руските разузнавателни канали, за да се убеди Путин да възобнови мирните преговори с Украйна, с посредничеството на САЩ.
Американски официални лица информираха Киев за предложението малко след посещението.
Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков поясни, че Путин не се е срещал лично с Ратклиф, макар да са се състояли разговори между съответните разузнавателни служби.
Украйна вече е подкрепила идеята за тристранната среща на върха, докато Москва я е отхвърлила.
Ратклиф е посъветвал руснаците да сключат сделка за прекратяване на войната преди ситуацията на въоръжените им сили и икономическите проблеми да се влошат. Това съобщава "Ню Йорк Таймс”, като се позовава на свои източници.
Ратклиф поддържа комуникационен канал с Бортников - отделно от официалния, чрез който Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещат с руските власти. По информация на американския вестник Ратклиф не е отправял заплахи за потенциални последици за Русия, ако Владимир Путин не изпълни препоръката на САЩ да сложи край на войната.
Анализатори на ЦРУ отдавна споделят съмнения, че руският държавен глава не получава акуратна информация за състоянието на военните действия от своите генерали. Източниците на "Ню Йорк Таймс” казват, че съществува очакването, че Путин може да приеме това предупреждение от ЦРУ по-сериозно предвид как е отправено - с лична среща, каквато не се е случвала от 2021 г.
Европейските дипломати смятат, че може да има възможност за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през предстоящите зимни месеци, като се има предвид до голяма степен буксуващата руска офанзива в Донбас, както и способността на Украйна да продължи да нанася тежки загуби на Русия чрез удари с дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъххх
Коментиран от #2, #17, #27
07:24 30.08.2026
2 Мдаа
До коментар #1 от "Ъххх":Само копезажа знае ...
07:27 30.08.2026
3 Глупости
Коментиран от #24
07:27 30.08.2026
4 Супер тайна среща
07:27 30.08.2026
5 ?????
07:28 30.08.2026
6 Путин продължава геноцида
07:28 30.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Свободни съчинения
07:30 30.08.2026
9 Не става
Те са единствените информирани.
07:31 30.08.2026
10 Къде остана
07:35 30.08.2026
11 ПУТИН СИГУРНО
07:35 30.08.2026
12 ТИР
07:36 30.08.2026
13 БГ путинците – доказани пси... проблеми
Ето основните проявления и причини за този принцип: 1. Когнитивен дисонанс: Когато новата, очевидна информация противоречи на дълбоко вкоренени вярвания или ценности, човек изпитва силен дискомфорт. За да го премахне, той по-лесно отхвърля фактите, отколкото да промени светогледа си. Пример: Отхвърляне на научни доказателства, защото те не съвпадат с идеите му. 2. Социален конформизъм (Ефектът на Аш): Понякога хората отричат очевидното под натиска на групата. Експериментите на Аш доказват, че индивидът е склонен да обяви очевидно грешно твърдение за вярно, само за да не се цепи от колектива, партия и т.н. Пример: Приказката "Новите дрехи на царя". 3. Политическа и реторична стратегия: В дебатите и пропагандата това е тактика за объркване на противника. Чрез нагло и упорито отричане на факти („черното е бяло“) се цели изтощаване на отсрещната страна и създаване на съмнение в публиката.
4. Психологическа самозащита (Отричане): На индивидуално ниво това е несъзнаван защитен механизъм. Когато даден факт е твърде болезнен, плашещ или застрашаващ егото, мозъкът буквално го блокира, за да запази психическото равновесие.
Коментиран от #21, #23
07:37 30.08.2026
14 Дзак
07:39 30.08.2026
15 ИЗЛИЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛЪЖИЧКА
ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ КОИТО ПОСТАВЯ ПУТИН И КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ . НА ОБЕЩАНИЯ ВЕЧЕ НЕ ВЯРВА , ТА ТО НЕ БЯХА МИНСКИН, ТА КЪСАНЕ НА ГОТОВИ ДОГОВОРИ ИИИИ САМО ТОВА ЛИ ???УСЛОВИЯТА СА ТВЪРДИ НО САМО ТАКА СЕ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТА НА РУСИЯ ! НУЖНИ СА ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ ОТ СРЕЩАТА !!
07:39 30.08.2026
16 Наблюдател
В общи линии картинката е като на преминали през червата банани.
07:42 30.08.2026
17 На седянка
До коментар #1 от "Ъххх":Американците изглежда са айляк и искат да си побъбрят отново.
Тук, в, Европа хората са заети, работят и нямат време за срещи.
07:42 30.08.2026
18 1234
07:44 30.08.2026
19 Гост
ПС
Ама как ви минаха с 200 русите, а, понита...
07:47 30.08.2026
20 Русия
07:50 30.08.2026
21 ужас
До коментар #13 от "БГ путинците – доказани пси... проблеми":Кажи коя реалност е видима , доказана и неоспорима според теб.
Коментиран от #25
07:50 30.08.2026
22 Мир не може да има!
07:51 30.08.2026
23 1234
До коментар #13 от "БГ путинците – доказани пси... проблеми":До сега смятах , че гого лозанов е абсолютното дъно.
07:52 30.08.2026
24 Путулер
До коментар #3 от "Глупости":Путин се притеснява, че може да не оцелее, ако даде подобна заповед за използване на тактическо ЯО в Украйна.
И има основание да се притеснява: през 2022 г., когато този въпрос беше на дневен ред (Русия търпеше сериозни поражения от Украйна — украинските сили продължаваха да изтласкват руснаците от териториите, които те бяха успели да завземат), Западът даде ясно да се разбере: ако Русия се опита да използва ядрено оръжие, ще последва неядрен обезглавяващ удар срещу Кремъл.
Лавров шумно се оплакваше от това.
Путин просто замълча и след това повече не отправи дори една ядрена заплаха (очевидно е делегирал тази задача на Медведев, който го прави непрекъснато — целта е Путин да изглежда „разумен“ в сравнение с „ястребите“ около него, което очевидно е психологическа операция).
07:54 30.08.2026
25 Че путинците са лъжци
До коментар #21 от "ужас":Проверявам им фейковете на различни езици.
Измислят си като съдрани.
07:55 30.08.2026
26 Хахахахаха
07:57 30.08.2026
27 ИЗИ, ИЗИ
До коментар #1 от "Ъххх":ВСЯКА СУТРИН С НОВО ГАДАЕНЕ , НАКРАЯ ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ Е БИЛ НА ОТЧЕТ В КРЕМЪЛ.........!
07:57 30.08.2026
28 точка
07:57 30.08.2026
29 незнам
07:58 30.08.2026