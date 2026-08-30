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Axios: В Москва Джон Ратклиф е договарял среща между Тръмп, Путин и Зеленски

Axios: В Москва Джон Ратклиф е договарял среща между Тръмп, Путин и Зеленски

30 Август, 2026 07:22 914 29

  • джон ратклиф-
  • цру-
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  • москва-
  • путин-
  • зеленски-
  • тръмп

Украйна вече е подкрепила идеята за тристранната среща на върха, докато Москва я е отхвърлила

Axios: В Москва Джон Ратклиф е договарял среща между Тръмп, Путин и Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По време на посещението си в Москва директорът на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф предложи тристранна среща на върха с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Това разкри Axios, позовавайки се на източници.

Целта на предложената тристранна среща беше да се използват руските разузнавателни канали, за да се убеди Путин да възобнови мирните преговори с Украйна, с посредничеството на САЩ.

Американски официални лица информираха Киев за предложението малко след посещението.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков поясни, че Путин не се е срещал лично с Ратклиф, макар да са се състояли разговори между съответните разузнавателни служби.

Украйна вече е подкрепила идеята за тристранната среща на върха, докато Москва я е отхвърлила.

Ратклиф е посъветвал руснаците да сключат сделка за прекратяване на войната преди ситуацията на въоръжените им сили и икономическите проблеми да се влошат. Това съобщава "Ню Йорк Таймс”, като се позовава на свои източници.

Ратклиф поддържа комуникационен канал с Бортников - отделно от официалния, чрез който Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се срещат с руските власти. По информация на американския вестник Ратклиф не е отправял заплахи за потенциални последици за Русия, ако Владимир Путин не изпълни препоръката на САЩ да сложи край на войната.

Анализатори на ЦРУ отдавна споделят съмнения, че руският държавен глава не получава акуратна информация за състоянието на военните действия от своите генерали. Източниците на "Ню Йорк Таймс” казват, че съществува очакването, че Путин може да приеме това предупреждение от ЦРУ по-сериозно предвид как е отправено - с лична среща, каквато не се е случвала от 2021 г.

Европейските дипломати смятат, че може да има възможност за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна през предстоящите зимни месеци, като се има предвид до голяма степен буксуващата руска офанзива в Донбас, както и способността на Украйна да продължи да нанася тежки загуби на Русия чрез удари с дронове.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъххх

    21 5 Отговор
    Още сто варианта ще измислите. И вие толкова знаетеj колкото баба ми.

    Коментиран от #2, #17, #27

    07:24 30.08.2026

  • 2 Мдаа

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ъххх":

    Само копезажа знае ...

    07:27 30.08.2026

  • 3 Глупости

    14 3 Отговор
    Гадаете. Вие последни ще научите. Тези неща не се разнасят по медиите. Официалната версия за мидирки е една. А истинската ,-само те си знаят.

    Коментиран от #24

    07:27 30.08.2026

  • 4 Супер тайна среща

    19 4 Отговор
    Пак мисирски съчинения.

    07:27 30.08.2026

  • 5 ?????

    17 2 Отговор
    Още колко пъти ще си сменяте версиите и причините на срещата..

    07:28 30.08.2026

  • 6 Путин продължава геноцида

    6 13 Отговор
    Това е

    07:28 30.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Свободни съчинения

    12 5 Отговор
    И от ФТ имаха източници за иранските нападения с ракети. Дали наистина са ги имали или някой служител на МИ6 им ги е спуснал за да разлаят кучетата в Европа е друг въпрос. Сега имаме нова измишльотина, може би спусната директно от ЦРУ за да оправи срутващия се рейтинг на Тръмп преди изборите.Какво ли не правят медиите за да останат четени от хора.

    07:30 30.08.2026

  • 9 Не става

    4 9 Отговор
    За всички срещи и събития световните служби уведомяват първо копейдаците.
    Те са единствените информирани.

    07:31 30.08.2026

  • 10 Къде остана

    10 2 Отговор
    журналистиката от доброто старо време? Жалка история...

    07:35 30.08.2026

  • 11 ПУТИН СИГУРНО

    11 4 Отговор
    Доста се е смял преди да ги отсвири.

    07:35 30.08.2026

  • 12 ТИР

    9 4 Отговор
    Нали Зеленски има забрана за преговори с Путин , или това беше когато му разправяха че РФ под санкциите ще свършат ракетите и ще станат лесна плячка ,,,,

    07:36 30.08.2026

  • 13 БГ путинците – доказани пси... проблеми

    3 10 Отговор
    Принципът на отричане на очевидното (често свързван в психологията и реториката с понятия като денониализъм, когнитивен дисонанс или „газлайтинг“) е психологически феномен или съзнателна стратегия, при която човек или група отказват да признаят реалност, която е ясно видима, доказана и неоспорима.
    Ето основните проявления и причини за този принцип: 1. Когнитивен дисонанс: Когато новата, очевидна информация противоречи на дълбоко вкоренени вярвания или ценности, човек изпитва силен дискомфорт. За да го премахне, той по-лесно отхвърля фактите, отколкото да промени светогледа си. Пример: Отхвърляне на научни доказателства, защото те не съвпадат с идеите му. 2. Социален конформизъм (Ефектът на Аш): Понякога хората отричат очевидното под натиска на групата. Експериментите на Аш доказват, че индивидът е склонен да обяви очевидно грешно твърдение за вярно, само за да не се цепи от колектива, партия и т.н. Пример: Приказката "Новите дрехи на царя". 3. Политическа и реторична стратегия: В дебатите и пропагандата това е тактика за объркване на противника. Чрез нагло и упорито отричане на факти („черното е бяло“) се цели изтощаване на отсрещната страна и създаване на съмнение в публиката.
    4. Психологическа самозащита (Отричане): На индивидуално ниво това е несъзнаван защитен механизъм. Когато даден факт е твърде болезнен, плашещ или застрашаващ егото, мозъкът буквално го блокира, за да запази психическото равновесие.

    Коментиран от #21, #23

    07:37 30.08.2026

  • 14 Дзак

    1 1 Отговор
    Да проверим как е морето!

    07:39 30.08.2026

  • 15 ИЗЛИЗА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛЪЖИЧКА

    8 2 Отговор
    ХА, НЕЩО НЕ СЕ ВЪРЗВАТ ОБЯСНЕНИЯТА ЗА НЕСЪГЛАСИЕТО НА ПУИНМ !!
    ИМА ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ КОИТО ПОСТАВЯ ПУТИН И КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ . НА ОБЕЩАНИЯ ВЕЧЕ НЕ ВЯРВА , ТА ТО НЕ БЯХА МИНСКИН, ТА КЪСАНЕ НА ГОТОВИ ДОГОВОРИ ИИИИ САМО ТОВА ЛИ ???УСЛОВИЯТА СА ТВЪРДИ НО САМО ТАКА СЕ ГАРАНТИРА СИГУРНОСТА НА РУСИЯ ! НУЖНИ СА ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ ОТ СРЕЩАТА !!

    07:39 30.08.2026

  • 16 Наблюдател

    5 3 Отговор
    Америка фалира, Доналд дава фира, американските войници се бунтуват, украинската армия в голямата си част е в гробищата, Иран си развява коня, Тайван трепери щот си реже клоня, Ким банкети вдига, Япония се самохаракира, Европа за посмешище световно стана.......
    В общи линии картинката е като на преминали през червата банани.

    07:42 30.08.2026

  • 17 На седянка

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ъххх":

    Американците изглежда са айляк и искат да си побъбрят отново.
    Тук, в, Европа хората са заети, работят и нямат време за срещи.

    07:42 30.08.2026

  • 18 1234

    7 4 Отговор
    Още един път-коя офанзива буксува в Донбас? Руснаците са на 3 км от Славянск и Краматорск. Звяра е одран до носа. Логистикато по снабдяване със западно оръжие е силно разрушена. Украйна е пред истинска катастрофа. Въпроса е кога ще бъде довършена, през зимата или пролет-лято 2027.

    07:44 30.08.2026

  • 19 Гост

    3 2 Отговор
    Те и тия кат нашите, псевдо журналисти, все знаят! Последно? Карал ли се е на Путин да внимава в картинката, или е играл Булката 3?
    ПС
    Ама как ви минаха с 200 русите, а, понита...

    07:47 30.08.2026

  • 20 Русия

    6 3 Отговор
    Отговорът на Великият Владимир Путин е бил кратък и ясен ! Денацификация и Капитулация !

    07:50 30.08.2026

  • 21 ужас

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "БГ путинците – доказани пси... проблеми":

    Кажи коя реалност е видима , доказана и неоспорима според теб.

    Коментиран от #25

    07:50 30.08.2026

  • 22 Мир не може да има!

    3 5 Отговор
    Докато жужето не бъде отстранено, мир не може да има, а това ще стане през 2028 година. До тогава ще погинат още много невинни хора, заради жужето-демон.

    07:51 30.08.2026

  • 23 1234

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "БГ путинците – доказани пси... проблеми":

    До сега смятах , че гого лозанов е абсолютното дъно.

    07:52 30.08.2026

  • 24 Путулер

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Глупости":

    Путин се притеснява, че може да не оцелее, ако даде подобна заповед за използване на тактическо ЯО в Украйна.

    И има основание да се притеснява: през 2022 г., когато този въпрос беше на дневен ред (Русия търпеше сериозни поражения от Украйна — украинските сили продължаваха да изтласкват руснаците от териториите, които те бяха успели да завземат), Западът даде ясно да се разбере: ако Русия се опита да използва ядрено оръжие, ще последва неядрен обезглавяващ удар срещу Кремъл.

    Лавров шумно се оплакваше от това.

    Путин просто замълча и след това повече не отправи дори една ядрена заплаха (очевидно е делегирал тази задача на Медведев, който го прави непрекъснато — целта е Путин да изглежда „разумен“ в сравнение с „ястребите“ около него, което очевидно е психологическа операция).

    07:54 30.08.2026

  • 25 Че путинците са лъжци

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "ужас":

    Проверявам им фейковете на различни езици.
    Измислят си като съдрани.

    07:55 30.08.2026

  • 26 Хахахахаха

    1 1 Отговор
    Какви договорки, те руснаците порят Украйна както си искат, днеска киевчето пак гори, маджарчо кога ще удариш Москва, минаха 6 години, а ти още не си стигнал до Москва, войната свърши, не останаха украински мъже вече, ще мобилизират жените в Украйна, алоооооо маджарчо

    07:57 30.08.2026

  • 27 ИЗИ, ИЗИ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъххх":

    ВСЯКА СУТРИН С НОВО ГАДАЕНЕ , НАКРАЯ ДА НЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ Е БИЛ НА ОТЧЕТ В КРЕМЪЛ.........!

    07:57 30.08.2026

  • 28 точка

    1 1 Отговор
    Много дим по този случай. Но огън не се вижда. Това много прилича на информция от преди много време/ срещнали се Бай Тошо и Брежнев и когато останали Само Двамата единият казал,,…….,,! Един ням казал на един глух как един сляп видял как един куц надбягал бързият влак/ Абсолютно достоверен източник на информация. По време на Кубинската криза Кенеди не е имал доверие на ЦРУ и канал за връзка е бил Робърт Кенеди. Тръмп също няма доверие и назначи Тулси Габард да реформира 17 те разузнавания на САЩ. Тя не издържа и се махна. При толкова изобилна информация , истината Не е някъде там.

    07:57 30.08.2026

  • 29 незнам

    1 1 Отговор
    Не ми се връзват нещата. Да се качиш на товарен влак, пардон-самолет, и да отидеш в Москва да плашиш Путин си е леко комично и жалко. Но и това е допустимо, ако искаш и да си прибереш двайсетина трупа на високопоставени военни.

    07:58 30.08.2026