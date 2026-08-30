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Един загина, петима са ранени при стрелба по време на парти в Швейцария

Един загина, петима са ранени при стрелба по време на парти в Швейцария

30 Август, 2026 09:39 899 13

  • швейцария-
  • цюрих-
  • аарау

На събитието са присъствали около 3500 души

Един загина, петима са ранени при стрелба по време на парти в Швейцария - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а още петима са ранени при стрелба в северния швейцарски град Аарау край Цюрих., съобщиха от полицията.

Според местен таблоид инцидентът е станал по време на рейв парти. В ход е мащабна полицейска операция. Хората са призовани да избягват района.

Изстрелите са чути малко преди 3,00 ч. местно време, на годишен техно фестивал на хиподрума в града, на който са присъствали около 3500 души, съобщават местни медии. Засега не са известни нито мотивите, нито извършителите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    13 2 Отговор
    Голяма веселба е паднала.

    09:41 30.08.2026

  • 2 Парти

    15 2 Отговор
    Баба им на тия все на рейф партита е ходила около бабановите насаждения.

    Коментиран от #10

    09:42 30.08.2026

  • 3 Мдаа!🤔

    16 2 Отговор
    А разправят, че в Швейцария можело да умреш от скука!🤥

    09:42 30.08.2026

  • 4 само вие липсвате в ес

    19 2 Отговор
    Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви намерението си да използва частните спестявания на гражданите на ЕС в банкови сметки за развитие на местната икономика.

    09:42 30.08.2026

  • 5 Кой им е виновен,

    4 12 Отговор
    че са разрешили руски прайд в държавата си.

    Коментиран от #7

    09:50 30.08.2026

  • 6 Каквото

    6 3 Отговор
    и да списвате шведките са доволни! Вече не им се налага да ходят на Юг, еачите са им гости...

    09:55 30.08.2026

  • 7 Организаторът

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кой им е виновен,":

    Russian Sensation Festival – за мащабни фестивали и партита на открито/закрито (често провеждани в и около Цюрих) канят международни и рускоговорящи диджеи. Досега са нямали проблем.

    Коментиран от #9

    09:55 30.08.2026

  • 8 Каквото

    4 4 Отговор
    и да списвате шведките са доволни! Вече не им се налага да ходят на Юг, еачите са им гости...

    09:56 30.08.2026

  • 9 Вайдел

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Организаторът":

    присъствала ли е?

    09:59 30.08.2026

  • 10 Верно,

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Парти":

    не си представям руските баби в такава роля.

    10:01 30.08.2026

  • 11 Мюмюн

    4 0 Отговор
    нямат лопати. скука е

    10:16 30.08.2026

  • 12 Перник

    2 0 Отговор
    Като са им забранени винкелите, така ще е. С винкело поне няма умрели, а е за кеф

    10:32 30.08.2026

  • 13 Хи хи

    1 0 Отговор
    Въй кви неща ставали в страната на Ролекса, пък ний си мислехме, че там всичко е точно !

    10:38 30.08.2026