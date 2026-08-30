Един загина, петима са ранени при стрелба по време на парти в Швейцария

Един човек е загинал, а още петима са ранени при стрелба в северния швейцарски град Аарау край Цюрих., съобщиха от полицията.
Според местен таблоид инцидентът е станал по време на рейв парти. В ход е мащабна полицейска операция. Хората са призовани да избягват района.
Изстрелите са чути малко преди 3,00 ч. местно време, на годишен техно фестивал на хиподрума в града, на който са присъствали около 3500 души, съобщават местни медии. Засега не са известни нито мотивите, нито извършителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
09:41 30.08.2026
2 Парти
Коментиран от #10
09:42 30.08.2026
3 Мдаа!🤔
09:42 30.08.2026
4 само вие липсвате в ес
09:42 30.08.2026
5 Кой им е виновен,
Коментиран от #7
09:50 30.08.2026
6 Каквото
09:55 30.08.2026
7 Организаторът
До коментар #5 от "Кой им е виновен,":Russian Sensation Festival – за мащабни фестивали и партита на открито/закрито (често провеждани в и около Цюрих) канят международни и рускоговорящи диджеи. Досега са нямали проблем.
Коментиран от #9
09:55 30.08.2026
8 Каквото
09:56 30.08.2026
9 Вайдел
До коментар #7 от "Организаторът":присъствала ли е?
09:59 30.08.2026
10 Верно,
До коментар #2 от "Парти":не си представям руските баби в такава роля.
10:01 30.08.2026
11 Мюмюн
10:16 30.08.2026
12 Перник
10:32 30.08.2026
13 Хи хи
10:38 30.08.2026