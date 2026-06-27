Горещото време спря най-старата АЕЦ в света

Атомната електроцентрала "Безнау" в Швейцария, която е най-старият действащ ядрен обект в света, е временно спряна. Причината са високите температури на водата в реката, която е използвана за охлаждане, съобщи ДПА.
Температурата на водата в река Аар е била измерена на 25 градуса по Целзий в четвъртък и петък.
Това обяви енергийната компания Axpo, на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.
Водата се извлича от река Аар за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.
Операторът заяви, че спирането на реакторите има за цел, наред с другото, да защити екосистемата на реката и да предотврати смъртта на рибите.
Веднага щом температурите на водата спаднат отново или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, заяви Axpo.
АЕЦ "Безнау", разположена на остров в река Аар в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 г.
Мощността на реакторите вече беше намалена наполовина във вторник.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тодор живков ви построи АЕЦ
АЕЦа да се нареже на българина не му трабвало ток
09:49 27.06.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3, #10, #18
10:02 27.06.2026
3 оня с коня
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":таз вода после идва във черно море затова имаме най вкусните риби
10:03 27.06.2026
4 Те и в Чернобил
10:08 27.06.2026
5 Виждате ли народе
10:09 27.06.2026
6 БГ индиански резерват
Коментиран от #15
10:09 27.06.2026
7 Куневица
10:09 27.06.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:13 27.06.2026
9 Малко справка
Коментиран от #14
10:16 27.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТОЗИ АЕЦ Е ОТ 1969 И ОЩЕ РАБОТИ
Коментиран от #12, #13
10:19 27.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "ТОЗИ АЕЦ Е ОТ 1969 И ОЩЕ РАБОТИ":Няма по продажен от бълнарския чорбаджия.
10:33 27.06.2026
13 пак скачайте по площадите за банани
До коментар #11 от "ТОЗИ АЕЦ Е ОТ 1969 И ОЩЕ РАБОТИ":ами продажните българи вече нямате работещи заводи ! за какво ви е този евтин ток?
нали си нарязахте заводите заради едни банани
10:33 27.06.2026
14 Не баш
До коментар #9 от "Малко справка":"Единственото утешение е, че има още по-бързо измиращи нации - Украйна, Южна Корея, Япония и т.н."
Спорно е!
Коментиран от #16
10:37 27.06.2026
15 1300
До коментар #6 от "БГ индиански резерват":Материал много
10:43 27.06.2026
16 Инфо
До коментар #14 от "Не баш":Южна Корея е с най-тежката демографска криза в съвременния свят, определяна като „най-бързо умиращата нация“ заради комбинацията от най-ниската раждаемост в света и критично застаряващо население. Коефициент на плодовитост (достигнал дъно от едва 0.72 деца на жена). комунистическа КНДР за 30 години е увеличила населението от 17 милиона на 25 милиона.
10:45 27.06.2026
17 Странно, но факт
10:51 27.06.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Мазна лъжа, наше Международная организация за Атомна енергия следи нивото на радиоактивност , хахахх
Край Байкал няма Нито една АЕЦ, хахаах
11:00 27.06.2026