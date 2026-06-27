Горещото време спря най-старата АЕЦ в света

Атомната електроцентрала "Безнау" в Швейцария, която е най-старият действащ ядрен обект в света, е временно спряна. Причината са високите температури на водата в реката, която е използвана за охлаждане, съобщи ДПА.

Температурата на водата в река Аар е била измерена на 25 градуса по Целзий в четвъртък и петък.

Това обяви енергийната компания Axpo, на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

Водата се извлича от река Аар за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.

Операторът заяви, че спирането на реакторите има за цел, наред с другото, да защити екосистемата на реката и да предотврати смъртта на рибите.

Веднага щом температурите на водата спаднат отново или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, заяви Axpo.

АЕЦ "Безнау", разположена на остров в река Аар в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 г.

Мощността на реакторите вече беше намалена наполовина във вторник.