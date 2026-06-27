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Горещото време спря най-старата АЕЦ в света

Горещото време спря най-старата АЕЦ в света

27 Юни, 2026 09:44 1 596 18

  • швейцария-
  • ядрена енергетика-
  • атомна централа-
  • аец безнау

АЕЦ "Безнау", разположена на остров в река Аар в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 г.

Горещото време спря най-старата АЕЦ в света - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Атомната електроцентрала "Безнау" в Швейцария, която е най-старият действащ ядрен обект в света, е временно спряна. Причината са високите температури на водата в реката, която е използвана за охлаждане, съобщи ДПА.

Температурата на водата в река Аар е била измерена на 25 градуса по Целзий в четвъртък и петък.

Това обяви енергийната компания Axpo, на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

Водата се извлича от река Аар за охлаждане на двата реактора на централата, след което се връща в реката, като по този начин потенциално допринася за повишаване на температурите.

Операторът заяви, че спирането на реакторите има за цел, наред с другото, да защити екосистемата на реката и да предотврати смъртта на рибите.

Веднага щом температурите на водата спаднат отново или се прогнозира, че ще спаднат достатъчно, ще бъдат изготвени планове за рестартиране на двата реактора, заяви Axpo.

АЕЦ "Безнау", разположена на остров в река Аар в северната част на Швейцария, на по-малко от 10 километра от германската граница, е пусната в експлоатация през 1969 г.

Мощността на реакторите вече беше намалена наполовина във вторник.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тодор живков ви построи АЕЦ

    14 2 Отговор
    нашия АЕЦ дано скоро гръмне иначе и каквото е останало ще го нарежем кунева така каза

    АЕЦа да се нареже на българина не му трабвало ток

    09:49 27.06.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор
    В Русия прегрятата радиоактивна вода я изсипваме право в Днепър, Волга, Енисей, Байкал !!! Затова имаме най-чистата природа, а руснака свети нощно време ☝️

    Коментиран от #3, #10, #18

    10:02 27.06.2026

  • 3 оня с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    таз вода после идва във черно море затова имаме най вкусните риби

    10:03 27.06.2026

  • 4 Те и в Чернобил

    4 2 Отговор
    уж я спряха, ама още им тракат зъбите.

    10:08 27.06.2026

  • 5 Виждате ли народе

    22 0 Отговор
    На АЕЦ Козлодуй затвориха всички блокове, а старите централи в Англия, Швейцария и Франция, никой не ги затваря, защото нашите политици ни продадоха, никой ме иска България, да има атомна централа с евтин ток и да е износител.

    10:09 27.06.2026

  • 6 БГ индиански резерват

    16 0 Отговор
    БГ, индианския резерват, отдавна започна да нарязва АЕЦ "Козлодуй", спря АЕЦ "Белене", наряза десетина ТЕЦ и всичко построено от лошите комунисти. Както и армията, БНА имаше към 400 военни самолета, от най-модерни Миг-29 до вертолети и транспортни, ракети и подводници - всичко бе нарязано. И сега РБ е въвнлечена във война с Русия и Иран. Честито!

    Коментиран от #15

    10:09 27.06.2026

  • 7 Куневица

    6 3 Отговор
    Заради тази престара централа не приемат швейцарците в Европата. Ако искат в ЕС да ме потърсят

    10:09 27.06.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 0 Отговор
    Неграмотници, най старата АЕЦ е в СССР и е пусната точно на днешна дата 27 Юли 1954г в град Обнинск

    10:13 27.06.2026

  • 9 Малко справка

    6 2 Отговор
    При аварията в Чернобил няма и сто загинали, пожарникари. Сега около АЕЦ-а е най-чистата природа в Европа, замръщат се зубри, лопатари, вълци, рисове и много животни считани за изчезнали столетия. Демокрацията в България унищожи 1/3 от населението, от 9 милиона по времето на Чернобил до 5 милиона, болшинството пенсионери. Геноцид, за който има плътна цензура. Единственото утешение е, че има още по-бързо измиращи нации - Украйна, Южна Корея, Япония и т.н.

    Коментиран от #14

    10:16 27.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТОЗИ АЕЦ Е ОТ 1969 И ОЩЕ РАБОТИ

    10 0 Отговор
    А българските европредатели затвориха Козлодуй с много по-нови реактори.

    Коментиран от #12, #13

    10:19 27.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "ТОЗИ АЕЦ Е ОТ 1969 И ОЩЕ РАБОТИ":

    Няма по продажен от бълнарския чорбаджия.

    10:33 27.06.2026

  • 13 пак скачайте по площадите за банани

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "ТОЗИ АЕЦ Е ОТ 1969 И ОЩЕ РАБОТИ":

    ами продажните българи вече нямате работещи заводи ! за какво ви е този евтин ток?


    нали си нарязахте заводите заради едни банани

    10:33 27.06.2026

  • 14 Не баш

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Малко справка":

    "Единственото утешение е, че има още по-бързо измиращи нации - Украйна, Южна Корея, Япония и т.н."

    Спорно е!

    Коментиран от #16

    10:37 27.06.2026

  • 15 1300

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "БГ индиански резерват":

    Материал много

    10:43 27.06.2026

  • 16 Инфо

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не баш":

    Южна Корея е с най-тежката демографска криза в съвременния свят, определяна като „най-бързо умиращата нация“ заради комбинацията от най-ниската раждаемост в света и критично застаряващо население. Коефициент на плодовитост (достигнал дъно от едва 0.72 деца на жена). комунистическа КНДР за 30 години е увеличила населението от 17 милиона на 25 милиона.

    10:45 27.06.2026

  • 17 Странно, но факт

    2 0 Отговор
    Защо ва са АЕЦ? Токът е малко , доста по-скъп, но банани има във всяки селски магазин. А, и човешки права и ценности - ако искаш, хвърляш лошия от моста или муш-муш, или бум с мерцедеса по рейса, или сутеньорство и т.н. Кажете ми, кой можеше да си позволи такава свобода при комунизма? Щеше да види Белене незабавно!

    10:51 27.06.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Мазна лъжа, наше Международная организация за Атомна енергия следи нивото на радиоактивност , хахахх
    Край Байкал няма Нито една АЕЦ, хахаах

    11:00 27.06.2026

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