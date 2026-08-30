Исландия остава близък партньор на ЕС, каза говорител на Европейската комисия

Исландия остава близък партньор на Европейския съюз (ЕС), каза говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Той коментира днес резултатите от произведения вчера в островната държава в северната част на Атлантическия океан референдум, на който нейните граждани се обявиха против възобновяването на преговорите за присъединяване на страната към ЕС.
Европейската комисия уважава избора на исландския народ, добави говорителят.
Министър-председателката на Исландия Криструн Фростадотир каза междувременно, че страната ѝ ще продължи да укрепва своите отношения с Европейското икономическо пространство.
Референдумът бе иницииран именно от социалдемократката Фростадотир, която подкрепя европейската интеграция.
Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Франс прес определя резултата като сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.
На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с “не“, а 47,2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.
Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.
Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23
19:49 30.08.2026
2 Рагнар Лодброк
Коментиран от #14
19:51 30.08.2026
3 БЪЛГРСКА ПОГОВОРКА
Коментиран от #50
19:51 30.08.2026
4 Рипни калинке
19:51 30.08.2026
5 РЕАЛИСТ
19:52 30.08.2026
6 Айляк
19:53 30.08.2026
7 НЕ Е МНОГО СИГУРНО
19:55 30.08.2026
8 123
19:55 30.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фактолог
РФ БВП на човек на 66 място в света.
Коментиран от #11, #12
19:56 30.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хаха
До коментар #10 от "Фактолог":БВП е показател за идиоти. Учи момченце. Папагалите са ненужни.
19:59 30.08.2026
13 Езоп
20:00 30.08.2026
14 болшевик
До коментар #2 от "Рагнар Лодброк":Къде ги виждате тоя комунисти в Брюксел? Даже в България истинските комунисти са избити до крак през 1923г. Така наречените партизани по късно са били бедни и отчаяни хора, но на власт след 1944 г идват пребоядисани чорбаджии и феодали, където пък след 1989г стават най върлите капиталисти и феодали.
Коментиран от #29, #39
20:00 30.08.2026
15 Като ирландците
Но благодарение и на Румен Радев - народният измамник - капанът щракна.
Борете се с инфлацията!
Коментиран от #19, #24
20:01 30.08.2026
16 Натегачев
20:03 30.08.2026
17 Урси и комисията са в шах
Чудя се на какво се крепи това евро след като няма нищо което да стои зад гърба му.
Нито суровини нито природни изкопаеми ресурси горива а най-малко вече икономика и тежка промишленост. Някаква илюзия
20:04 30.08.2026
18 Социалдемокрацията е лубрикант
20:06 30.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Като ирландците":Можеш да излъжеш децата от ЦДГ и налягалите ПО ПЕЙКИТЕ❗
Кой ОТХВЪРЛИ предложението за референдум🤔❓
Кой беше начело на НС 🤔❓
Кой НЕ допусна за разглеждане точката за референдум🤔❓
НЕЙНОТО ИМЕ Е .....
НЕЙНОТО ИМЕ Е ......
20:06 30.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Механик
Досега заминали -НУЛА!ЗЕРО.
Коментиран от #25, #26
20:09 30.08.2026
23 Всъщност се оказа, че
До коментар #1 от "Последния Софиянец":лудите са почти 50%, което е много зле за останлите 50% нормални.
20:09 30.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Като ирландците":И нейното име е .....
Н.А.Т.А.Л.И.Я К.И.С.Е.Л.О.В.А
а не Радев❗❗❗❗❗
Дори КС се произнесе , чене имала право да отхвърли еднолично предложението❗
Но след дъжд качулка❗
Коментиран от #27
20:10 30.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Това е безспорен
До коментар #22 от "Механик":Факт.
20:11 30.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чети повече истинска история, бе!
До коментар #14 от "болшевик":Троцкистите са най-крайните комунисти, а болшевиките сте почти троцкисти.
20:14 30.08.2026
30 ТОВА Е ПОРЕДНАТА ГОЛЯМА ПОБЕДА
20:16 30.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ИСЛАНДЦИТЕ
Коментиран от #48
20:18 30.08.2026
33 Не искат да ядът бахура
Коментиран от #35
20:18 30.08.2026
34 Търновец
Коментиран от #36
20:19 30.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ссс
До коментар #34 от "Търновец":Не е важно колко години ще живееш, важното е да живееш добре до края на живота си!
Коментиран от #38
20:26 30.08.2026
37 Атина Палада
Коментиран от #44, #46
20:30 30.08.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #36 от "Ссс":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #42
20:32 30.08.2026
39 Това са безспорни
До коментар #14 от "болшевик":Факти.
20:34 30.08.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "Никой не те е залъгвал":Я кажи в България след 1989-та за колко проведени референдума знаеш и колко от тях са довели до някаква промяна след техни решения❓
Благодаря предварително, ако не започнеш с "ама преди 1989-та....."❗
Коментиран от #41
20:35 30.08.2026
41 Аа майкуууу
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Простите хора нямат право да избират.
😂😂😂😂
Коментиран от #45, #49
20:36 30.08.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":То щото някой замина за У...йна❗
А близо половината у...йци се изнесоха
"да бранят У...йна на нашето море и по Европа❗
20:37 30.08.2026
43 Последно
20:37 30.08.2026
44 Извинете
До коментар #37 от "Атина Палада":какъв ви е аперитива?
20:39 30.08.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Аа майкуууу":И защо тога се провеждат избори🤔❓
Знаеш ли, че цитираш Ахмед Доган❗
20:39 30.08.2026
46 Ще рестартира
До коментар #37 от "Атина Палада":Белене!
20:39 30.08.2026
47 Ай майкуууу
😂😂😂😂😂
20:40 30.08.2026
48 Щото
До коментар #32 от "ИСЛАНДЦИТЕ":са в НАТО!
20:41 30.08.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #41 от "Аа майкуууу":Щеше да е добре , ако на Вас про.сти.те не Ви даваха и да пишете по сайтовете❗
20:42 30.08.2026
50 Ще има и още
До коментар #3 от "БЪЛГРСКА ПОГОВОРКА":Те за туй и се навъдиха толкоз тарикати - "близки партньори", хем ползват всички търговски и визови привилегии на ЕС, хем си спестяват задълженията за прави краставици и един бюллюк още безумни ЕС-изисквания.
Е, не се краде от еврофондовете с онзи замах, с който биха искали но това говори не чак толкоз лошо за корупцията при тях.
Изключение са античните българи край Вардаро, които като гледат колегите си в "източния съсед" как крадат и сън не ги хваща само като пресмятат пропуснатите ползи ноооо, северния съсед не дава.....и засега тъй ще е.
20:42 30.08.2026
51 ГОЛЯМ ШАМАР
20:47 30.08.2026
52 Хuy за ЕС ЕС,
20:47 30.08.2026