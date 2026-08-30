Исландия остава близък партньор на ЕС, каза говорител на Европейската комисия

Исландия остава близък партньор на Европейския съюз (ЕС), каза говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той коментира днес резултатите от произведения вчера в островната държава в северната част на Атлантическия океан референдум, на който нейните граждани се обявиха против възобновяването на преговорите за присъединяване на страната към ЕС.

Европейската комисия уважава избора на исландския народ, добави говорителят.

Министър-председателката на Исландия Криструн Фростадотир каза междувременно, че страната ѝ ще продължи да укрепва своите отношения с Европейското икономическо пространство.

Референдумът бе иницииран именно от социалдемократката Фростадотир, която подкрепя европейската интеграция.

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Франс прес определя резултата като сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с “не“, а 47,2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.