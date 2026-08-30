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Исландия остава близък партньор на ЕС, каза говорител на Европейската комисия

Исландия остава близък партньор на ЕС, каза говорител на Европейската комисия

30 Август, 2026 19:48 672 52

  • исландия-
  • ес-
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  • референдум-
  • членство в ес

Европейската комисия уважава избора на исландския народ, добави говорителят

Исландия остава близък партньор на ЕС, каза говорител на Европейската комисия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исландия остава близък партньор на Европейския съюз (ЕС), каза говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той коментира днес резултатите от произведения вчера в островната държава в северната част на Атлантическия океан референдум, на който нейните граждани се обявиха против възобновяването на преговорите за присъединяване на страната към ЕС.

Европейската комисия уважава избора на исландския народ, добави говорителят.

Министър-председателката на Исландия Криструн Фростадотир каза междувременно, че страната ѝ ще продължи да укрепва своите отношения с Европейското икономическо пространство.

Референдумът бе иницииран именно от социалдемократката Фростадотир, която подкрепя европейската интеграция.

Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Франс прес определя резултата като сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с “не“, а 47,2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 6 Отговор
    Кой в Исландия би гласувал за Урсула и Кая?Няма луди.

    Коментиран от #23

    19:49 30.08.2026

  • 2 Рагнар Лодброк

    21 8 Отговор
    Гордите Викинги не искат комунистите в Брюксел.

    Коментиран от #14

    19:51 30.08.2026

  • 3 БЪЛГРСКА ПОГОВОРКА

    21 4 Отговор
    Те го плюят, той вика дъжд вали. И еврогьоевете така.

    Коментиран от #50

    19:51 30.08.2026

  • 4 Рипни калинке

    24 5 Отговор
    А Бойко и Мунчо ни набутаха насила в еврозоната без референдум.

    19:51 30.08.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    18 3 Отговор
    Нали днес от Екзит пол писахте точно обратните резултати. Мошеници. Затова всички екзит полове трябва да бъдат забранени, както е в някои държави.

    19:52 30.08.2026

  • 6 Айляк

    15 3 Отговор
    Близък партньор, ама акушерка Мърсулина сигурно вече е фърлила бебето:)

    19:53 30.08.2026

  • 7 НЕ Е МНОГО СИГУРНО

    18 3 Отговор
    Че Исландия остава приятел на Урсула вещицата.

    19:55 30.08.2026

  • 8 123

    21 3 Отговор
    Само луд може да иска да се качва на потъващ кораб

    19:55 30.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фактолог

    6 20 Отговор
    Исландия БВП на човек на 5 място в света.
    РФ БВП на човек на 66 място в света.

    Коментиран от #11, #12

    19:56 30.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха

    17 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фактолог":

    БВП е показател за идиоти. Учи момченце. Папагалите са ненужни.

    19:59 30.08.2026

  • 13 Езоп

    14 1 Отговор
    Видели лисиците Урсула, Кая и Мецола, че гроздето е високо и казали, че е зелено, но сладко!

    20:00 30.08.2026

  • 14 болшевик

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Рагнар Лодброк":

    Къде ги виждате тоя комунисти в Брюксел? Даже в България истинските комунисти са избити до крак през 1923г. Така наречените партизани по късно са били бедни и отчаяни хора, но на власт след 1944 г идват пребоядисани чорбаджии и феодали, където пък след 1989г стават най върлите капиталисти и феодали.

    Коментиран от #29, #39

    20:00 30.08.2026

  • 15 Като ирландците

    15 3 Отговор
    трябваше и ние да си кажем думата на референдум за отлагане на еврозоновия капан.

    Но благодарение и на Румен Радев - народният измамник - капанът щракна.

    Борете се с инфлацията!

    Коментиран от #19, #24

    20:01 30.08.2026

  • 16 Натегачев

    16 2 Отговор
    С края на дизеля геЙрмания потъва като камък у песък чуди се кой да привлече да го ограби Грузия Сърбия Албания все мършавелници Исландия е голем удар ама те се дърпат . То не са лиДъли от всеки ъгъл Кауфланд от всека барака но и те не могат да компенсират дизеля. А геЙрмания какво друго има ни чипове ни самолети ни ракети.

    20:03 30.08.2026

  • 17 Урси и комисията са в шах

    15 1 Отговор
    Умните в кавички българи драпаха да влязат а пък тези ,, глупавите ,, се отказаха.
    Чудя се на какво се крепи това евро след като няма нищо което да стои зад гърба му.
    Нито суровини нито природни изкопаеми ресурси горива а най-малко вече икономика и тежка промишленост. Някаква илюзия

    20:04 30.08.2026

  • 18 Социалдемокрацията е лубрикант

    10 0 Отговор
    за капитала в производствените отношения с овците.

    20:06 30.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 9 Отговор

    До коментар #15 от "Като ирландците":

    Можеш да излъжеш децата от ЦДГ и налягалите ПО ПЕЙКИТЕ❗
    Кой ОТХВЪРЛИ предложението за референдум🤔❓
    Кой беше начело на НС 🤔❓
    Кой НЕ допусна за разглеждане точката за референдум🤔❓
    НЕЙНОТО ИМЕ Е .....
    НЕЙНОТО ИМЕ Е ......

    20:06 30.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    2 11 Отговор
    Точно две години изминаха откакто Владимир Путин покани българските русофили да се отърват от евроатлантическите идиотщини и да заживеят в путинският Рай.
    Досега заминали -НУЛА!ЗЕРО.

    Коментиран от #25, #26

    20:09 30.08.2026

  • 23 Всъщност се оказа, че

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    лудите са почти 50%, което е много зле за останлите 50% нормални.

    20:09 30.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 9 Отговор

    До коментар #15 от "Като ирландците":

    И нейното име е .....
    Н.А.Т.А.Л.И.Я К.И.С.Е.Л.О.В.А
    а не Радев❗❗❗❗❗
    Дори КС се произнесе , чене имала право да отхвърли еднолично предложението❗
    Но след дъжд качулка❗

    Коментиран от #27

    20:10 30.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Това е безспорен

    1 7 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Факт.

    20:11 30.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чети повече истинска история, бе!

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "болшевик":

    Троцкистите са най-крайните комунисти, а болшевиките сте почти троцкисти.

    20:14 30.08.2026

  • 30 ТОВА Е ПОРЕДНАТА ГОЛЯМА ПОБЕДА

    11 1 Отговор
    На Евросъюза и лично на Урсула и Кая Калас. Браво! Слава окраине!

    20:16 30.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ИСЛАНДЦИТЕ

    9 1 Отговор
    Не са като ниско интелигентните бандери. Не си дават държавата.

    Коментиран от #48

    20:18 30.08.2026

  • 33 Не искат да ядът бахура

    9 1 Отговор
    Исландците излязоха по-умни от нас българите, което не е много трудно. А защо не искат глупостите, които ни обясняваха и с, които ни залъгваха

    Коментиран от #35

    20:18 30.08.2026

  • 34 Търновец

    3 9 Отговор
    Понеже Русофилите пак духат въздух - продължителността на живота на мъжете е РФ е около 67-68 години а в Исландия е около 81 години и при жените разликата е почти същата.

    Коментиран от #36

    20:19 30.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ссс

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Търновец":

    Не е важно колко години ще живееш, важното е да живееш добре до края на живота си!

    Коментиран от #38

    20:26 30.08.2026

  • 37 Атина Палада

    2 0 Отговор
    Чорапа ще е връща ли лева?

    Коментиран от #44, #46

    20:30 30.08.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ссс":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #42

    20:32 30.08.2026

  • 39 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "болшевик":

    Факти.

    20:34 30.08.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Никой не те е залъгвал":

    Я кажи в България след 1989-та за колко проведени референдума знаеш и колко от тях са довели до някаква промяна след техни решения❓
    Благодаря предварително, ако не започнеш с "ама преди 1989-та....."❗

    Коментиран от #41

    20:35 30.08.2026

  • 41 Аа майкуууу

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Простите хора нямат право да избират.
    😂😂😂😂

    Коментиран от #45, #49

    20:36 30.08.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То щото някой замина за У...йна❗
    А близо половината у...йци се изнесоха
    "да бранят У...йна на нашето море и по Европа❗

    20:37 30.08.2026

  • 43 Последно

    0 0 Отговор
    Удар,или партньор?

    20:37 30.08.2026

  • 44 Извинете

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    какъв ви е аперитива?

    20:39 30.08.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Аа майкуууу":

    И защо тога се провеждат избори🤔❓

    Знаеш ли, че цитираш Ахмед Доган❗

    20:39 30.08.2026

  • 46 Ще рестартира

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Атина Палада":

    Белене!

    20:39 30.08.2026

  • 47 Ай майкуууу

    2 0 Отговор
    Русофилите пак победиха.
    😂😂😂😂😂

    20:40 30.08.2026

  • 48 Щото

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ИСЛАНДЦИТЕ":

    са в НАТО!

    20:41 30.08.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Аа майкуууу":

    Щеше да е добре , ако на Вас про.сти.те не Ви даваха и да пишете по сайтовете❗

    20:42 30.08.2026

  • 50 Ще има и още

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "БЪЛГРСКА ПОГОВОРКА":

    Те за туй и се навъдиха толкоз тарикати - "близки партньори", хем ползват всички търговски и визови привилегии на ЕС, хем си спестяват задълженията за прави краставици и един бюллюк още безумни ЕС-изисквания.
    Е, не се краде от еврофондовете с онзи замах, с който биха искали но това говори не чак толкоз лошо за корупцията при тях.
    Изключение са античните българи край Вардаро, които като гледат колегите си в "източния съсед" как крадат и сън не ги хваща само като пресмятат пропуснатите ползи ноооо, северния съсед не дава.....и засега тъй ще е.

    20:42 30.08.2026

  • 51 ГОЛЯМ ШАМАР

    0 0 Отговор
    За Урсула и Кая.

    20:47 30.08.2026

  • 52 Хuy за ЕС ЕС,

    0 0 Отговор
    исландците не са глупави да си вземат билет за потъващия ЕСЕС.

    20:47 30.08.2026