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Двама колоездачи, единият от които българин, са били ранени от автомобил на състезание в Букурещ

Двама колоездачи, единият от които българин, са били ранени от автомобил на състезание в Букурещ

30 Август, 2026 20:19 423 6

  • колоездене-
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  • румъния-
  • букурещ

Водачът не се е съобразил с поставените заради състезанието бариери, ограничаващи трасето

Двама колоездачи, единият от които българин, са били ранени от автомобил на състезание в Букурещ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама колоездачи са били ранени, след като автомобил е навлязъл по трасето на велосъстезание в Букурещ днес, съобщиха Диджи24 и Антена3, цитирани от БТА.

По информация на Антена3 те са били отведени в болница с леки наранявания, а единият от тях е български гражданин. Един от пострадалите е бил хоспитализиран за оказване на специализирана медицинска помощ.

По информация на Диджи24 инцидентът е станал малко след 11 ч. местно (и българско) време на кръстовище в центъра на румънската столица. Според пътната полиция шофьорът на автомобила е 72-годишен мъж, който се движел по улици в близост, след което, на кръстовището, се врязал в двама от участващите в състезанието колоездачи. Мъжът е дал отрицателна проба за алкохол, а причините за инцидента се изясняват.

Антена3 отбелязва, че водачът не се е съобразил с поставените заради състезанието бариери, ограничаващи трасето.

Властите призоваха шофьорите да избягват зоната, където се провежда състезанието, и да спазват сигнализацията и указанията на служителите на пътна полиция.

Велосипедното състезание, наречено L’Étape Bucharest by Tour de France, се организира за пети път в румънската столица и в него участват както опитни колоездачи, така и любители и деца над седем години, отбелязва Диджи 24.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 3 Отговор
    Такива състезания да си ги провеждат в гората, за да не пречат на хората...

    20:24 30.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    4 3 Отговор
    Мамалига джигит

    20:29 30.08.2026

  • 3 Евроджендър

    3 3 Отговор
    Уважавам само колездачи които карат без седалка

    20:29 30.08.2026

  • 4 колоездачи

    4 2 Отговор
    досадници да им направят писта подобна на Формула и да не пречат на хората .

    20:33 30.08.2026

  • 5 Ицо

    2 5 Отговор
    Има ли дупчени копейки тук?

    Коментиран от #6

    20:33 30.08.2026

  • 6 Да знаеш

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ицо":

    Само Ицо е дуп(ч)ен тук.

    20:39 30.08.2026

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