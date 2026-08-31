Зеленски: Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори със САЩ

Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.
„Имаше важни срещи – заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Утре (днес - бел. ред.) ще последват повече подробности. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, пише в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на президентството, уточни БТА.
Според него е важно, че „Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите“.
„Трябва да бъдем активни и точно така работим – активно, без почивни дни“, каза още украинският президент.
Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната.
Зеленски заяви, че американската страна е информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. По думите му САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
06:06 31.08.2026
2 Ташо
06:07 31.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #16
06:09 31.08.2026
4 В белия дом никой не приема
06:11 31.08.2026
5 Как
Коментиран от #6, #7
06:14 31.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Как":"Той е ку.че, но е наше ку.че!"
/Из стенограма на САШтинско посолство/
06:17 31.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Как":По-точно
"Той е ку.чи син, но е наш ку.чи син!"
06:19 31.08.2026
8 Аз припомням че
Пък и някой журналист може ли да ни разясни защо Зелко се натиска толкова за такава среща?
На чара си ли разчита или иска да им посвири на пиано?
И защо не питат откъде Укринформ занае защо е бил Ратклиф в Москва
"Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната."
Коментиран от #14, #17
06:23 31.08.2026
9 осраински
06:24 31.08.2026
10 Последния Софиянец
06:25 31.08.2026
11 осраински
Киев внезапно осъзна, че твърденията на Москва за постигане на всички цели на SVO в близко бъдеще не са прогноза, а обещание. Само това може да обясни епидемията от „предателство“, която избухна в Украйна, заразявайки не само опонентите на Зеленски като бившия министър на отбраната Фьодоров, но дори и скандалния „ястреб“ Буданов.
06:27 31.08.2026
12 Дудов
06:28 31.08.2026
13 осраински
06:29 31.08.2026
14 Ако не са Института
До коментар #8 от "Аз припомням че":и Укринформ да ни припомнят туй-онуй сме загубени
06:30 31.08.2026
15 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
06:31 31.08.2026
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тоа, Зеленски разбомбва Путин като за последно.
06:32 31.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Аз припомням че":Скоро няма да излезе истината защо Ратклиф е бил коляно в МаЦква❗
И по-точно защо е сменил удобния чартър с транспортник поемащ до 80 тона товар❗
Едва ли е бил празен и в двете посоки❗
06:40 31.08.2026