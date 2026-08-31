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Зеленски: Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори със САЩ
  Тема: Украйна

Зеленски: Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори със САЩ

31 Август, 2026 06:04 624 17

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  • преговори-
  • сащ

САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи

Зеленски: Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Имаше важни срещи – заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Утре (днес - бел. ред.) ще последват повече подробности. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, пише в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на президентството, уточни БТА.

Според него е важно, че „Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите“.

„Трябва да бъдем активни и точно така работим – активно, без почивни дни“, каза още украинският президент.

Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че американската страна е информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. По думите му САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    10 0 Отговор
    Какви САЩ? Еврейските сатанински гнусни коварни хазарски расистки нацисти имат пълен контрол над американското правителство.

    06:06 31.08.2026

  • 2 Ташо

    7 0 Отговор
    Аз пък като лапнах 3-4 милиарда тази година се подготвям за разходка до Луната.

    06:07 31.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    тоА не разбра ли, че вече не е в голямата игра❗

    Коментиран от #16

    06:09 31.08.2026

  • 4 В белия дом никой не приема

    8 0 Отговор
    Зеленски на сериозно а той бил готов за преговори. Корумпиран наркоман

    06:11 31.08.2026

  • 5 Как

    9 0 Отговор
    така преговори със Зеления престъпник, та той е нелигитимен !

    Коментиран от #6, #7

    06:14 31.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    "Той е ку.че, но е наше ку.че!"
    /Из стенограма на САШтинско посолство/

    06:17 31.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как":

    По-точно
    "Той е ку.чи син, но е наш ку.чи син!"

    06:19 31.08.2026

  • 8 Аз припомням че

    6 0 Отговор
    нито Тръмп , нито Путин смятат Зелко е легитимен президент!
    Пък и някой журналист може ли да ни разясни защо Зелко се натиска толкова за такава среща?
    На чара си ли разчита или иска да им посвири на пиано?
    И защо не питат откъде Укринформ занае защо е бил Ратклиф в Москва

    "Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната."

    Коментиран от #14, #17

    06:23 31.08.2026

  • 9 осраински

    6 0 Отговор
    Тоя наистина не е добре .Щял да преговаря с обора.

    06:24 31.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Украйна откога воюва и с САЩ?

    06:25 31.08.2026

  • 11 осраински

    5 0 Отговор
    Киев реши да претопи златните си тоалетни в златни парашути. За да запази властта си, киевският режим моли Москва за преговори
    Киев внезапно осъзна, че твърденията на Москва за постигане на всички цели на SVO в близко бъдеще не са прогноза, а обещание. Само това може да обясни епидемията от „предателство“, която избухна в Украйна, заразявайки не само опонентите на Зеленски като бившия министър на отбраната Фьодоров, но дори и скандалния „ястреб“ Буданов.

    06:27 31.08.2026

  • 12 Дудов

    2 0 Отговор
    Аз си мислех че войната е между Русия и Украйна но пък щом Зеленски иска да преговаря със САЩ.. ...негова си работа

    06:28 31.08.2026

  • 13 осраински

    3 0 Отговор
    Американците не са необходими за пълна и безусловна капитулация. И защо Буданов, а всъщност и целият „киевски зоопарк“, стигна до заключението, че Русия трябва да стои мирно? Или „адски“ санкции? С Божията помощ ще преживеем както санкциите от Ада, така и всичко останало. Основното е Лавров да не се намесва и политиката да не е преди генералите.

    06:29 31.08.2026

  • 14 Ако не са Института

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз припомням че":

    и Укринформ да ни припомнят туй-онуй сме загубени

    06:30 31.08.2026

  • 15 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    0 1 Отговор
    С оръжия от САЩ.

    06:31 31.08.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тоа, Зеленски разбомбва Путин като за последно.

    06:32 31.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аз припомням че":

    Скоро няма да излезе истината защо Ратклиф е бил коляно в МаЦква❗
    И по-точно защо е сменил удобния чартър с транспортник поемащ до 80 тона товар❗
    Едва ли е бил празен и в двете посоки❗

    06:40 31.08.2026

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