Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: САЩ губят над 60 млрд. долара годишно от Канада

Тръмп: САЩ губят над 60 млрд. долара годишно от Канада

31 Август, 2026 08:24 625 10

  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • канада

Американският президент отново атакува Отава на фона на задълбочаващата се търговска война и заяви, че Канада „си мисли, че е щат“

Тръмп: САЩ губят над 60 млрд. долара годишно от Канада - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му губи над 60 милиарда долара годишно от Канада, като обвини северния си съсед, че се възползва от отношенията с Вашингтон, предава News.bg.

„Те си мислят, че са щат, но не са щат“, заяви Тръмп в интервю за Fox News. „Защо трябва да субсидираме Канада? Отдавна го казвам...“

Коментарът му идва на фона на задълбочаващото се търговско напрежение между двете страни, което през последните месеци прерасна в спор за митата и търговския баланс.

Тръмп: Бизнесът се връща в САЩ

По-рано Тръмп заяви, че компании, които според него „отдавна са били откраднати“ от САЩ, сега се връщат в страната, за да избегнат последиците от наложените мита.

Американският президент отдавна критикува търговските отношения с Канада и настоява, че САЩ са били поставяни в неизгодна позиция.

Тръмп многократно е отправял и провокативното предложение Канада да стане 51-вият американски щат - идея, която канадските власти категорично отхвърлят.

Канада отвърна с ответни мита

Миналата седмица САЩ обявиха 50% мита върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като преговорите между двете страни не доведоха до споразумение.

Канада отговори с ответни мита върху американски стоки за същата стойност. Сред засегнатите продукти са стомана, млечни продукти, домакински уреди и селскостопанско оборудване.

Търговският конфликт между двата съюзника поставя под напрежение едни от най-тесните икономически отношения в света и увеличава риска от нови ограничения върху двустранната търговия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    2 4 Отговор
    Ето защо от Канада би излязъл чудесен щат.

    08:28 31.08.2026

  • 3 Весел Патиланец

    10 1 Отговор
    Какъв охлюв си избраха американците... ще му сърбат попарите десетилетия!

    08:32 31.08.2026

  • 4 Десислава Димитрова

    10 1 Отговор
    Какво ни занимавате всяка сутрин с вербалните излияния -логорея , на един луд ,определено не е изобщо забавно ,дайте нещо по интересно .

    08:36 31.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    ЩЕ СТАНЕ СТРАШНО АКО КАНАДЦИ И РУСНАЦИ НАМЕРЯТ ОБЩ ЕЗИК ,
    НО ЕДВА ЛИ - В КАНАДА ЖИВЕЯТ ПОНЕ 500 000 ФАШИСТИ ОТ СС ГАЛИЦИЯ

    Коментиран от #8

    08:37 31.08.2026

  • 6 ежко

    2 1 Отговор
    Ако това ве вярно и се прекъсне -Канада е пътник.С кого ще търгъват?С Китай където винаги ще се намери евтинджос версия на канадското предлагане?Или с Австралия, с която са конкуренти в добивната промишленост?Най- близкия им естествен партньор да си продават стоката е Япония и Южна Корея.Ама те са далече.....

    08:39 31.08.2026

  • 7 И Тръмп като Путин

    1 0 Отговор
    все завижда на другите държави, вместо да оправи своята.

    08:42 31.08.2026

  • 8 Русия отдавна не страшна никому

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Могучая е мит.

    08:43 31.08.2026

  • 9 Всичко , което не влиза в ...

    1 0 Отговор
    личния джоб на Клана "Тръмп" е загуба за САЩ!

    08:49 31.08.2026

  • 10 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    От петродоларите ще губят по 500 млрд годишно.

    08:49 31.08.2026