Тръмп: САЩ губят над 60 млрд. долара годишно от Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му губи над 60 милиарда долара годишно от Канада, като обвини северния си съсед, че се възползва от отношенията с Вашингтон, предава News.bg.

„Те си мислят, че са щат, но не са щат“, заяви Тръмп в интервю за Fox News. „Защо трябва да субсидираме Канада? Отдавна го казвам...“

Коментарът му идва на фона на задълбочаващото се търговско напрежение между двете страни, което през последните месеци прерасна в спор за митата и търговския баланс.

Тръмп: Бизнесът се връща в САЩ

По-рано Тръмп заяви, че компании, които според него „отдавна са били откраднати“ от САЩ, сега се връщат в страната, за да избегнат последиците от наложените мита.

Американският президент отдавна критикува търговските отношения с Канада и настоява, че САЩ са били поставяни в неизгодна позиция.

Тръмп многократно е отправял и провокативното предложение Канада да стане 51-вият американски щат - идея, която канадските власти категорично отхвърлят.

Канада отвърна с ответни мита

Миналата седмица САЩ обявиха 50% мита върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като преговорите между двете страни не доведоха до споразумение.

Канада отговори с ответни мита върху американски стоки за същата стойност. Сред засегнатите продукти са стомана, млечни продукти, домакински уреди и селскостопанско оборудване.

Търговският конфликт между двата съюзника поставя под напрежение едни от най-тесните икономически отношения в света и увеличава риска от нови ограничения върху двустранната търговия.