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Енергийното споразумение между Венецуела и САЩ ще е в сила 25 години. Тръмп: Това е най-голямата петролна сделка в историята

Енергийното споразумение между Венецуела и САЩ ще е в сила 25 години. Тръмп: Това е най-голямата петролна сделка в историята

30 Август, 2026 14:45 1 081 39

  • венецуела-
  • делси родригес-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, но заради лошо управление и санкции добивите са под потенциалния капацитет

Енергийното споразумение между Венецуела и САЩ ще е в сила 25 години. Тръмп: Това е най-голямата петролна сделка в историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че енергийното споразумение със САЩ ще бъде в сила 25 години, като целта му е производството на венецуелски суров петрол да достигне 1,5 милиона барела на ден, а суверенитетът на страната върху природните ѝ ресурси да бъде съхранен, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В изявление в събота вечерта Родригес приветства споразумението като „историческа“ сделка, която ще помогне за съживяването на икономиката и увеличаването на държавните приходи, както и ще допринесе за оформянето на бъдещето на страната.

„Този 25-годишен двустранен проект предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с производствена цел от над 1,5 милиона барела на ден“, заяви Родригес по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV).

„Тази цифра се отнася единствено до двустранното споразумение между Венецуела и Съединените щати“, допълни държавният глава.

Родригес обясни още, че целта от 1,5 милиона барела на ден, заложена в споразумението, е само начална цел и че по-широкият план включва също разработването на осем нови петролни полета като част от по-мащабно разширяване на енергийния сектор на страната.

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела чрез партньорство с частния сектор.

Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, но след години на недостатъчни инвестиции, лошо управление и санкции добивите са на ниво около от едва 1,25 милиона барела на ден – далеч под потенциалния капацитет.

Родригес заяви, че споразумението може да донесе около 209 милиарда долара приходи за венецуелската държава, изчислени въз основа на референтна цена на петрола от 65 долара за барел, макар че призна, че цените на суровината може да се колебаят. Тя посочи, че приблизително 19 долара от всеки барел, произведен и продаден по силата на споразумението, ще постъпват директно във Венецуела, което ще даде значителен тласък на държавните приходи.

Според Родригес Венецуела запазва „собствеността и суверенитета“ върху природните си ресурси, „като същевременно използва капитал, технологии и оперативен опит, за да подкрепи възстановяването на стратегическа индустрия, която е била сериозно засегната от санкциите“.

Междувременно десетки проправителствени групи се събраха в центъра на Каракас по-рано в събота, за да протестират срещу присъствието на САЩ във Венецуела.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    49 4 Отговор
    Да отвлечеш президент на суверенна държава и да поставиш марионетка, която да ти подари полезните си изкопаеми е най великата сделка на всички земни кълбета във всички слънчеви системи! Бай Дончо - Галактически лорд!

    Коментиран от #25

    14:47 30.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    35 4 Отговор
    ГНУСНИ КРАВАРСКИ ПИРАТИ МИРИЗЛИВИ

    14:50 30.08.2026

  • 3 Европеец

    36 3 Отговор
    видя се къде е бил ключа от бараката-Петрола..... Спряха ли наркотиците в краварника, А и какво става с мадуро.... Въобще краварска история. ...

    14:50 30.08.2026

  • 4 Той

    34 3 Отговор
    Нещо , май, бъркаме сделката с кражбата.

    14:53 30.08.2026

  • 5 Тръмп

    24 2 Отговор
    развързва ръцете на Путин. Дава му личен пример.

    Коментиран от #22, #31

    14:54 30.08.2026

  • 6 За четвърт век

    30 2 Отговор
    говeдaтa от Северна Америка ще им пийнат петролеца и кръвчицата. Така става, когато те управляват национални предатели.

    Коментиран от #16

    14:54 30.08.2026

  • 7 Читател

    27 1 Отговор
    Това не е сделката на века това е КРАЖБАТА на века.

    Коментиран от #12

    14:56 30.08.2026

  • 8 Специалист

    20 3 Отговор
    Искам мнението на Урсула.Европа защо не налага санкция на САЩ.Това е пладнешки обир.

    15:01 30.08.2026

  • 9 Това са

    16 3 Отговор
    Демократичните ценности на краварите да присвояват петрола, златото на по слабите народи

    15:02 30.08.2026

  • 10 Оранжевия глупак с квадратна кратуна

    14 1 Отговор
    Не си познава и собствената история - това не е най-голямата сделка/кражба в историята , а тази със саудитците от 1945. Далеч по качествени президенти от тоя смешник са правели исторически сделки.

    15:02 30.08.2026

  • 11 За 19 долара

    17 2 Отговор
    на барел не могат да си избият разходите от кладенеца... След 10 години ще прекръстят плажовете и моретата около тях на "Черен", "Нефтен","Мазутен"... Защото всички знаем колко са загрижени за чуждата природа американските компании! Тръмп отново доказа, че работи не за Велика Америка и демокрация, а за себе си и частните корпорации!

    15:03 30.08.2026

  • 12 оня с коня

    3 17 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Така е - досега Русия КРАДЕШЕ на поразия Венецуелски петрол за да има пари за оръжия необходими за завладяване на Чужди територии,но Палачинката се обърна.

    15:03 30.08.2026

  • 13 Простият

    9 2 Отговор
    Дали е най-голямата петролна сделка в историята не знам, но че е най-големия грабеж на петрол в историята е сигурно. Те америте вече така му казват на грабежа - сделка, за да звучи по-демократично и да не скандализира демократичната общност по света. Ама аз съм прозд и от сделки не разбирам.
    Виж кражбите по ги хващам.

    15:07 30.08.2026

  • 14 Простият

    6 2 Отговор
    Дали е най-голямата петролна сделка в историята не знам, но че е най-големия грабеж на петрол в историята е сигурно. Те америте вече така му казват на грабежа - сделка, за да звучи по-демократично и да не скандализира демократичната общност по света. Ама аз съм прозд и от сделки не разбирам.
    Виж кражбите по ги хващам.

    15:08 30.08.2026

  • 15 Ъъъ

    12 1 Отговор
    Вместо да ни занимавате с глупостите на Тръмп, що не ни светнете какво планира баба Урсула? Щото сделката си е сделка, но не ни засяга по никакъв начин, докато намеренията на Урсула ни засягат пряко!!!! За какво иде реч?

    Изявление на некадърната и безотговорна председателка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвика буря от реакции.

    В реч на конференцията La REF в Париж, Урсула предложи средствата, държани като депозити от гражданите на ЕС, да бъдат насочени към европейската икономика.
    Според нея, около 10 трилиона евро от спестяванията на домакинствата остават неизползваеми в депозити, като значителна част от тях са инвестирани извън континента.

    На пръв поглед депозитите не могат да бъдат иззети, но от друга страна, гаранцията за депозити важи само за първите 100 000 евро.....ЕЦБ ще реагира – или ни се иска да вярваме, че ще реагира на сценарий, при който се конфискуват депозитите от 10 трилиона евро.....Теоретично, по повод на европейската програма за въоръжаване, те биха могли да емитират облигации и да помолят гражданите да купуват тези облигации, но за да бъдат привлекателни, тези облигации трябва да имат висок лихвен процент и да бъдат лесно ликвидни....Кой обаче ще купува облигации за милитаризацията на Европа, когато Русия е изкуствено създаден враг? Кой би купил такива облигации?
    Европа беше победена във войната в Украйна, парите свършиха и за да оцелее икономиката, тя се нуждае от пари, а единствените съществуващи, са

    Коментиран от #20

    15:09 30.08.2026

  • 16 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "За четвърт век":

    След 25 години петрола ще е без пари , ако въобще някой иска да си цапа ръцете с него !! 2050 г дори Китай и Индия са подписали , че ще са спрели употребата му , а и да не са напълно достатъчно е дори с 50 % да падне и добива ще е МНОГО по-скъп от продажната цена !

    15:10 30.08.2026

  • 17 Рекетьора САЩ

    7 2 Отговор
    Обра поредният народ. Няма по голямо зло за света от САЩ!

    Коментиран от #36

    15:10 30.08.2026

  • 18 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Най Дончо забрави да спомене,че ще са необходими поне 10 години за да се пуснат в експозиция нефтените находища,а през това време я камилата - я камиларя.Може да не е необходимо да се ползва петрол

    15:11 30.08.2026

  • 19 Венецуела

    5 1 Отговор
    Ще получи среден пръст

    15:13 30.08.2026

  • 20 гост

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ъъъ":

    Ееех мечти и надежди , ахйхаха !! А Европа и НАТО знаят ли , че са победени или това е за вътрешна употреба за копейки против откачане , не че вече не са откачени , хахаха !!

    Коментиран от #33

    15:13 30.08.2026

  • 21 Величко

    4 2 Отговор
    Оффф ... , това е просто поредната голяма кражба на щатите ... ! Типично в техен стил .

    15:16 30.08.2026

  • 22 гост

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Дали ?? И къде Путлер ще покаже "развързаните" ръце , ще взема братския Иран сигурно , хахах ?? Или още по- братската Саудитска арабия ?? И къде ще продава тоя петрол най-вече , като и Китай и Индия го искат само ако е без пари и дори тогава до десетина години няма да го искат !! А други няма и няма да има !

    15:17 30.08.2026

  • 23 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ

    0 2 Отговор
    НЕ БЕШЕ ЛИ БРАТЮШКА

    СЪС ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ?

    КАКВИ СА ТЕЗИ ДОГОВОРИ
    МЕЖДУ САЩ И ВЕНЕЦУЕЛА?

    15:21 30.08.2026

  • 24 Отвличане на президент

    2 1 Отговор
    и пладнешки обир! И света мълчи! Пълен разпад на ценности! Всеки стоящ зад САЩ е съучастник ипрестъпник.

    Коментиран от #27

    15:22 30.08.2026

  • 25 Копей със Сърп и чук

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Президента на Венецуела узурпира властта с фалшиви избори.Доведе народа До просешка тояга.Факт

    Коментиран от #28

    15:23 30.08.2026

  • 26 КЪДЕ БЯХА

    0 3 Отговор
    РУСКИТЕ МУСОРИ
    КОГАТО АРЕСТУВАХА
    МАДУРО?

    ЗАЩО НЕ ГО ЗАЩИТИХА ?
    ОНЕЗИ РУСКИ ОХРАНИТЕЛИ
    ПАК ЛИ СА БИЛИ ПИЯНИ ?

    15:23 30.08.2026

  • 27 БОСОВЕТЕ Н А НАРКОКАРТЕЛИ

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Отвличане на президент":

    Трябва да бъдат Арестувани .
    Когато се наложи
    И Разстрелвани .

    НАРКО БАРОНА МАДУРО
    СИ ГО ПОЛУЧИ .

    Коментиран от #29

    15:25 30.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "БОСОВЕТЕ Н А НАРКОКАРТЕЛИ":

    ВЮ пропагандата за глупаци ли го прочете или за 5 цента реши да си циганин?

    15:27 30.08.2026

  • 30 Цецо

    0 0 Отговор
    Всеки симпатизира на този, с който се припознава. Тук много хора се чувстват ограбени. Затова симпатизират на Венецуела. Какво трябва да направим ние българите за да не се чувстваме слаби и ограбени?

    15:27 30.08.2026

  • 31 Путин не е като тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Ако беше като него, нямаше да си играе законно с Украйна! САЩ са световен агресор, терорист и престъпник!

    15:31 30.08.2026

  • 32 Сделка по американски

    1 0 Отговор
    Всичко за нас, отпадъците за вас.

    15:34 30.08.2026

  • 33 Ъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    "А Европа и НАТО знаят ли , че са победени..."

    Абсолютно наясно са със ситуацията, но не в това е проблема, а в кражбата, която Урсула иска да извърши.... Не и се получи с руските пари, но се надявам да успее този път....Това ще финалът на ЕС във вида, в който го познаваме... Стискам палци да и се получи! 🤣

    15:36 30.08.2026

  • 34 Урсула вреди на цялото общество

    2 0 Отговор
    И бедни и богати страдат. Сега е решила да изземе средствата на вложителите. През Великата депресия и ВСВ в САЩ са иззели златото от населението, а долара е изгубил своята стойност. Всички са били ограбени. Даже не зная, какъв е изходът. В Англия, Франция и Германия вместо пари, са получавали парче хляб. В САЩ безработните са ги затваряли в трудови лагери или са ги изпращали на фронтовете.

    15:39 30.08.2026

  • 35 Ах ,ах

    2 0 Отговор
    19$ на барел.....на сегашни цени. Бравооо! ..."Много добра" сделка. . Тази си продаде държавата.

    Коментиран от #39

    15:41 30.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Венецуелският нефт

    2 0 Отговор
    сорт "Ориноко" е гъст като мармалад и по-тежък от водата. Не може да тече по тръби. За да се извлече от недрата трябва първо да се разреди с лек американски петрол, а рафинериите които могат да го преработят са в Мексиканския залив. Нефта е открит от американците около 1920г. и само те могат да го добиват икономически изгодно. Нефтът за разреждане може да е и арабски, но това е много скъпо, а и пак американците могат да го рафинират - тежък е и трябва крекинг-процес. Нужна е и транспортна логистика за пренасяне на нефта-разредител до съответните находища. Не е като другите видове нефт - помпиш и продаваш.

    15:47 30.08.2026

  • 38 Ах ,ах

    0 0 Отговор
    Значи ,да чакаме скоро нападение над Куба

    15:50 30.08.2026

  • 39 Прочети ми пост 37

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ах ,ах":

    за да разбереш защо за Венецуела ще остават по $19/барел.

    15:51 30.08.2026