Енергийното споразумение между Венецуела и САЩ ще е в сила 25 години. Тръмп: Това е най-голямата петролна сделка в историята

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че енергийното споразумение със САЩ ще бъде в сила 25 години, като целта му е производството на венецуелски суров петрол да достигне 1,5 милиона барела на ден, а суверенитетът на страната върху природните ѝ ресурси да бъде съхранен, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В изявление в събота вечерта Родригес приветства споразумението като „историческа“ сделка, която ще помогне за съживяването на икономиката и увеличаването на държавните приходи, както и ще допринесе за оформянето на бъдещето на страната.
„Този 25-годишен двустранен проект предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с производствена цел от над 1,5 милиона барела на ден“, заяви Родригес по венецуелската държавна телевизия Ве Те Ве (VTV).
„Тази цифра се отнася единствено до двустранното споразумение между Венецуела и Съединените щати“, допълни държавният глава.
Родригес обясни още, че целта от 1,5 милиона барела на ден, заложена в споразумението, е само начална цел и че по-широкият план включва също разработването на осем нови петролни полета като част от по-мащабно разширяване на енергийния сектор на страната.
В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела чрез партньорство с частния сектор.
Венецуела разполага с най-големите доказани петролни резерви в света, но след години на недостатъчни инвестиции, лошо управление и санкции добивите са на ниво около от едва 1,25 милиона барела на ден – далеч под потенциалния капацитет.
Родригес заяви, че споразумението може да донесе около 209 милиарда долара приходи за венецуелската държава, изчислени въз основа на референтна цена на петрола от 65 долара за барел, макар че призна, че цените на суровината може да се колебаят. Тя посочи, че приблизително 19 долара от всеки барел, произведен и продаден по силата на споразумението, ще постъпват директно във Венецуела, което ще даде значителен тласък на държавните приходи.
Според Родригес Венецуела запазва „собствеността и суверенитета“ върху природните си ресурси, „като същевременно използва капитал, технологии и оперативен опит, за да подкрепи възстановяването на стратегическа индустрия, която е била сериозно засегната от санкциите“.
Междувременно десетки проправителствени групи се събраха в центъра на Каракас по-рано в събота, за да протестират срещу присъствието на САЩ във Венецуела.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лопата Орешник
Коментиран от #25
14:47 30.08.2026
2 Боруна Лом
14:50 30.08.2026
3 Европеец
14:50 30.08.2026
4 Той
14:53 30.08.2026
5 Тръмп
Коментиран от #22, #31
14:54 30.08.2026
6 За четвърт век
Коментиран от #16
14:54 30.08.2026
7 Читател
Коментиран от #12
14:56 30.08.2026
8 Специалист
15:01 30.08.2026
9 Това са
15:02 30.08.2026
10 Оранжевия глупак с квадратна кратуна
15:02 30.08.2026
11 За 19 долара
15:03 30.08.2026
12 оня с коня
До коментар #7 от "Читател":Така е - досега Русия КРАДЕШЕ на поразия Венецуелски петрол за да има пари за оръжия необходими за завладяване на Чужди територии,но Палачинката се обърна.
15:03 30.08.2026
13 Простият
Виж кражбите по ги хващам.
15:07 30.08.2026
14 Простият
Виж кражбите по ги хващам.
15:08 30.08.2026
15 Ъъъ
Изявление на некадърната и безотговорна председателка на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предизвика буря от реакции.
В реч на конференцията La REF в Париж, Урсула предложи средствата, държани като депозити от гражданите на ЕС, да бъдат насочени към европейската икономика.
Според нея, около 10 трилиона евро от спестяванията на домакинствата остават неизползваеми в депозити, като значителна част от тях са инвестирани извън континента.
На пръв поглед депозитите не могат да бъдат иззети, но от друга страна, гаранцията за депозити важи само за първите 100 000 евро.....ЕЦБ ще реагира – или ни се иска да вярваме, че ще реагира на сценарий, при който се конфискуват депозитите от 10 трилиона евро.....Теоретично, по повод на европейската програма за въоръжаване, те биха могли да емитират облигации и да помолят гражданите да купуват тези облигации, но за да бъдат привлекателни, тези облигации трябва да имат висок лихвен процент и да бъдат лесно ликвидни....Кой обаче ще купува облигации за милитаризацията на Европа, когато Русия е изкуствено създаден враг? Кой би купил такива облигации?
Европа беше победена във войната в Украйна, парите свършиха и за да оцелее икономиката, тя се нуждае от пари, а единствените съществуващи, са
Коментиран от #20
15:09 30.08.2026
16 гост
До коментар #6 от "За четвърт век":След 25 години петрола ще е без пари , ако въобще някой иска да си цапа ръцете с него !! 2050 г дори Китай и Индия са подписали , че ще са спрели употребата му , а и да не са напълно достатъчно е дори с 50 % да падне и добива ще е МНОГО по-скъп от продажната цена !
15:10 30.08.2026
17 Рекетьора САЩ
Коментиран от #36
15:10 30.08.2026
18 Сатана Z
15:11 30.08.2026
19 Венецуела
15:13 30.08.2026
20 гост
До коментар #15 от "Ъъъ":Ееех мечти и надежди , ахйхаха !! А Европа и НАТО знаят ли , че са победени или това е за вътрешна употреба за копейки против откачане , не че вече не са откачени , хахаха !!
Коментиран от #33
15:13 30.08.2026
21 Величко
15:16 30.08.2026
22 гост
До коментар #5 от "Тръмп":Дали ?? И къде Путлер ще покаже "развързаните" ръце , ще взема братския Иран сигурно , хахах ?? Или още по- братската Саудитска арабия ?? И къде ще продава тоя петрол най-вече , като и Китай и Индия го искат само ако е без пари и дори тогава до десетина години няма да го искат !! А други няма и няма да има !
15:17 30.08.2026
23 ЕВРЕИНА МАДУРОВИЧ
СЪС ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ?
КАКВИ СА ТЕЗИ ДОГОВОРИ
МЕЖДУ САЩ И ВЕНЕЦУЕЛА?
15:21 30.08.2026
24 Отвличане на президент
Коментиран от #27
15:22 30.08.2026
25 Копей със Сърп и чук
До коментар #1 от "Лопата Орешник":Президента на Венецуела узурпира властта с фалшиви избори.Доведе народа До просешка тояга.Факт
Коментиран от #28
15:23 30.08.2026
26 КЪДЕ БЯХА
КОГАТО АРЕСТУВАХА
МАДУРО?
ЗАЩО НЕ ГО ЗАЩИТИХА ?
ОНЕЗИ РУСКИ ОХРАНИТЕЛИ
ПАК ЛИ СА БИЛИ ПИЯНИ ?
15:23 30.08.2026
27 БОСОВЕТЕ Н А НАРКОКАРТЕЛИ
До коментар #24 от "Отвличане на президент":Трябва да бъдат Арестувани .
Когато се наложи
И Разстрелвани .
НАРКО БАРОНА МАДУРО
СИ ГО ПОЛУЧИ .
Коментиран от #29
15:25 30.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Верно ли
До коментар #27 от "БОСОВЕТЕ Н А НАРКОКАРТЕЛИ":ВЮ пропагандата за глупаци ли го прочете или за 5 цента реши да си циганин?
15:27 30.08.2026
30 Цецо
15:27 30.08.2026
31 Путин не е като тръмп
До коментар #5 от "Тръмп":Ако беше като него, нямаше да си играе законно с Украйна! САЩ са световен агресор, терорист и престъпник!
15:31 30.08.2026
32 Сделка по американски
15:34 30.08.2026
33 Ъъъ
До коментар #20 от "гост":"А Европа и НАТО знаят ли , че са победени..."
Абсолютно наясно са със ситуацията, но не в това е проблема, а в кражбата, която Урсула иска да извърши.... Не и се получи с руските пари, но се надявам да успее този път....Това ще финалът на ЕС във вида, в който го познаваме... Стискам палци да и се получи! 🤣
15:36 30.08.2026
34 Урсула вреди на цялото общество
15:39 30.08.2026
35 Ах ,ах
Коментиран от #39
15:41 30.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Венецуелският нефт
15:47 30.08.2026
38 Ах ,ах
15:50 30.08.2026
39 Прочети ми пост 37
До коментар #35 от "Ах ,ах":за да разбереш защо за Венецуела ще остават по $19/барел.
15:51 30.08.2026