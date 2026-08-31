Русия: Политиката на Мерц нанася икономически щети на Германия

Политиката на германския канцлер Фридрих Мерц причинява икономически щети на страната. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Политиката на Мерц причинява икономически щети на Германия. Кои инвеститори не биха подкрепили честния подход на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за решаване на натрупаните проблеми: достъпна и надеждна енергия, контрол на миграцията и икономическо възстановяване?“, написа Дмитриев във Facebook.

Ръководителят на РФПИ заяви още, че едва 13% от германците подкрепят политиката на Мерц, която той определи като „заблуда“.

Коментарът му последва публикация на Bloomberg, според която германският канцлер смята, че евентуален възход на „Алтернатива за Германия“ във властта в Саксония-Анхалт би имал негативен ефект върху инвестициите и икономиката на провинцията.

Дмитриев и преди е отправял остри критики към германския канцлер. Той определи неговата „фанатична русофобия“ като най-голямата заплаха за икономическата и геополитическата сигурност на Германия.

Изявленията на руския представител идват на фона на продължаващите политически спорове в Германия около икономическата политика, миграцията и нарастващата подкрепа за „Алтернатива за Германия“.