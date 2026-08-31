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Русия: Политиката на Мерц нанася икономически щети на Германия

Русия: Политиката на Мерц нанася икономически щети на Германия

31 Август, 2026 07:09, обновена 31 Август, 2026 07:28 693 33

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • русия-
  • икономика-
  • щети-
  • политика-
  • кирил дмитриев

Кирил Дмитриев атакува германския канцлер и похвали подхода на „Алтернатива за Германия“ към икономическите проблеми

Русия: Политиката на Мерц нанася икономически щети на Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Политиката на германския канцлер Фридрих Мерц причинява икономически щети на страната. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), цитиран от ТАСС, предава News.bg.

„Политиката на Мерц причинява икономически щети на Германия. Кои инвеститори не биха подкрепили честния подход на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за решаване на натрупаните проблеми: достъпна и надеждна енергия, контрол на миграцията и икономическо възстановяване?“, написа Дмитриев във Facebook.

Ръководителят на РФПИ заяви още, че едва 13% от германците подкрепят политиката на Мерц, която той определи като „заблуда“.

Коментарът му последва публикация на Bloomberg, според която германският канцлер смята, че евентуален възход на „Алтернатива за Германия“ във властта в Саксония-Анхалт би имал негативен ефект върху инвестициите и икономиката на провинцията.

Дмитриев и преди е отправял остри критики към германския канцлер. Той определи неговата „фанатична русофобия“ като най-голямата заплаха за икономическата и геополитическата сигурност на Германия.

Изявленията на руския представител идват на фона на продължаващите политически спорове в Германия около икономическата политика, миграцията и нарастващата подкрепа за „Алтернатива за Германия“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    АзГ ще оправи нещата.

    07:12 31.08.2026

  • 2 Дмитриев, ЧАДО

    6 12 Отговор
    Бомбят Путин, не Мерц
    Ама ти откъде да знаеш

    07:12 31.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Веднага

    3 1 Отговор
    да се започва с политиката на Путин. Елзас да се присъедини с референдум.

    07:14 31.08.2026

  • 6 осраински

    13 5 Отговор
    Черна зима: Пуст Киев и милиони украински бежанци
    Европа ще трябва да плати много за желанието си да се бори с Русия с помощта на ЧВК „Украйна“

    Коментиран от #10

    07:15 31.08.2026

  • 7 Чукче - Наблюдател

    13 4 Отговор
    Само тази година 30 000 фирми са обявили несъстоятелност в Германия.
    И всички те под мотото:
    -"Санкциите работят. Да си запалим двореца, за да изгори външната тоалетна на комшията!

    Коментиран от #13

    07:15 31.08.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 3 Отговор
    Явно скоро руски войници пак ще подобряват германският генофонд ,че нещо с гостите инженери не се получават бързо нещата .

    07:16 31.08.2026

  • 9 И ТОЯ ФАЛШИВ ГЕРОЙ

    12 1 Отговор
    Беше тръгнал да разрушава руската икономика.

    Коментиран от #11

    07:19 31.08.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Колко ли ша плати Путин
    да са бори с Европа....

    07:22 31.08.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 7 Отговор

    До коментар #9 от "И ТОЯ ФАЛШИВ ГЕРОЙ":

    То руската икономика е цъфнала и вързала....

    07:23 31.08.2026

  • 12 Каунь

    8 3 Отговор
    То па една Германия....,че то германци не останаха

    07:23 31.08.2026

  • 13 Колко

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чукче - Наблюдател":

    Ли фирми са обявили несъстоятелност в Русия....

    07:24 31.08.2026

  • 14 ХУБАВА ДЪРЖАВА БЕШЕ ГЕРМАНИЯ

    6 2 Отговор
    Преди години.

    Коментиран от #18

    07:25 31.08.2026

  • 15 Дмитриев, ЧАДО

    3 5 Отговор
    Гориво в Русия НЕТ
    Св Германия....
    ..

    07:27 31.08.2026

  • 16 Демократ

    3 1 Отговор
    На кой му пука за тая измислена държава създадена 1871-ва че то ЮСА е с 200 години по стара. И за смешната си история изтрепаха еуропа 2 пъти добре че Сащ ви спасяваха за дниците и двата пъти

    07:28 31.08.2026

  • 17 НЕ Е ЧУДНО

    5 5 Отговор
    Че исландците гласуваха против ЕС. Като ги видиш Мерц, Макрон, Урсула, Кая Калас и останалите и бързо разбираш, че трябва да стоиш далеч.

    Коментиран от #19, #29

    07:29 31.08.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ХУБАВА ДЪРЖАВА БЕШЕ ГЕРМАНИЯ":

    То и Русия бе убава, преди да я бомбят

    07:30 31.08.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "НЕ Е ЧУДНО":

    Исландците искали да станат РУСКА ГУБЕРНИЯ
    Като гледат ...Путин.

    07:31 31.08.2026

  • 20 Мерц русофобът

    4 2 Отговор
    Служител на Black Rock Inc, фондът на Ротшилд до 2020 г

    Коментиран от #28

    07:32 31.08.2026

  • 21 Дмитриев, ЧАДО

    2 2 Отговор
    Политиката на Путин не причинява ли щети на Русия.
    Даже лее и руска кръв.

    07:33 31.08.2026

  • 22 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 1 Отговор
    Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер. Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили.

    07:33 31.08.2026

  • 23 Дмитриев, ЧАДО

    1 0 Отговор
    Знаеш ли че, Москва е града с най много мерцедеси на глава от населението извън Германия.

    07:37 31.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 У0400 Ямбол е градът

    2 1 Отговор
    Руснаците да си гледат фалиралата държава.

    Коментиран от #30

    07:40 31.08.2026

  • 26 Дмитриев, ЧАДО

    1 0 Отговор
    Оръжие на Мерц бомби путин.
    А не обратното

    07:40 31.08.2026

  • 27 Хахахаха

    2 1 Отговор
    Политиката на тупин нанася огромни щети на русия.

    07:41 31.08.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мерц русофобът":

    Да не искаш Мерц да е служил в ЦК на КПСС.

    07:41 31.08.2026

  • 29 Велчов

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "НЕ Е ЧУДНО":

    Само че не искат съюз с Русия. Искаха с Европа.

    07:42 31.08.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "У0400 Ямбол е градът":

    А бе кукер от село ,къде се слагаш и ти ?

    07:46 31.08.2026

  • 31 Фори

    1 0 Отговор
    Руснаците са доволни от дадена страна само ако е в подчинено положение. Ако е независима веднага са недоволни!

    07:54 31.08.2026

  • 32 Дмитриев, ЧАДО

    0 0 Отговор
    Мерц бомби путин.
    Явно не го виждаш.

    07:57 31.08.2026

  • 33 1001

    0 0 Отговор
    ДА това е факт. Германия не е това което беше благодарение на управниците и.

    07:58 31.08.2026

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