Русия: Политиката на Мерц нанася икономически щети на Германия

Политиката на германския канцлер Фридрих Мерц причинява икономически щети на страната. Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), цитиран от ТАСС, предава News.bg.
„Политиката на Мерц причинява икономически щети на Германия. Кои инвеститори не биха подкрепили честния подход на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за решаване на натрупаните проблеми: достъпна и надеждна енергия, контрол на миграцията и икономическо възстановяване?“, написа Дмитриев във Facebook.
Ръководителят на РФПИ заяви още, че едва 13% от германците подкрепят политиката на Мерц, която той определи като „заблуда“.
Коментарът му последва публикация на Bloomberg, според която германският канцлер смята, че евентуален възход на „Алтернатива за Германия“ във властта в Саксония-Анхалт би имал негативен ефект върху инвестициите и икономиката на провинцията.
Дмитриев и преди е отправял остри критики към германския канцлер. Той определи неговата „фанатична русофобия“ като най-голямата заплаха за икономическата и геополитическата сигурност на Германия.
Изявленията на руския представител идват на фона на продължаващите политически спорове в Германия около икономическата политика, миграцията и нарастващата подкрепа за „Алтернатива за Германия“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
07:12 31.08.2026
2 Дмитриев, ЧАДО
Ама ти откъде да знаеш
07:12 31.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Веднага
07:14 31.08.2026
6 осраински
Европа ще трябва да плати много за желанието си да се бори с Русия с помощта на ЧВК „Украйна“
Коментиран от #10
07:15 31.08.2026
7 Чукче - Наблюдател
И всички те под мотото:
-"Санкциите работят. Да си запалим двореца, за да изгори външната тоалетна на комшията!
Коментиран от #13
07:15 31.08.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
07:16 31.08.2026
9 И ТОЯ ФАЛШИВ ГЕРОЙ
Коментиран от #11
07:19 31.08.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "осраински":Колко ли ша плати Путин
да са бори с Европа....
07:22 31.08.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "И ТОЯ ФАЛШИВ ГЕРОЙ":То руската икономика е цъфнала и вързала....
07:23 31.08.2026
12 Каунь
07:23 31.08.2026
13 Колко
До коментар #7 от "Чукче - Наблюдател":Ли фирми са обявили несъстоятелност в Русия....
07:24 31.08.2026
14 ХУБАВА ДЪРЖАВА БЕШЕ ГЕРМАНИЯ
Коментиран от #18
07:25 31.08.2026
15 Дмитриев, ЧАДО
Св Германия....
..
07:27 31.08.2026
16 Демократ
07:28 31.08.2026
17 НЕ Е ЧУДНО
Коментиран от #19, #29
07:29 31.08.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "ХУБАВА ДЪРЖАВА БЕШЕ ГЕРМАНИЯ":То и Русия бе убава, преди да я бомбят
07:30 31.08.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "НЕ Е ЧУДНО":Исландците искали да станат РУСКА ГУБЕРНИЯ
Като гледат ...Путин.
07:31 31.08.2026
20 Мерц русофобът
Коментиран от #28
07:32 31.08.2026
21 Дмитриев, ЧАДО
Даже лее и руска кръв.
07:33 31.08.2026
22 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
07:33 31.08.2026
23 Дмитриев, ЧАДО
07:37 31.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 У0400 Ямбол е градът
Коментиран от #30
07:40 31.08.2026
26 Дмитриев, ЧАДО
А не обратното
07:40 31.08.2026
27 Хахахаха
07:41 31.08.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #20 от "Мерц русофобът":Да не искаш Мерц да е служил в ЦК на КПСС.
07:41 31.08.2026
29 Велчов
До коментар #17 от "НЕ Е ЧУДНО":Само че не искат съюз с Русия. Искаха с Европа.
07:42 31.08.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "У0400 Ямбол е градът":А бе кукер от село ,къде се слагаш и ти ?
07:46 31.08.2026
31 Фори
07:54 31.08.2026
32 Дмитриев, ЧАДО
Явно не го виждаш.
07:57 31.08.2026
33 1001
07:58 31.08.2026