Проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция, ако вотът беше днес

Ново социологическо проучване във Франция показва, че Марин Льо Пен би спечелила президентските избори, ако те се проведат сега. Резултатите са обобщени от „Фигаро“, а допитването е поръчано от BFM TV и „Ла Трибюн Диманш“ и е проведено от агенция „Елабе“, предава БТА.

Според проучването Льо Пен би получила между 34 и 35,5% от гласовете на първия тур.

На второ място е бившият премиер и представител на центристкия лагер Едуар Филип с 17%. Лидерът на радикалната левица от „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон е с 14%, а социалдемократът Рафаел Глюксман, който официално обяви кандидатурата си миналата седмица, получава 11,5%.

Атал би останал зад основните си конкуренти

Резултатите се променят значително, ако единственият кандидат на центристите бъде бившият премиер Габриел Атал.

В този сценарий Атал би получил едва 12% от гласовете. Меланшон и Глюксман биха получили по 13%, докато Льо Пен отново остава убедително на първа позиция.

В надпреварата могат да се включат и други представители на левицата. Според проучването бившият президент Франсоа Оланд би получил между 7,5 и 8%, а социалистът Оливие Фор – около 3,5%.

Как се представят останалите кандидати

Кандидатът на консервативната десница „Републиканците“ и бивш вътрешен министър Брюно Рьотайо получава между 6 и 9,5% в зависимост от конфигурацията на първия тур.

Крайнодесният кандидат Ерик Земур е с около 4%, докато еколожката Марин Тондлие получава между 3 и 4%. Същият резултат според допитването би имал и комунистът Фабиен Русел.

Льо Пен печели и на балотажа

Проучването показва преднина за Льо Пен и на втория тур, независимо от това кой би бил нейният съперник.

При евентуален балотаж срещу Едуар Филип тя би получила 52,5% от гласовете.

Срещу Габриел Атал резултатът би бил още по-категоричен - 57% за Льо Пен.

Най-голяма би била разликата при евентуален балотаж с Жан-Люк Меланшон - 69,5% за Льо Пен срещу 30,5% за лидера на „Непокорна Франция“.

Резултатите показват силна позиция на Льо Пен в настоящата електорална картина, но реалната президентска кампания във Франция предстои и конфигурацията на кандидатите може да се промени значително преди изборите.