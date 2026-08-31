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Проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция, ако вотът беше днес

Проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция, ако вотът беше днес

31 Август, 2026 09:23 412 9

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Лидерът на „Национален сбор“ е начело още на първия тур и според допитването би победила всеки от основните си потенциални съперници на балотажа

Проучване: Марин Льо Пен печели президентските избори във Франция, ако вотът беше днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ново социологическо проучване във Франция показва, че Марин Льо Пен би спечелила президентските избори, ако те се проведат сега. Резултатите са обобщени от „Фигаро“, а допитването е поръчано от BFM TV и „Ла Трибюн Диманш“ и е проведено от агенция „Елабе“, предава БТА.

Според проучването Льо Пен би получила между 34 и 35,5% от гласовете на първия тур.

На второ място е бившият премиер и представител на центристкия лагер Едуар Филип с 17%. Лидерът на радикалната левица от „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон е с 14%, а социалдемократът Рафаел Глюксман, който официално обяви кандидатурата си миналата седмица, получава 11,5%.

Атал би останал зад основните си конкуренти

Резултатите се променят значително, ако единственият кандидат на центристите бъде бившият премиер Габриел Атал.

В този сценарий Атал би получил едва 12% от гласовете. Меланшон и Глюксман биха получили по 13%, докато Льо Пен отново остава убедително на първа позиция.

В надпреварата могат да се включат и други представители на левицата. Според проучването бившият президент Франсоа Оланд би получил между 7,5 и 8%, а социалистът Оливие Фор – около 3,5%.

Как се представят останалите кандидати

Кандидатът на консервативната десница „Републиканците“ и бивш вътрешен министър Брюно Рьотайо получава между 6 и 9,5% в зависимост от конфигурацията на първия тур.

Крайнодесният кандидат Ерик Земур е с около 4%, докато еколожката Марин Тондлие получава между 3 и 4%. Същият резултат според допитването би имал и комунистът Фабиен Русел.

Льо Пен печели и на балотажа

Проучването показва преднина за Льо Пен и на втория тур, независимо от това кой би бил нейният съперник.

При евентуален балотаж срещу Едуар Филип тя би получила 52,5% от гласовете.

Срещу Габриел Атал резултатът би бил още по-категоричен - 57% за Льо Пен.

Най-голяма би била разликата при евентуален балотаж с Жан-Люк Меланшон - 69,5% за Льо Пен срещу 30,5% за лидера на „Непокорна Франция“.

Резултатите показват силна позиция на Льо Пен в настоящата електорална картина, но реалната президентска кампания във Франция предстои и конфигурацията на кандидатите може да се промени значително преди изборите.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ким Чен Мун-чо

    6 2 Отговор
    Мога да услужа с мадуровките на приятеля ми Микрон.

    09:25 31.08.2026

  • 2 Сакън недей

    5 1 Отговор
    Урси и комисията са в шок.
    Ще изберат мъж на чело Франция.

    09:25 31.08.2026

  • 3 Според собственото си

    1 5 Отговор
    допитване.
    Като Костя: според неговите допитвания все е първа сила.

    09:26 31.08.2026

  • 4 Възраждане

    6 0 Отговор
    Льо Пен щеше да върне Франция към Доброто и съюз с Русия. Също както АзГ щеше да излезе от НАТО и ЕС и да върне франка

    09:26 31.08.2026

  • 5 Факт

    0 6 Отговор
    Френската боташка!

    Коментиран от #7

    09:27 31.08.2026

  • 6 ккк

    8 0 Отговор
    то се видя , че файда от човека с бабата (или дядото не знам точно) няма , така ще е и в Германията

    09:27 31.08.2026

  • 7 Ха Ха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Атлантизмът си отива, спете спокойно деца. Агресивният, брутален, неоколониален, фашизиран Атлантизъм

    09:32 31.08.2026

  • 8 Стеф

    1 0 Отговор
    Ако вотът е утре, ще спечели с повече от днес!

    09:33 31.08.2026

  • 9 Логично

    1 0 Отговор
    Всички икономически и социални логики изискват власт на националистите в Германия и Франция , и спиране на самоубийствената война на ЕС срещу Русия . Това няма да хареса на англосаксонците , но идва момент , в който икономическите принципи ще накарат и промишлеността на ЕС да помисли за своите си интереси .

    09:35 31.08.2026

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