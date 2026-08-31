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САЩ ще похарчат до 100 млн. долара за модернизация на авиобазата "Морон" в Испания

САЩ ще похарчат до 100 млн. долара за модернизация на авиобазата "Морон" в Испания

31 Август, 2026 04:19 281 0

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"Морон“, разположена в южната част на Испания

САЩ ще похарчат до 100 млн. долара за модернизация на авиобазата "Морон" в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военновъздушните сили на САЩ планират да разширят и модернизират авиационната база "Морон“ в Испания, за да увеличат възможностите за разполагане и зареждане на стратегическите бомбардировачи B-52, съобщава The War Zone

"Морон“, разположена в южната част на Испания, е испанска авиационна база, която САЩ използват за осигуряване на експедиционна бойна подкрепа и обслужване на транзитни самолети, уточни "Фокус".

В неотдавнашно предварително обявление за търг първата точка от поръчката е "перон за съхранение на бойни самолети в "Морон“, Испания“. Планът предвижда "разширяване на перона за самолети, за да се осигурят девет нови места за паркиране на самолети в невъоръжено състояние или три нови места за паркиране на самолети B-52 с монтиран боекомплект“. Въпросът за възможността за разполагане на самолети с боен комплект е от критично значение, тъй като от съображения за безопасност е необходимо допълнително пространство в случай на случаен взрив.

"Настоящата стоянка не е в състояние да приема въоръжени стратегически бомбардировачи поради ограничения, свързани с нарушаване на зоните за безопасност на жилищните сгради от странични обекти“, се обяснява в бюджетния документ на Военновъздушните сили.

Освен новите места за паркиране са предвидени 10 нови бензиноколонки и свързаните с тях тръбопроводи, преместване на складовия комплекс за военните инженери (включително ново закрито складово помещение и открита складова площадка), както и разширяване на банкетите на перона и подходните пътища.

"Този проект е необходим за повишаване на бойна готовност във военновъздушната база "Морон“, Испания. Ключов фактор за провеждането на учебни и бойни операции е инфраструктурата, която спомага за бърза реакция и разгръщане на силите в определените срокове. Разширената платформа за паркиране на стратегически бомбардировачи ще увеличи способността на авиационната база "Морон“ да изпълнява бъдещите задачи на мисиите“, се посочва в документите за военно строителство на Въздушните сили за финансовата 2027 година.

Съгласно предварителното обявление за търга, стойността на проекта възлиза на между 25 и 100 милиона щатски долара, като се очаква той да бъде завършен 1038 календарни дни след обявяването на началото на строителните работи.

"Авиобазата "Морон“ е жизненоважно звено във всяка операция, провеждана на изток от Съединените щати, благодарение на стратегическото си местоположение в близост до Средиземно море и Близкия изток, големите площи за паркиране, дългата писта за излитане и кацане, системите за зареждане на самолети и отличните метеорологични условия“, съобщава 496-та ескадрила на авиационната база – подразделението, което обслужва този обект.


Испания
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