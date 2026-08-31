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Певицата Емилия изпрати децата си на училище още през август

Певицата Емилия изпрати децата си на училище още през август

31 Август, 2026 09:25 394 6

  • емилия-
  • деца-
  • първи учебен ден

Децата ѝ учат в Англо-американското училище в София, където учебните занятия започват по-рано от тези в повечето български училища.

Певицата Емилия изпрати децата си на училище още през август - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Още преди календарното лято да е приключило, за децата на Емилия вече е време за училище. На 26 август дъщеря ѝ Мира и по-големият ѝ син Иван прекрачиха отново училищния двор, изпълнени с вълнение за новата учебна година, пише woman.bg.

Двамата учат в Англо-американското училище в София, където учебните занятия започват по-рано от тези в повечето български училища.

Последният първи учебен ден за Иван

Тази година моментът е още по-специален за 18-годишния Иван. Това е последният му първи учебен ден, а за първи път той сам е шофирал автомобила си до гимназията.

За Емилия началото на учебната година е повод за гордост и силни емоции. Към децата си тя отправи най-сърдечното пожелание: „На добър час!“.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    1 1 Отговор
    Който не си обича децата, така прави. Децата имат нужда от свобода и да си изживеят детството в мир и любов. Неонацизма обаче иска да ги вкара в училище и във война с Русия

    09:29 31.08.2026

  • 2 1917

    2 0 Отговор
    децата със СОП имат отделни програми.

    09:29 31.08.2026

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  • 5 честен ционист

    1 0 Отговор
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    09:33 31.08.2026

  • 6 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "що не учат":

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    09:35 31.08.2026