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Синдикат: Делегираният бюджет отдавна не е "Парите следват ученика"

Синдикат: Делегираният бюджет отдавна не е "Парите следват ученика"

31 Август, 2026 09:08 361 3

  • ученици-
  • учители-
  • училище-
  • бюджет-
  • синдикат-
  • делегирани бюджети-
  • д-р юлиян петров

Той се състои от още два компонента - брой паралелки и физическа среда. Тук единствено липсва компонентът "брой учители" и многократно СО го е предлагал

Синдикат: Делегираният бюджет отдавна не е "Парите следват ученика" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излизането от модела "Парите следват ученика" е много красив лозунг, който гали ушите на обществениците, които на са запознати с училищното бюджетиране. Това се казва в позиция на д-р Юлиян Петров - председател на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Той припомня, че делегираните бюджети, като начин на финансиране се случиха след голямата учителска стачка през 2007 година. За 2008 година това е било стратегическо политическо решение, което е довело до споделяне на отговорността за недофинансираното образование от държавата към училищния директор, посочи news.bg.

То е имало и някои предимства, защото прехвърли оставащите средства в края на годината във вид на "Преходен остатък" в училищните бюджети. Дотогава общините разполагаха с тези средства и ги харчеха за всичко друго, но не и за учениците. Добрите директори, ставайки стопани на бюджета си, спазваха националния КТД и направиха училищните сгради много по-привлекателни и съвременни.

Но тъй като все пак парите от БВП не станаха повече, започнаха критичните анализи срещу тази философия. Всъщност делегираният бюджет отдавна не е "Парите следват ученика". Той се състои от още два компонента - брой паралелки и физическа среда. Тук единствено липсва компонентът "брой учители" и многократно СО го е предлагал.

Според него, обвързването на финансирането с резултати е много хазартно решение по две причини:

Няма единни критерии за качество, макар че 10 години се опитваме да ги изработим.

Тук причината е ясна: качеството и отличните резултати категорично не зависят само и единствено от учителите. Зависят от учениците и тяхната мотивация, тяхната дисциплина и поведение, решаващата роля на родителското участие в учебно възпитателния процес. Но към ученици и родители институциите нямат и не искат да създават правила и инструменти за мотивация.

При хипотетично финансиране, обвързано с резултатите е твърде възможно да се появи галопираща инфлация на отличните оценки, което на никого не е от полза.

За добро качество на образованието, компонентът за паралелка трябва да намали броя на учениците в клас и групите, а компонентът за физическо среда, да обезпечи ремонти и вътрешна инфраструктура. Да се ситуира добавката за брой учители за по-добро качество на образованието, считат от СО.

А качественото образование може да се случи, ако се върне авторитетът и вярата в учителя, ако учениците започнат да спазват училищния правилник, въведем оценка по дисциплина, включат се задължения към родители във връзка с училищния правилник, въведе се забрана за телефоните в училище.

Истината в тенденцията за увеличаване на учебното време е, че повечето родители виждат образованието само като социална функция - отглеждане и пазене на детето в сигурна среда, а резултатите и качеството не ги вълнуват.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още един умен и красив...

    3 0 Отговор
    Толкова неграмотни и лъжливи хора, правещи се на експерти ....това е образованието днес , това са му профсъюзита крадливи. Гледа хората в очите и лъже. Няма дълго да се издържи така.

    09:15 31.08.2026

  • 2 Ох ! Какви !

    2 0 Отговор
    Балончета !

    09:18 31.08.2026

  • 3 ама верно?!?

    2 0 Отговор
    И защо тогава не сме чули за изключване на проблемни ученици?!? А за повтаряне на класове?!?

    09:23 31.08.2026

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