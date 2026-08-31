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Стуб: Европа трябва да възобнови диалога с Русия въпреки хибридните атаки

Стуб: Европа трябва да възобнови диалога с Русия въпреки хибридните атаки

31 Август, 2026 08:56 934 38

  • европа-
  • русия-
  • хибридни атаки-
  • александър стуб

Финландският президент приветства контактите между Вашингтон и Москва и заяви, че не вярва Русия да нападне НАТО

Стуб: Европа трябва да възобнови диалога с Русия въпреки хибридните атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александър Стуб смята, че Европа трябва да търси контакт с Кремъл и да поддържа политически диалог с Москва въпреки продължаващите хибридни атаки на Русия. Това заяви Стуб в интервю за германския вестник Bild, предава Фокус.

„Мисля, че някой в Европа трябва да възобнови диалога с Русия, за да разберем какво се случва там. Трябва да разговаряме помежду си на политическо ниво“, посочи финландският президент.

Стуб: Мълчанието създава погрешни представи в Москва

Според Стуб основният риск от липсата на политически контакти е в Москва да се създадат „илюзии“ за случващото се в Европа.

По думите му това може да доведе до погрешни оценки от руска страна и до възприемането на несъществуващи заплахи като реални.

„Диалогът е необходим“, подчерта Стуб, като заяви, че Европа трябва да запази възможността за политическа комуникация с Русия.

Финландският президент приветства визитата на директора на ЦРУ в Москва

Стуб определи като положителен факт и неочакваната визита на директора на ЦРУ Джон Ретклиф в Москва тази седмица.

„Мисля, че това е добре. Наистина го смятам така. Вярвам, че диалогът е необходим“, заяви той.

Финландският президент добави, че би приветствал и поддържането на контакти между американските и руските военни.

„Надявам се, че американските военни също водят преговори с руските военни“, каза Стуб, определяйки като правилно това, че САЩ и Русия поддържат контакт „в различни формати“.

Според различни медийни публикации Ретклиф е обсъдил в Москва възможностите за ограничаване на по-нататъшната ескалация на войната в Украйна и опитите за възобновяване на мирните преговори.

Стуб не очаква руска атака срещу НАТО

В интервюто финландският президент изрази и друга важна оценка за отношенията между Русия и Запада.

Стуб заяви, че не вярва в сценарий, при който Русия би решила да нападне НАТО.

Той същевременно подчерта необходимостта от поддържане на политически и военни канали за комуникация, за да се ограничат рисковете от погрешни преценки и нежелана ескалация между Русия и западните държави.


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 5 Отговор
    Граничните райони на Финландия много пострадаха от затварянето на границата с Русия.

    Коментиран от #22, #24, #31

    08:58 31.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мдаааам…

    24 2 Отговор
    ….псуването зад дувара явно не е Българско изобретение и правиш-струваш, като свърши бензинът, трябва да отидеш до т. нар. бензиностанция с ракети… само че някой трябва да плати сметката за неползваният и неплатен 5-годишен абонамент!!!! А тя е ….. огромна!!! Въпросът е какво ще продаде Германия, за да покрие щетите -> а тя няма нищо!!!

    09:01 31.08.2026

  • 5 Оги

    26 2 Отговор
    Хаха, кво стана бе, Сашко? Нали много се дървехме, пък сега, абе дай да си говорим, да не си помислят нещо и да ни опукат.

    09:01 31.08.2026

  • 6 Не го мисли

    5 8 Отговор
    Иначе не би влизал в НАТО.

    09:02 31.08.2026

  • 7 Пич

    31 1 Отговор
    Украинец е убил млада жена в София, но поднесоха новината като - Беше задържан руско говорящ мъж!!!
    Ейпедерасией!!!

    Коментиран от #12

    09:04 31.08.2026

  • 8 С терористи не се преговаря

    2 23 Отговор
    С Русия хич. Пък и "Могучая" не ще. Иска геноцид в Украйна.

    Коментиран от #17

    09:04 31.08.2026

  • 9 ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА

    21 2 Отговор
    Да целуват ръка на Путин.

    Коментиран от #10, #13, #26

    09:04 31.08.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА":

    Хем да бомбят Путин
    Хем да преговарят с него
    Така си требе, да са знай кой, кой е в този свят.

    Коментиран от #38

    09:06 31.08.2026

  • 11 Това северно Л...

    17 1 Отговор
    не беше ли от ястребите до съвсем скоро ??

    09:06 31.08.2026

  • 12 Сдъвкан пич

    1 15 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Той показа ли ти паспорта си?
    По-добре реви колко българи си убиват цените постоянно.

    Коментиран от #33

    09:07 31.08.2026

  • 13 Целувай си я,

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА":

    кой ти пречи.

    09:08 31.08.2026

  • 14 Оня

    15 1 Отговор
    Тоя пък! Кво стана бе убавец,нема памперси ли? Нали бяхте големата работа,сега пък дай да си говорим! Нема да станееее! Като ти е толкоз мерак на червеното килимче ама най вероятно ще те отсвири Путин като шефчето на цруто!

    Коментиран от #21, #23, #28

    09:08 31.08.2026

  • 15 Боко

    6 2 Отговор
    Нейсе, някой ,който не си носи главата само за равновесие👍

    09:08 31.08.2026

  • 16 1234

    12 2 Отговор
    Търсят контакти, за да излъжат Русия за пореден път. Този път няма да се получи. Положението на фронта за украйна е катастрофическо. Руснаците са способни до нова година да я принудят да капитулира, ако путин за пореден път не прояви "жест на добра воля" и не спре военните действия. Както ги спря под Мариупол и Киев.

    Коментиран от #29

    09:10 31.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стенли

    8 1 Отговор
    Мда , без диалог не може , но ингилизите все напъват за конфронтация , както и прибалтийските пудели , нациста Мерц и той много се ежи , докато Макрон нещо се кротна , Руската федерация е сила , така, че харесват в , не харесват диалог трябва да има , а и грузинците го доказаха , че когато има политици които се държат нормално с Руската федерация , всичко е спокойно

    09:11 31.08.2026

  • 20 Ломброзо

    5 1 Отговор
    За тоя се карахме с психиатрите в моята или в тяханат книга да го сложим.

    09:12 31.08.2026

  • 21 Чиниш ми се

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Оня":

    Дърт,закоравял, минедчия.

    09:12 31.08.2026

  • 22 Фините включиха задна

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    При конфликт, съседните държави ще пострадат най-много. Това е все едно да си най-отпред на тълпата, която те бута към сблъсък.

    09:13 31.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Всички райони пострадаха

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тия не са имали досега съществена икоомическа криза, щото цоцаха яко първо от СССР, след това от Русия, но имаха доста по-нормални политици.
    Ойдоха отгледаните от Сорос политици и вместо да си гледат собствения интерес, гледат интереса на Сорос и американците.

    09:14 31.08.2026

  • 25 Папуц

    6 1 Отговор
    От години ЦРУ инсталира свои марионетки по политическите върхове на европейските държави.
    Няма да ги изброявам, всички ги знаем.
    И тези кукли на конци действат, както им се каже от Вашингтон.
    А от там, заради чичо Дончо, идват все по противоречиви сигнали.
    Той се прави на приятел на Путин, но всъшност, войната в Украйна си е чисто и просто разработка на ЦРУ.Както в Ирак, Либия, Сирия,Венецуела и къде ли още не.
    А защо са им инсталирани политици - ами иначе кой ще копува американско оръжие,. и ще плаши съгражданите си - Олеле, Русия иска да нападне Европа.
    И който ОЩЕ не го е разбрал, е хубаво да се замисли, защо съществува на този свят.

    Коментиран от #27, #30

    09:14 31.08.2026

  • 26 Я пъ тоа

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА":

    Кой целува ръка на МИШЕНА бре....

    09:16 31.08.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "Папуц":

    Русия НАПАДНА Украйна.....факт
    Кой ша ти гарантира че утре Путин нема да а на дунава.....

    09:17 31.08.2026

  • 28 Геро

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Оня":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    09:18 31.08.2026

  • 29 Мъките Путинови

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "1234":

    В Украйна са неистови....вече пета година.
    Такова унижение за Русия никога не е имало.

    Коментиран от #35

    09:19 31.08.2026

  • 30 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Папуц":

    Много точно , Тръмп няма интерес да спира войната в Украйна , защото военно промишления комплекс във фащ , яко захлеби , впрочем няма какво да се лъжем и България доста пари изкара от продажба на оръжие и боеприпаси за Украйна

    09:22 31.08.2026

  • 31 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Фините усещат Матушката. Като ги загледаш, едни и същи лица са с руснаците....

    09:22 31.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сдъвкан пич":

    МногосипростСаше!!!
    Ако беше руснак щяха да ореват орталъка!!!

    09:22 31.08.2026

  • 34 Иди в Украйна,

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкотрошач":

    в Мала Токмачка, чувам, че не е превзета, там има много копейки, да им трошиш вратлетата.
    Дивана не взимай, както и лаковете за нокти.
    Може да си вземеш талисман, еднорог примерно, но малък.

    Коментиран от #37

    09:25 31.08.2026

  • 35 1234

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Мъките Путинови":

    Унижението е за 55 държави , които 5 години воюват срещу Русия и накрая ще бъдат победени. В тази война украински са само жертвите. Всичко друго до последния патрон е натовско. Кой е унижения. 55 държави начело с 3 ядрени-сащ, франция и англия ще бъдат принудени да си подвият опашката и да се изхлузят от тая каша, която те забъркаха.

    09:27 31.08.2026

  • 36 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    1 0 Отговор
    нато и членовете му са като дядо коледа и елените му

    всички говорят за тях, но никой не ги е виждал

    09:29 31.08.2026

  • 37 11111

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Иди в Украйна,":

    Токмака ще го яде зеленски

    09:30 31.08.2026

  • 38 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Наистина си голям смях. Само идиот може да предлага да бомби държава, която с 2% от своите ядрени оръжия унищожава европейските ядрени сили на Нато- Франция и Англия, плюс Германия.

    09:30 31.08.2026

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