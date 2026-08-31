Стуб: Европа трябва да възобнови диалога с Русия въпреки хибридните атаки

Президентът на Финландия Александър Стуб смята, че Европа трябва да търси контакт с Кремъл и да поддържа политически диалог с Москва въпреки продължаващите хибридни атаки на Русия. Това заяви Стуб в интервю за германския вестник Bild, предава Фокус.

„Мисля, че някой в Европа трябва да възобнови диалога с Русия, за да разберем какво се случва там. Трябва да разговаряме помежду си на политическо ниво“, посочи финландският президент.

Стуб: Мълчанието създава погрешни представи в Москва

Според Стуб основният риск от липсата на политически контакти е в Москва да се създадат „илюзии“ за случващото се в Европа.

По думите му това може да доведе до погрешни оценки от руска страна и до възприемането на несъществуващи заплахи като реални.

„Диалогът е необходим“, подчерта Стуб, като заяви, че Европа трябва да запази възможността за политическа комуникация с Русия.

Финландският президент приветства визитата на директора на ЦРУ в Москва

Стуб определи като положителен факт и неочакваната визита на директора на ЦРУ Джон Ретклиф в Москва тази седмица.

„Мисля, че това е добре. Наистина го смятам така. Вярвам, че диалогът е необходим“, заяви той.

Финландският президент добави, че би приветствал и поддържането на контакти между американските и руските военни.

„Надявам се, че американските военни също водят преговори с руските военни“, каза Стуб, определяйки като правилно това, че САЩ и Русия поддържат контакт „в различни формати“.

Според различни медийни публикации Ретклиф е обсъдил в Москва възможностите за ограничаване на по-нататъшната ескалация на войната в Украйна и опитите за възобновяване на мирните преговори.

Стуб не очаква руска атака срещу НАТО

В интервюто финландският президент изрази и друга важна оценка за отношенията между Русия и Запада.

Стуб заяви, че не вярва в сценарий, при който Русия би решила да нападне НАТО.

Той същевременно подчерта необходимостта от поддържане на политически и военни канали за комуникация, за да се ограничат рисковете от погрешни преценки и нежелана ескалация между Русия и западните държави.