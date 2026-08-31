Стуб: Европа трябва да възобнови диалога с Русия въпреки хибридните атаки

Президентът на Финландия Александър Стуб смята, че Европа трябва да търси контакт с Кремъл и да поддържа политически диалог с Москва въпреки продължаващите хибридни атаки на Русия. Това заяви Стуб в интервю за германския вестник Bild, предава Фокус.
„Мисля, че някой в Европа трябва да възобнови диалога с Русия, за да разберем какво се случва там. Трябва да разговаряме помежду си на политическо ниво“, посочи финландският президент.
Стуб: Мълчанието създава погрешни представи в Москва
Според Стуб основният риск от липсата на политически контакти е в Москва да се създадат „илюзии“ за случващото се в Европа.
По думите му това може да доведе до погрешни оценки от руска страна и до възприемането на несъществуващи заплахи като реални.
„Диалогът е необходим“, подчерта Стуб, като заяви, че Европа трябва да запази възможността за политическа комуникация с Русия.
Финландският президент приветства визитата на директора на ЦРУ в Москва
Стуб определи като положителен факт и неочакваната визита на директора на ЦРУ Джон Ретклиф в Москва тази седмица.
„Мисля, че това е добре. Наистина го смятам така. Вярвам, че диалогът е необходим“, заяви той.
Финландският президент добави, че би приветствал и поддържането на контакти между американските и руските военни.
„Надявам се, че американските военни също водят преговори с руските военни“, каза Стуб, определяйки като правилно това, че САЩ и Русия поддържат контакт „в различни формати“.
Според различни медийни публикации Ретклиф е обсъдил в Москва възможностите за ограничаване на по-нататъшната ескалация на войната в Украйна и опитите за възобновяване на мирните преговори.
Стуб не очаква руска атака срещу НАТО
В интервюто финландският президент изрази и друга важна оценка за отношенията между Русия и Запада.
Стуб заяви, че не вярва в сценарий, при който Русия би решила да нападне НАТО.
Той същевременно подчерта необходимостта от поддържане на политически и военни канали за комуникация, за да се ограничат рисковете от погрешни преценки и нежелана ескалация между Русия и западните държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #24, #31
08:58 31.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мдаааам…
09:01 31.08.2026
5 Оги
09:01 31.08.2026
6 Не го мисли
09:02 31.08.2026
7 Пич
Ейпедерасией!!!
Коментиран от #12
09:04 31.08.2026
8 С терористи не се преговаря
Коментиран от #17
09:04 31.08.2026
9 ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА
Коментиран от #10, #13, #26
09:04 31.08.2026
10 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #9 от "ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА":Хем да бомбят Путин
Хем да преговарят с него
Така си требе, да са знай кой, кой е в този свят.
Коментиран от #38
09:06 31.08.2026
11 Това северно Л...
09:06 31.08.2026
12 Сдъвкан пич
До коментар #7 от "Пич":Той показа ли ти паспорта си?
По-добре реви колко българи си убиват цените постоянно.
Коментиран от #33
09:07 31.08.2026
13 Целувай си я,
До коментар #9 от "ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА":кой ти пречи.
09:08 31.08.2026
14 Оня
Коментиран от #21, #23, #28
09:08 31.08.2026
15 Боко
09:08 31.08.2026
16 1234
Коментиран от #29
09:10 31.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Стенли
09:11 31.08.2026
20 Ломброзо
09:12 31.08.2026
21 Чиниш ми се
До коментар #14 от "Оня":Дърт,закоравял, минедчия.
09:12 31.08.2026
22 Фините включиха задна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":При конфликт, съседните държави ще пострадат най-много. Това е все едно да си най-отпред на тълпата, която те бута към сблъсък.
09:13 31.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Всички райони пострадаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тия не са имали досега съществена икоомическа криза, щото цоцаха яко първо от СССР, след това от Русия, но имаха доста по-нормални политици.
Ойдоха отгледаните от Сорос политици и вместо да си гледат собствения интерес, гледат интереса на Сорос и американците.
09:14 31.08.2026
25 Папуц
Няма да ги изброявам, всички ги знаем.
И тези кукли на конци действат, както им се каже от Вашингтон.
А от там, заради чичо Дончо, идват все по противоречиви сигнали.
Той се прави на приятел на Путин, но всъшност, войната в Украйна си е чисто и просто разработка на ЦРУ.Както в Ирак, Либия, Сирия,Венецуела и къде ли още не.
А защо са им инсталирани политици - ами иначе кой ще копува американско оръжие,. и ще плаши съгражданите си - Олеле, Русия иска да нападне Европа.
И който ОЩЕ не го е разбрал, е хубаво да се замисли, защо съществува на този свят.
Коментиран от #27, #30
09:14 31.08.2026
26 Я пъ тоа
До коментар #9 от "ВСИЧКИ НА ОПАШКАТА":Кой целува ръка на МИШЕНА бре....
09:16 31.08.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Папуц":Русия НАПАДНА Украйна.....факт
Кой ша ти гарантира че утре Путин нема да а на дунава.....
09:17 31.08.2026
28 Геро
До коментар #14 от "Оня":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
09:18 31.08.2026
29 Мъките Путинови
До коментар #16 от "1234":В Украйна са неистови....вече пета година.
Такова унижение за Русия никога не е имало.
Коментиран от #35
09:19 31.08.2026
30 Стенли
До коментар #25 от "Папуц":Много точно , Тръмп няма интерес да спира войната в Украйна , защото военно промишления комплекс във фащ , яко захлеби , впрочем няма какво да се лъжем и България доста пари изкара от продажба на оръжие и боеприпаси за Украйна
09:22 31.08.2026
31 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Фините усещат Матушката. Като ги загледаш, едни и същи лица са с руснаците....
09:22 31.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Пич
До коментар #12 от "Сдъвкан пич":МногосипростСаше!!!
Ако беше руснак щяха да ореват орталъка!!!
09:22 31.08.2026
34 Иди в Украйна,
До коментар #23 от "Копейкотрошач":в Мала Токмачка, чувам, че не е превзета, там има много копейки, да им трошиш вратлетата.
Дивана не взимай, както и лаковете за нокти.
Може да си вземеш талисман, еднорог примерно, но малък.
Коментиран от #37
09:25 31.08.2026
35 1234
До коментар #29 от "Мъките Путинови":Унижението е за 55 държави , които 5 години воюват срещу Русия и накрая ще бъдат победени. В тази война украински са само жертвите. Всичко друго до последния патрон е натовско. Кой е унижения. 55 държави начело с 3 ядрени-сащ, франция и англия ще бъдат принудени да си подвият опашката и да се изхлузят от тая каша, която те забъркаха.
09:27 31.08.2026
36 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
всички говорят за тях, но никой не ги е виждал
09:29 31.08.2026
37 11111
До коментар #34 от "Иди в Украйна,":Токмака ще го яде зеленски
09:30 31.08.2026
38 Мишел
До коментар #10 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Наистина си голям смях. Само идиот може да предлага да бомби държава, която с 2% от своите ядрени оръжия унищожава европейските ядрени сили на Нато- Франция и Англия, плюс Германия.
09:30 31.08.2026