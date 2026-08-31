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"Кошница с грижа"! Намаляват цените на над 1600 стоки в магазините

"Кошница с грижа"! Намаляват цените на над 1600 стоки в магазините

31 Август, 2026 20:44 690 37

  • гърция-
  • икономика-
  • евро-
  • еврозона

Проучванията на общественото мнение последователно показват, че инфлацията, включително нарастващите цени на храните и другите стоки от първа необходимост, както и на наемите и услугите, е сред основните притеснения на гърците

"Кошница с грижа"! Намаляват цените на над 1600 стоки в магазините - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

В Гърция над 1 600 основни потребителски стоки са пуснати в продажба на по-ниски цени. Тази мярка е част от правителствена инициатива за справяне с кризата, свързана с разходите за живот, чрез целеви споразумения с доставчиците, предаде eKathimerini.

Проучванията на общественото мнение последователно показват, че инфлацията, включително нарастващите цени на храните и другите стоки от първа необходимост, както и на наемите и услугите, е сред основните притеснения на гърците. Новата инициатива обхваща хранителни продукти и стоки от първа необходимост, както и училищни пособия преди началото на учебната година следващия месец.

Премиерът Кириакос Мицотакис, който ще се кандидатира за преизбиране догодина, заяви в неделя, че програмата ще доведе до намаляване на цените с 5–7% през следващите два до четири месеца.

"Очевидно това не е решението на всички проблеми, които в момента оказват натиск върху семейния бюджет“, заяви Мицотакис в публикация в социалните медии. "Но това е осезаемо облекчение, особено сега, когато много семейства се сблъскват и с разходите, свързани с началото на новата учебна година“, добави той.

До момента към програмата са се присъединили над 90 търговски дружества на едро, 12 вериги супермаркети и три вериги за играчки и училищни пособия.

Намалените цени ще бъдат обозначени със специални стикери, а потребителите ще могат да проверят и в онлайн платформа кои продукти са включени в промоцията, какъв е размерът на отстъпката и къде се предлагат.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 2 Отговор
    ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ОТ ГЪРЦИЯ .. ТЕ И СЕГА ЦЕНИТЕ НА НЯКОИ НЕЩА СА ПО - НИСКИ ОТКОЛКОТО В ЩАТА МУТРИЛЕНД ... ДАЖЕ СМЕШНИ
    ....

    Коментиран от #23

    20:47 31.08.2026

  • 2 И Киев е Руски

    15 4 Отговор
    Добре че в България намалиха гражданската отговорност и газта очаква се зимата да падне и цената на сладоледа.РАЙ

    20:51 31.08.2026

  • 3 ужас

    10 1 Отговор
    1600 стоки? То в АлиЕкспрес няма толкова стоки.

    20:51 31.08.2026

  • 4 Тук е същото

    6 1 Отговор
    За същите пари, само че в евро-купувате двойно по-малко количества от тези 1600 артикула-венсеремост.. Ще пабидим

    Коментиран от #6

    20:53 31.08.2026

  • 5 бедствие

    10 0 Отговор
    Александър Томов - Лупи пак се кандидатирал за президент.

    20:53 31.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Няма пък

    9 2 Отговор
    Ние не сме такива клошари и нещастници като гърците. Ще увеличим цените над 1600 стоки в магазините казал Рундю

    20:55 31.08.2026

  • 8 404

    5 1 Отговор
    Добре че не пипат цената на винетките М Ма...им да ..А

    20:56 31.08.2026

  • 9 основните притеснения на гърците

    8 0 Отговор
    Нас не ни засягат казал АлиБрегов - "таратора"

    20:57 31.08.2026

  • 10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 1 Отговор
    На зеления чорап кошницата вече е препълнена с грижи!

    20:58 31.08.2026

  • 11 Луди хора ей

    1 0 Отговор
    Франция щяла да започне да налага такса върху модни артикули от вторник, като таксата в крайна сметка ще достигне близо 20 евро на дреха, тъй като правителството се е насочило към големи азиатски платформи за електронна търговия като Shein. Данъкът е следствие от законодателство, прието от френския парламент през юни, за регулиране на така наречените компании за „ултрабърза мода“, известни с продажбата на големи количества дрехи с по-ниско качество на изключително ниски цени...

    20:59 31.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рязан

    3 1 Отговор
    А в България по точно в Кърджали,Румене кога?

    20:59 31.08.2026

  • 14 Рефер

    4 0 Отговор
    Как върви "борбата" с олигархията на Боташ?

    Коментиран от #25

    21:00 31.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Новичок

    0 0 Отговор
    "Фokyc" кои са тия бре хахаха... идиoти 6ляд.Пфу...

    21:00 31.08.2026

  • 17 у нас

    2 0 Отговор
    няма смисъл от намаляване на цените. Тук основно пазаруват украинци, които пълнят количките догоре и при сегашните цени. Ние не искаме за нас да е добре, важното е на укрите да им е зле. Ние знаем две и двеста, обаче ако намалят цените, укрите ще трябва да бутат по две колички едновременно.

    21:01 31.08.2026

  • 18 Мамави6аиба

    1 1 Отговор
    Тъпитижурналя отфактиШайба

    21:01 31.08.2026

  • 19 Луди хора ей....смотан ЕС

    1 1 Отговор
    такса от 50 цента за бельо, като тя ще се увеличи до две евро за тениски, девет евро за дънки и 12 евро за яке. Таксата може да достигне до 19,50 евро (22,60 долара) на артикул и ще се въведе повсеместно до 2030 г. Таванът оставал на 50% от цената на продукта преди данъци.....

    21:01 31.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 болшевик

    3 1 Отговор
    Капитализма е една гавра с над 80% от хората. Единствената борба с капитализма и феодализма е тяхното напълно ликвидиране.

    Коментиран от #26

    21:04 31.08.2026

  • 22 Вчера във "Фантастико"

    3 0 Отговор
    Видях един етикет "Кошница с грижа" на меденка Любимка.Намалението беше "цели " три цента.

    21:05 31.08.2026

  • 23 У нас

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    От както махнаха лева от етикетите цените върввт 10 -20 % нагоре

    21:05 31.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ами

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Рефер":

    Арестувахме Гергана и преборихме олигархията.

    21:07 31.08.2026

  • 26 ОФФФ

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "болшевик":

    Само нивото на Дунав да се вдигне и от Масква пращат Аврора!

    21:07 31.08.2026

  • 27 УгоенДемерджия

    3 1 Отговор
    Тази новина я прочетете наФатмака!

    21:08 31.08.2026

  • 28 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Румен Крадев Боташоглу и той ОБЕЩАВАШЕ справяне с цените,НО за лъжеца,крадеца и некадърника думите в пред изборната кампания нищо не значат. Повярвайте ми,този из... ще закопае България така както престъпниците Тулупа и Шиши не можаха.

    21:11 31.08.2026

  • 29 Лакеите на Пентагона

    2 0 Отговор
    Примитивен ПОПУЛИЗЪМ, бомбите си ги плащаме.

    Коментиран от #33

    21:12 31.08.2026

  • 30 Пука им

    0 0 Отговор
    На управляващите за хората. Брутален пример е тази снимка, публикувана в най-неподходящия възможен момент...Един от най-широко обсъжданите епизоди от август беше снимка на Макрон по време на почивката му в президентската резиденция Форт дьо Брегансон.

    21:12 31.08.2026

  • 31 да питам

    2 0 Отговор
    Къде ?! В Гърция ли ?

    21:12 31.08.2026

  • 32 Тити

    2 0 Отговор
    Явно ще намалят клечките за зъби и тампоните за уши

    21:13 31.08.2026

  • 33 мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Лакеите на Пентагона":

    Тихо бе , кремляст ..

    21:14 31.08.2026

  • 34 Мюмюн

    0 0 Отговор
    да ве, знам, затуй ежедневно вжобът ми е все по-празен

    21:14 31.08.2026

  • 35 Исландска копейка

    0 0 Отговор
    Абе да е..а вашата ма….с напишете го още в заглавието и не ни карайте да ви отваряме глупостите!В Гърция!

    21:14 31.08.2026

  • 36 Киро

    0 0 Отговор
    НА 55 съм. Терминал 2 добре ли е дори сега?

    21:16 31.08.2026

  • 37 Цвете

    0 0 Отговор
    И У НАС Е " СЪЩОТО " ,МОЖЕ БИ? 🤔😉🤦‍♂️ТЕ СА В ОТПУСКА, ДОРИ КОГАТО РАБОТЯТ.ГРИЖАТА ЗА ЧОВЕКА СЪЩЕСТВУВА ЛИ ИЗОБЩО? НАДМЕННОСТТА ЩЕ ИМ ИЗИГРАЕ ЛОША ШЕГА.СЕГА СА СЕ ВТУРАЧИЛИ В КАМПАНИЯТА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ И НЕ ИМ Е ДО КОШНИЦАТА ,А КОЙ КОГО ЩЕ НАДЦАКА.🎃🐷✈️

    21:17 31.08.2026

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