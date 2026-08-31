"Кошница с грижа"! Намаляват цените на над 1600 стоки в магазините

В Гърция над 1 600 основни потребителски стоки са пуснати в продажба на по-ниски цени. Тази мярка е част от правителствена инициатива за справяне с кризата, свързана с разходите за живот, чрез целеви споразумения с доставчиците, предаде eKathimerini.

Проучванията на общественото мнение последователно показват, че инфлацията, включително нарастващите цени на храните и другите стоки от първа необходимост, както и на наемите и услугите, е сред основните притеснения на гърците. Новата инициатива обхваща хранителни продукти и стоки от първа необходимост, както и училищни пособия преди началото на учебната година следващия месец.

Премиерът Кириакос Мицотакис, който ще се кандидатира за преизбиране догодина, заяви в неделя, че програмата ще доведе до намаляване на цените с 5–7% през следващите два до четири месеца.

"Очевидно това не е решението на всички проблеми, които в момента оказват натиск върху семейния бюджет“, заяви Мицотакис в публикация в социалните медии. "Но това е осезаемо облекчение, особено сега, когато много семейства се сблъскват и с разходите, свързани с началото на новата учебна година“, добави той.

До момента към програмата са се присъединили над 90 търговски дружества на едро, 12 вериги супермаркети и три вериги за играчки и училищни пособия.

Намалените цени ще бъдат обозначени със специални стикери, а потребителите ще могат да проверят и в онлайн платформа кои продукти са включени в промоцията, какъв е размерът на отстъпката и къде се предлагат.