"Кошница с грижа"! Намаляват цените на над 1600 стоки в магазините

В Гърция над 1 600 основни потребителски стоки са пуснати в продажба на по-ниски цени. Тази мярка е част от правителствена инициатива за справяне с кризата, свързана с разходите за живот, чрез целеви споразумения с доставчиците, предаде eKathimerini.
Проучванията на общественото мнение последователно показват, че инфлацията, включително нарастващите цени на храните и другите стоки от първа необходимост, както и на наемите и услугите, е сред основните притеснения на гърците. Новата инициатива обхваща хранителни продукти и стоки от първа необходимост, както и училищни пособия преди началото на учебната година следващия месец.
Премиерът Кириакос Мицотакис, който ще се кандидатира за преизбиране догодина, заяви в неделя, че програмата ще доведе до намаляване на цените с 5–7% през следващите два до четири месеца.
"Очевидно това не е решението на всички проблеми, които в момента оказват натиск върху семейния бюджет“, заяви Мицотакис в публикация в социалните медии. "Но това е осезаемо облекчение, особено сега, когато много семейства се сблъскват и с разходите, свързани с началото на новата учебна година“, добави той.
До момента към програмата са се присъединили над 90 търговски дружества на едро, 12 вериги супермаркети и три вериги за играчки и училищни пособия.
Намалените цени ще бъдат обозначени със специални стикери, а потребителите ще могат да проверят и в онлайн платформа кои продукти са включени в промоцията, какъв е размерът на отстъпката и къде се предлагат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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Коментиран от #23
20:47 31.08.2026
2 И Киев е Руски
20:51 31.08.2026
3 ужас
20:51 31.08.2026
4 Тук е същото
Коментиран от #6
20:53 31.08.2026
5 бедствие
20:53 31.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Няма пък
20:55 31.08.2026
8 404
20:56 31.08.2026
9 основните притеснения на гърците
20:57 31.08.2026
10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
20:58 31.08.2026
11 Луди хора ей
20:59 31.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Рязан
20:59 31.08.2026
14 Рефер
Коментиран от #25
21:00 31.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Новичок
21:00 31.08.2026
17 у нас
21:01 31.08.2026
18 Мамави6аиба
21:01 31.08.2026
19 Луди хора ей....смотан ЕС
21:01 31.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 болшевик
Коментиран от #26
21:04 31.08.2026
22 Вчера във "Фантастико"
21:05 31.08.2026
23 У нас
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":От както махнаха лева от етикетите цените върввт 10 -20 % нагоре
21:05 31.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #14 от "Рефер":Арестувахме Гергана и преборихме олигархията.
21:07 31.08.2026
26 ОФФФ
До коментар #21 от "болшевик":Само нивото на Дунав да се вдигне и от Масква пращат Аврора!
21:07 31.08.2026
27 УгоенДемерджия
21:08 31.08.2026
28 ШЕФА
21:11 31.08.2026
29 Лакеите на Пентагона
Коментиран от #33
21:12 31.08.2026
30 Пука им
21:12 31.08.2026
31 да питам
21:12 31.08.2026
32 Тити
21:13 31.08.2026
33 мдааааа
До коментар #29 от "Лакеите на Пентагона":Тихо бе , кремляст ..
21:14 31.08.2026
34 Мюмюн
21:14 31.08.2026
35 Исландска копейка
21:14 31.08.2026
36 Киро
21:16 31.08.2026
37 Цвете
21:17 31.08.2026