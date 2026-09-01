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Мисията на НАТО за охрана на балтийското небе вдигна изтребители по тревога

Мисията на НАТО за охрана на балтийското небе вдигна изтребители по тревога

1 Септември, 2026 05:09 609 4

  • литва-
  • балтика-
  • русия-
  • агресия

Отделно от това в руската северозападна Ленинградска област бе обявена въздушна тревога заради дронове

Мисията на НАТО за охрана на балтийското небе вдигна изтребители по тревога - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските страни вдигна изтребители по тревога, съобщиха в Екс латвийските въоръжени сили, след като преди това отправиха предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на Латвия, в района на град Лудза, близо до границата с Русия, предаде Ройтерс.

По-късно латвийските въоръжени сили обявиха отново в Екс, че евентуалната въздушна заплаха е приключила, уточни БТА.

Отделно от това в руската северозападна Ленинградска област бе обявена въздушна тревога заради дронове, според публикация в Телеграм на губернатора Александър Дрозденко.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мухахаха

    5 2 Отговор
    Ама нато и изтребители ли имат

    Коментиран от #2, #4

    05:20 01.09.2026

  • 2 Хайо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мухахаха":

    Те само това имат.Така ще водят война ,не виждаш ли какво правят Сащ в Иран ? Удри и бягай ,но лошото е като русия изпрати някоя и друга ракета и дронове с какво ше се бранят .

    05:36 01.09.2026

  • 3 Нека

    2 0 Отговор
    НАТО пази балтийските пудели, те са бивши руснаци !

    05:43 01.09.2026

  • 4 Някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мухахаха":

    Чак пък изтребители! Имат някакви фърчила ама чак изтребители!!!!!!

    06:19 01.09.2026

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