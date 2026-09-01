Мисията на НАТО за охрана на балтийското небе вдигна изтребители по тревога

Мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските страни вдигна изтребители по тревога, съобщиха в Екс латвийските въоръжени сили, след като преди това отправиха предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на Латвия, в района на град Лудза, близо до границата с Русия, предаде Ройтерс.
По-късно латвийските въоръжени сили обявиха отново в Екс, че евентуалната въздушна заплаха е приключила, уточни БТА.
Отделно от това в руската северозападна Ленинградска област бе обявена въздушна тревога заради дронове, според публикация в Телеграм на губернатора Александър Дрозденко.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мухахаха
Коментиран от #2, #4
05:20 01.09.2026
2 Хайо
До коментар #1 от "Мухахаха":Те само това имат.Така ще водят война ,не виждаш ли какво правят Сащ в Иран ? Удри и бягай ,но лошото е като русия изпрати някоя и друга ракета и дронове с какво ше се бранят .
05:36 01.09.2026
3 Нека
05:43 01.09.2026
4 Някой си
До коментар #1 от "Мухахаха":Чак пък изтребители! Имат някакви фърчила ама чак изтребители!!!!!!
06:19 01.09.2026