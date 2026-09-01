Мисията на НАТО за охрана на балтийското небе вдигна изтребители по тревога

Мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство на балтийските страни вдигна изтребители по тревога, съобщиха в Екс латвийските въоръжени сили, след като преди това отправиха предупреждение за възможна въздушна заплаха в небето на Латвия, в района на град Лудза, близо до границата с Русия, предаде Ройтерс.

По-късно латвийските въоръжени сили обявиха отново в Екс, че евентуалната въздушна заплаха е приключила, уточни БТА.

Отделно от това в руската северозападна Ленинградска област бе обявена въздушна тревога заради дронове, според публикация в Телеграм на губернатора Александър Дрозденко.