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Мощни експлозии разтърсиха оръжеен склад в Сирия: Има ранени и евакуирани жители

Мощни експлозии разтърсиха оръжеен склад в Сирия: Има ранени и евакуирани жители

21 Септември, 2026 16:39, обновена 21 Септември, 2026 16:40 408 5

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  • оръжеен склад

Това е най-малко четвъртият подобен инцидент в страната през септември и поредният взрив във военен склад след падането на режима на Башар Асад

Мощни експлозии разтърсиха оръжеен склад в Сирия: Има ранени и евакуирани жители - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Серия от мощни експлозии разтърси рано в понеделник оръжеен склад на сирийската армия край Ал Ейс, в провинция Алепо. Четирима души са ранени, а жители на близките села са били принудени да напуснат домовете си, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Взривовете са били чути в редица населени места в района. Засега сирийските власти не са установили публично причината за инцидента.

По данни на Министерството за управление на извънредните ситуации и бедствия, цитирано от държавната агенция САНА, един от пострадалите е бил ранен от падащи отломки. Спасителни екипи са помогнали на хората в близост до склада да се евакуират, а пътищата към района са били затворени.

Министерството на отбраната съобщи, че разследва причините за експлозиите в няколко военни обекта, включително последния инцидент край Ал Ейс. Властите заявиха, че ще предприемат мерки за предотвратяване на подобни случаи.

Междувременно аварийни екипи продължават да обезвреждат и разчистват невзривени боеприпаси, разпръснати около мястото.

Случаят е най-малко четвъртият подобен инцидент в Сирия само през септември. На 9 септември взрив в оръжеен склад в съседната провинция Идлиб отне живота на 14 души, а при друга експлозия във военна база в Източна Сирия през миналата седмица загинаха 11 души.

Според изчисления на „Ройтерс“ от падането на режима на Башар Асад през декември 2024 г. досега в страната са регистрирани най-малко 16 експлозии във военни складове за оръжие и боеприпаси.

Причините за отделните инциденти са различни. Сирийските власти са обяснявали някои от тях с неправилно съхранение, пожари или стари и деградирали боеприпаси. За няколко други експлозии обаче причината остава неизвестна.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко за материала

    6 1 Отговор
    Можеха да го раздадат на жителите на Газа да се бранят от народа на Смотаняху.

    Коментиран от #2

    16:42 21.09.2026

  • 2 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Жалко за материала":

    Прав си разбира се... А пък ние си мислехме, че само такива неща стават в складовете на олигарха приватизатор Гебрев....

    16:44 21.09.2026

  • 3 Гебрев е

    3 0 Отговор
    Елиминира конкуренцията!

    16:48 21.09.2026

  • 4 Киро

    2 0 Отговор
    Ако незнаят кой им крои тези номера ,да попитат Биби и Мосат може пък те да знаят нещо.

    Коментиран от #5

    16:50 21.09.2026

  • 5 Путин многоходовия

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Киро":

    Сорос ни каза да сме см0 тани и многоходови. Затова избягахме от Сирия и изоставихме нашия Асад.

    16:58 21.09.2026

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