Мощни експлозии разтърсиха оръжеен склад в Сирия: Има ранени и евакуирани жители

Серия от мощни експлозии разтърси рано в понеделник оръжеен склад на сирийската армия край Ал Ейс, в провинция Алепо. Четирима души са ранени, а жители на близките села са били принудени да напуснат домовете си, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Взривовете са били чути в редица населени места в района. Засега сирийските власти не са установили публично причината за инцидента.
По данни на Министерството за управление на извънредните ситуации и бедствия, цитирано от държавната агенция САНА, един от пострадалите е бил ранен от падащи отломки. Спасителни екипи са помогнали на хората в близост до склада да се евакуират, а пътищата към района са били затворени.
Министерството на отбраната съобщи, че разследва причините за експлозиите в няколко военни обекта, включително последния инцидент край Ал Ейс. Властите заявиха, че ще предприемат мерки за предотвратяване на подобни случаи.
Междувременно аварийни екипи продължават да обезвреждат и разчистват невзривени боеприпаси, разпръснати около мястото.
Случаят е най-малко четвъртият подобен инцидент в Сирия само през септември. На 9 септември взрив в оръжеен склад в съседната провинция Идлиб отне живота на 14 души, а при друга експлозия във военна база в Източна Сирия през миналата седмица загинаха 11 души.
Според изчисления на „Ройтерс“ от падането на режима на Башар Асад през декември 2024 г. досега в страната са регистрирани най-малко 16 експлозии във военни складове за оръжие и боеприпаси.
Причините за отделните инциденти са различни. Сирийските власти са обяснявали някои от тях с неправилно съхранение, пожари или стари и деградирали боеприпаси. За няколко други експлозии обаче причината остава неизвестна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жалко за материала
Коментиран от #2
16:42 21.09.2026
2 Европеец
До коментар #1 от "Жалко за материала":Прав си разбира се... А пък ние си мислехме, че само такива неща стават в складовете на олигарха приватизатор Гебрев....
16:44 21.09.2026
3 Гебрев е
16:48 21.09.2026
4 Киро
Коментиран от #5
16:50 21.09.2026
5 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Киро":Сорос ни каза да сме см0 тани и многоходови. Затова избягахме от Сирия и изоставихме нашия Асад.
16:58 21.09.2026