Мощни експлозии разтърсиха оръжеен склад в Сирия: Има ранени и евакуирани жители

Серия от мощни експлозии разтърси рано в понеделник оръжеен склад на сирийската армия край Ал Ейс, в провинция Алепо. Четирима души са ранени, а жители на близките села са били принудени да напуснат домовете си, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Взривовете са били чути в редица населени места в района. Засега сирийските власти не са установили публично причината за инцидента.

По данни на Министерството за управление на извънредните ситуации и бедствия, цитирано от държавната агенция САНА, един от пострадалите е бил ранен от падащи отломки. Спасителни екипи са помогнали на хората в близост до склада да се евакуират, а пътищата към района са били затворени.

Министерството на отбраната съобщи, че разследва причините за експлозиите в няколко военни обекта, включително последния инцидент край Ал Ейс. Властите заявиха, че ще предприемат мерки за предотвратяване на подобни случаи.

Междувременно аварийни екипи продължават да обезвреждат и разчистват невзривени боеприпаси, разпръснати около мястото.

Случаят е най-малко четвъртият подобен инцидент в Сирия само през септември. На 9 септември взрив в оръжеен склад в съседната провинция Идлиб отне живота на 14 души, а при друга експлозия във военна база в Източна Сирия през миналата седмица загинаха 11 души.

Според изчисления на „Ройтерс“ от падането на режима на Башар Асад през декември 2024 г. досега в страната са регистрирани най-малко 16 експлозии във военни складове за оръжие и боеприпаси.

Причините за отделните инциденти са различни. Сирийските власти са обяснявали някои от тях с неправилно съхранение, пожари или стари и деградирали боеприпаси. За няколко други експлозии обаче причината остава неизвестна.