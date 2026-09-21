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CNN, Politico и MS NOW съдят администрацията на Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, Politico и MS NOW съдят администрацията на Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

21 Септември, 2026 15:22 454 12

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Трите медии заявиха, че ще защитят правата си по Първата поправка, след като журналистите им бяха спрени от Белия дом и пропуските им бяха отнети

CNN, Politico и MS NOW съдят администрацията на Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

CNN, Politico и MS NOW обявиха, че предприемат съдебни действия срещу администрацията на Доналд Тръмп, след като журналистите им бяха лишени от достъп до Белия дом. Ходът последва решение на президента да забрани достъпа на трите медии, като той ги обвини в публикуване на „измислици или лъжи“, предава News.bg.

Репортери на трите организации са били спрени при опит да влязат в комплекса на 19 септември, а пропуските им са били деактивирани или конфискувани. CNN съобщава, че на неговия репортер Бетси Клайн е било казано, че пропускът ѝ е деактивиран от Сикрет сървис.

В съвместна позиция трите медии заявиха, че ще защитят правата си по Първата поправка и принципа, че правителството не трябва да определя какво да публикуват медиите.

Първата поправка на Конституцията на САЩ защитава свободата на словото и печата. Именно на тази основа предстоящият съдебен спор ще постави въпроса дали администрацията може да ограничава достъпа на конкретни медии до Белия дом заради съдържанието на публикациите им.

Тръмп не посочи конкретен материал, който да е довел до решението. В последствие той обясни, че става дума за натрупване на публикации през последните години и обвини трите медии в умишлено негативно отразяване на неговото управление.

Президентът също намекна, че списъкът може да се разшири. Сред медийните организации, които той критикува, са The New York Times и The Washington Post. Тръмп многократно е влизал в конфликт с американски и международни медии, а по време на втория му мандат администрацията му е била въвлечена и в други съдебни спорове с медийни организации.

CNN, Politico и MS NOW вече сигнализираха, че ще защитават достъпа на журналистите си по съдебен път. Според информацията на CNN очакването е исковете да бъдат внесени в следващите дни, като медиите могат да поискат и спешна съдебна мярка за възстановяване на достъпа.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #6

    15:23 21.09.2026

  • 2 Репортери

    8 1 Отговор
    на трите терористични организации са били спрени при опит да влязат в комплекса на 19 септември...

    15:26 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    9 0 Отговор
    Измамниците започнаха да се съдят по между си..! Кога ще започнат да се избиват..?

    15:29 21.09.2026

  • 5 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Ройтерс БиБиСи и еврейското зеле там ли са ????

    15:34 21.09.2026

  • 6 Стига

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Стига с този Ъръмп! Дайте нещо за Жиленски!

    15:41 21.09.2026

  • 7 Бай Дончу шоу

    2 0 Отговор
    Омръзна му на рижия клоун да го питат за провалите на представленията му и ги изгони, има медии има проблем, няма медии няма проблем!

    15:48 21.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истинско обещание 🇮🇷

    1 0 Отговор
    Диктатора ев,,ре,,йн ч,,у,ф,,у,,т ци,,,онист Тръмп си мисли че ще унищожава демокрацията

    15:57 21.09.2026

  • 12 Истинско обещание 🇮🇷

    1 0 Отговор
    Тръмп ще бъде разбит мръсен ционист

    15:57 21.09.2026