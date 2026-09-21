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Ученици биха, скубаха и драха контрольорка в рейса

Ученици биха, скубаха и драха контрольорка в рейса

21 Септември, 2026 16:51 402 8

  • побой-
  • контрольорка-
  • казанлък

„Къде е тази полиция? Страхливци”. Имаше обидни думи към шофьора и мен. Удариха ме в гърба, оскубаха ме и ме издраха”, разказа кондуктор Добринка Мартинова

Ученици биха, скубаха и драха контрольорка в рейса - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контрольора и шофьора на рейса, разказват от транспортното дружество. Стигнало се е до спиране на превозното средство и намеса на граждани, предаде Нова ТВ.

„Автобусът беше страшно препълнен. Ученик седна на батериите отзад, а това е опасно. Три пъти му направих забележка, но отказа да се премести. След което колегата ми го предупреди, че там минава много ток. Обадих се на началника и обясних какво е станало. Каза ни каза да звъннем на 112, но не го направихме.

Започнаха да викат: „Къде е тази полиция? Страхливци”. Имаше обидни думи към шофьора и мен. Удариха ме в гърба, оскубаха ме и ме издраха”, разказа кондуктор Добринка Мартинова.

„Това не е първият подобен случай. Учениците често отказват да си валидират картите или пък да покажат документа, който удостоверява, че учат и съответно могат да пътуват безплатно. Налага се и да връщам автобуса в базата, за да бъде почистван. Имаше дъвки, шишета, семки”, добави Бисер Беев, ръководител на „Автотранспорт”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Големи

    5 0 Отговор
    Герои,за Бойчиновци са.

    16:53 21.09.2026

  • 2 14/88

    4 0 Отговор
    похвално

    16:54 21.09.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Не е трябвало да им правят забележка.

    16:54 21.09.2026

  • 4 ПРИ БАЙ ТОШИ СЕ ПЪТУВАШЕ

    3 1 Отговор
    БЕЗПЛААТНОО ЩОМ СИ УЧЕНИК СТУДЕНТ.... ТИЯ ОТ ЗАРОДИШИТЕ В УТРОБИТЕ ША ПОЧНАТ ДА ИЗКАТ ПАРИ ЗА УРСУЛА

    16:54 21.09.2026

  • 5 Зеления

    5 0 Отговор
    Докато не приложим практиката от Сингапур и Япония, едни от най-развитите държави в света, за наказания с бамбукови пръчки, възпитания и нормален манталитет в бъдещите поколения няма да видим.
    И докато не се изкоренят всички либерални и розови НПО-та в тази държава, плюс излизане от съда за правата на човека в ЕС.

    16:55 21.09.2026

  • 6 Налудник

    4 0 Отговор
    Ми като не играе дървен господ. Я им направете едно показно чупене с каиш, да видите дали ще има после ефект! Ама яко бой, почти до счупване на кухите тикви!

    16:55 21.09.2026

  • 7 Улична !

    2 0 Отговор
    Демокрация !

    16:57 21.09.2026

  • 8 хахахаха

    2 0 Отговор
    Тва не е ли евроатлантическа ценност, а не то да застреляш някой даскал беше.

    16:59 21.09.2026

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