Toyota внедрява близо 400 хиляди робота, но подчертава, че хората няма да бъдат изместени

Японският гигант Toyota подготвя мащабна модернизация на производствената си мрежа, която може да изисква замяната и внедряването на близо 400 000 робота. Проектът предвижда годишни инвестиции от около 1 трилион йени (приблизително 6 милиарда евро), започвайки от 2028 година. Огромната сума обхваща както собствените заводи на марката, така и нейните ключови доставчици.

Вместо да залага на скъпи и нестабилни хуманоидни конструкции на два крака, Toyota залага на прагматизма. Новите промишлени и хуманоидни асистенти — сред които и колесният модел Eley — са проектирани за работа на ниски нива на сложност и висока надеждност. Изключително любопитен е методът на обучение: роботите „учат“ занаята, като наблюдават опитните работници (известни като Takumi майстори) и анализират техните прецизни движения.

Въпреки внушителните цифри, компанията подчертава, че целта не е пълна автоматизация или съкращаване на персонала, а постигане на пълна хармония между човешкия фактор и роботиката. Тази концепция, позната в философията на Toyota като Jidoka (автоматизация с човешки touch), цели да намали физическото натоварване върху работниците и да гарантира еднакво занаятчийско качество на сглобката, независимо от географското разположение на завода.