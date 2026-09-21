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Toyota внедрява близо 400 хиляди робота, но подчертава, че хората няма да бъдат изместени

Toyota внедрява близо 400 хиляди робота, но подчертава, че хората няма да бъдат изместени

21 Септември, 2026 16:41 244 1

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Компанията инвестира около 6 милиарда евро

Toyota внедрява близо 400 хиляди робота, но подчертава, че хората няма да бъдат изместени - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Японският гигант Toyota подготвя мащабна модернизация на производствената си мрежа, която може да изисква замяната и внедряването на близо 400 000 робота. Проектът предвижда годишни инвестиции от около 1 трилион йени (приблизително 6 милиарда евро), започвайки от 2028 година. Огромната сума обхваща както собствените заводи на марката, така и нейните ключови доставчици.

Вместо да залага на скъпи и нестабилни хуманоидни конструкции на два крака, Toyota залага на прагматизма. Новите промишлени и хуманоидни асистенти — сред които и колесният модел Eley — са проектирани за работа на ниски нива на сложност и висока надеждност. Изключително любопитен е методът на обучение: роботите „учат“ занаята, като наблюдават опитните работници (известни като Takumi майстори) и анализират техните прецизни движения.

Въпреки внушителните цифри, компанията подчертава, че целта не е пълна автоматизация или съкращаване на персонала, а постигане на пълна хармония между човешкия фактор и роботиката. Тази концепция, позната в философията на Toyota като Jidoka (автоматизация с човешки touch), цели да намали физическото натоварване върху работниците и да гарантира еднакво занаятчийско качество на сглобката, независимо от географското разположение на завода.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 0 Отговор
    Тия краварски роби са сто години след Китай . Пък и господарите няма да им позволят такава модернизация както правят с ЕС

    17:02 21.09.2026