Украйна премества стратегическите си горивни резерви под земята

Руските войски нямат с какво да се похвалят, затова Москва отново заплашва с ядрен апокалипсис

Завръщането на Кремъл към темата за евентуалното използване на ядрени оръжия е свързано преди всичко с положението на Русия на фронта, вътрешните п ...