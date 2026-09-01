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Украйна премества стратегическите си горивни резерви под земята

Украйна премества стратегическите си горивни резерви под земята

1 Септември, 2026 06:51 836 15

  • украйна-
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  • природен газ

Държавата стартира двугодишен експериментален проект

Украйна премества стратегическите си горивни резерви под земята - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството на Украйна реши, че резервите от гориво на страната ще се съхраняват в подземни складове.

Държавата стартира двугодишен експериментален проект, като мярката има за цел да защити държавните и търговските запаси от петролни продукти срещу непрекъснатите въздушни удари по наземната инфраструктура, обобщи БНР.

Съгласно новия регламент, от началото на 2027 г. всички пазарни оператори и вносители ще бъдат задължени да съхраняват минимум 20% от задължителния си минимален запас от дизелово гориво под земната повърхност.

Резервите ще бъдат съхранявани в естествени геоложки структури, пещери, изчерпани газови и нефтени находища, както и херметични линейни участъци от магистралната тръбопроводна мрежа. В същото време ще бъдат изградени и специално вкопани стоманобетонни резервоари.

Интересно е, че регламентът дава право на частни търговци да изграждат и лицензират собствени подземни вместимости.

Точните локации и капацитети на съоръженията остават класифицирана информация за новините.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    28 0 Отговор
    А че то под земята остана ли им свободно място бе? С туй разширяване на гробищата?

    Коментиран от #4

    06:57 01.09.2026

  • 2 Лакеите на Пентагона

    18 0 Отговор
    "Не се гаси туй, що не гасне"

    06:58 01.09.2026

  • 3 След като

    24 0 Отговор
    По голямата част от великата и непобедима украинска армия вече е там.

    06:59 01.09.2026

  • 4 Също

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Има планове Върховната рада да бъде преместена под земята.

    Украинският парламент ще бъде преместен в мазето поради постоянните сирени за въздушна тревога. Членовете на парламента ще трябва да работят в няколко стаи и коридори, тъй като няма да има достатъчно място за всички.

    Някои фракции вече изразиха протест срещу предложените условия за настаняване."

    07:00 01.09.2026

  • 5 А къде

    22 0 Отговор
    Като тия нямат планини и скали , като иранците ? Поредния проект за крадене на пари , чувам че министърчето измамник , оставило празна касата на военното министерство няма пари за заплати на военните . 27 милиарда били изчезнали !

    07:02 01.09.2026

  • 6 МНОГО КРЕАТИВНО

    20 0 Отговор
    Зеленски намери нов начин за крадене.

    07:11 01.09.2026

  • 7 любопитен

    14 0 Отговор
    Почнахте ли да се копаете в земята?

    07:12 01.09.2026

  • 8 И в г@з@

    9 0 Отговор
    да си ги завре все тая.

    07:16 01.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЗЕЛЕНИЯ КРАДЕЦ

    11 0 Отговор
    Щом иска да крие горивото под земята, значи вече го е откраднал.

    07:22 01.09.2026

  • 11 БЛЕК РОК БИЛИ ПРОТИВ

    10 0 Отговор
    Били купили всичката земя в окраина и се притеснявали да не се изцапа със скритата нафта.

    07:25 01.09.2026

  • 12 Някой

    10 0 Отговор
    Хехе, и защо си мислят, че това може да ги спаси? Апропо, то останаха ли стратегически запаси в Украйна? Няма собствено производство - всичо се вкарва без пари от ЕС (включително и от нашия нефтохим). Но напоследък като мине границата, нещо взема да се пали и да изгаря...

    07:33 01.09.2026

  • 13 Дудов

    6 0 Отговор
    За какво им е като и без това Путин ги върна в праисторическите времена

    07:40 01.09.2026

  • 14 Смотаняху

    5 0 Отговор
    Ще копаят дупка за да пробият тунел в Земята и излязат от другия и край , че нещо се пооплетоха с европейската стратегия за победа над братушките

    07:43 01.09.2026

  • 15 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Както е тръгнало цяла Украйна ще замине под земята

    07:56 01.09.2026

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