Правителството на Украйна реши, че резервите от гориво на страната ще се съхраняват в подземни складове.
Държавата стартира двугодишен експериментален проект, като мярката има за цел да защити държавните и търговските запаси от петролни продукти срещу непрекъснатите въздушни удари по наземната инфраструктура, обобщи БНР.
Съгласно новия регламент, от началото на 2027 г. всички пазарни оператори и вносители ще бъдат задължени да съхраняват минимум 20% от задължителния си минимален запас от дизелово гориво под земната повърхност.
Резервите ще бъдат съхранявани в естествени геоложки структури, пещери, изчерпани газови и нефтени находища, както и херметични линейни участъци от магистралната тръбопроводна мрежа. В същото време ще бъдат изградени и специално вкопани стоманобетонни резервоари.
Интересно е, че регламентът дава право на частни търговци да изграждат и лицензират собствени подземни вместимости.
Точните локации и капацитети на съоръженията остават класифицирана информация за новините.
Украйна премества стратегическите си горивни резерви под земята
1 Септември, 2026 06:51 836 15
Държавата стартира двугодишен експериментален проект
Правителството на Украйна реши, че резервите от гориво на страната ще се съхраняват в подземни складове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
Коментиран от #4
06:57 01.09.2026
2 Лакеите на Пентагона
06:58 01.09.2026
3 След като
06:59 01.09.2026
4 Също
До коментар #1 от "Някой си":Има планове Върховната рада да бъде преместена под земята.
Украинският парламент ще бъде преместен в мазето поради постоянните сирени за въздушна тревога. Членовете на парламента ще трябва да работят в няколко стаи и коридори, тъй като няма да има достатъчно място за всички.
Някои фракции вече изразиха протест срещу предложените условия за настаняване."
07:00 01.09.2026
5 А къде
07:02 01.09.2026
6 МНОГО КРЕАТИВНО
07:11 01.09.2026
7 любопитен
07:12 01.09.2026
8 И в г@з@
07:16 01.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЗЕЛЕНИЯ КРАДЕЦ
07:22 01.09.2026
11 БЛЕК РОК БИЛИ ПРОТИВ
07:25 01.09.2026
12 Някой
07:33 01.09.2026
13 Дудов
07:40 01.09.2026
14 Смотаняху
07:43 01.09.2026
15 Ха Ха
07:56 01.09.2026