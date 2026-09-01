САЩ включиха Русия в срещата на Г-20, европейски представители възразиха

Решението на администрацията на Доналд Тръмп да върне Русия в общия формат на водещите световни икономически представители предизвика напрежение с европейските съюзници, които искат да продължат изолацията на Москва заради войната в Украйна, пише „Политико“, предава News.bg.
Руският министър на финансите Антон Силуанов присъства на първия ден от организираната от САЩ среща на Г-20. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент проведе двустранна среща със Силуанов в кулоарите на форума.
Участието на Русия предизвика възражения
Присъствието на Силуанов беше посрещнато с възражения от европейски представители в Ашвил. Решението руският представител да бъде включен в срещата предизвика напрежение и около организирането на общата снимка на участниците.
Ерин Браун, заместник-министър на финансите на САЩ по международните въпроси, заяви, че Бесент е провел „продуктивна среща“ с руския финансов министър. По думите ѝ той му е предал, че войната трябва да приключи и че САЩ искат да видят мирен изход.
Говорител на Министерството на финансите на САЩ посочи, че двамата са обсъдили „плана на Тръмп за мир и икономически растеж“.
Браун уточни, че включването на Русия е било решение на Белия дом.
Попитан за участието на Русия във форума, Тръмп защити решението: „Ние обичаме да се разбираме с всички“.
Вашингтон не обещава икономическо облекчение
По време на срещата си със Силуанов Бесент е дал да се разбере, че САЩ няма да предоставят икономическо облекчение на Русия, докато войната в Украйна не приключи, заяви човек, запознат със срещата.
Според източника, когато руският министър на финансите се е опитал да обсъди области от взаимен интерес, Бесент го е прекъснал и е заявил, че нищо не е възможно, докато войната не приключи.
Руският представител не участва в общата снимка
Включването на Русия представлява промяна спрямо начина, по който САЩ участваха в подобни форуми след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.
Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че няма да застане за обща снимка с руския министър на финансите. По думите му позицията му е била координирана с други европейски представители.
„Единният подход на европейците в крайна сметка означаваше, че общата снимка беше направена без руския министър на финансите и без руската делегация“, заяви Клингбайл.
Американското Министерство на финансите отказа да коментира спора около снимката. В понеделник вечерта ведомството публикува снимката, на която руският представител не присъства.
Клингбайл заяви, че по време на разговорите в Ашвил е казал директно на руския министър на финансите, че руското правителство трябва да прекрати войната срещу Украйна.
Критики от американски сенатор
Сенатор Джийн Шахийн от Ню Хемпшир, най-високопоставеният демократ в Комисията по външни отношения на Сената, остро разкритикува решението на администрацията да включи Русия.
„Администрацията на Тръмп трябва да оказва натиск върху Путин и неговите приближени, а не да им предоставя платформа“, заяви Шахийн.
Тя призова Камарата на представителите да разгледа нов пакет санкции срещу Русия, който по-рано този месец е бил приет с огромно мнозинство в Сената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цвете
12:30 01.09.2026
2 оня с коня
12:30 01.09.2026
3 Цвете
12:31 01.09.2026
4 три вещици начело
хвани едната удри другата грозна от по-грозна вещица до къде я докарахме само а?
12:31 01.09.2026
5 11111
Коментиран от #13
12:32 01.09.2026
6 2222
12:32 01.09.2026
7 3333
Коментиран от #14
12:32 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с коня
тия на зеленски ли се правят да командват света?
само зеления го може да върти на малкия си пръст целия свят
12:33 01.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 💨💨💨💨
12:33 01.09.2026
12 Kaлпазанин
12:34 01.09.2026
13 4444
До коментар #5 от "11111":Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.
12:34 01.09.2026
14 5555
До коментар #7 от "3333":Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.
12:34 01.09.2026
15 арбалета 🎯
12:35 01.09.2026
16 Ганя Путинофила
12:38 01.09.2026
17 Ама
12:41 01.09.2026
18 нищоброд ,
12:41 01.09.2026