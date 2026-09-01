САЩ включиха Русия в срещата на Г-20, европейски представители възразиха

Решението на администрацията на Доналд Тръмп да върне Русия в общия формат на водещите световни икономически представители предизвика напрежение с европейските съюзници, които искат да продължат изолацията на Москва заради войната в Украйна, пише „Политико“, предава News.bg.

Руският министър на финансите Антон Силуанов присъства на първия ден от организираната от САЩ среща на Г-20. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент проведе двустранна среща със Силуанов в кулоарите на форума.

Участието на Русия предизвика възражения

Присъствието на Силуанов беше посрещнато с възражения от европейски представители в Ашвил. Решението руският представител да бъде включен в срещата предизвика напрежение и около организирането на общата снимка на участниците.

Ерин Браун, заместник-министър на финансите на САЩ по международните въпроси, заяви, че Бесент е провел „продуктивна среща“ с руския финансов министър. По думите ѝ той му е предал, че войната трябва да приключи и че САЩ искат да видят мирен изход.

Говорител на Министерството на финансите на САЩ посочи, че двамата са обсъдили „плана на Тръмп за мир и икономически растеж“.

Браун уточни, че включването на Русия е било решение на Белия дом.

Попитан за участието на Русия във форума, Тръмп защити решението: „Ние обичаме да се разбираме с всички“.

Вашингтон не обещава икономическо облекчение

По време на срещата си със Силуанов Бесент е дал да се разбере, че САЩ няма да предоставят икономическо облекчение на Русия, докато войната в Украйна не приключи, заяви човек, запознат със срещата.

Според източника, когато руският министър на финансите се е опитал да обсъди области от взаимен интерес, Бесент го е прекъснал и е заявил, че нищо не е възможно, докато войната не приключи.

Руският представител не участва в общата снимка

Включването на Русия представлява промяна спрямо начина, по който САЩ участваха в подобни форуми след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че няма да застане за обща снимка с руския министър на финансите. По думите му позицията му е била координирана с други европейски представители.

„Единният подход на европейците в крайна сметка означаваше, че общата снимка беше направена без руския министър на финансите и без руската делегация“, заяви Клингбайл.

Американското Министерство на финансите отказа да коментира спора около снимката. В понеделник вечерта ведомството публикува снимката, на която руският представител не присъства.

Клингбайл заяви, че по време на разговорите в Ашвил е казал директно на руския министър на финансите, че руското правителство трябва да прекрати войната срещу Украйна.

Критики от американски сенатор

Сенатор Джийн Шахийн от Ню Хемпшир, най-високопоставеният демократ в Комисията по външни отношения на Сената, остро разкритикува решението на администрацията да включи Русия.

„Администрацията на Тръмп трябва да оказва натиск върху Путин и неговите приближени, а не да им предоставя платформа“, заяви Шахийн.

Тя призова Камарата на представителите да разгледа нов пакет санкции срещу Русия, който по-рано този месец е бил приет с огромно мнозинство в Сената.