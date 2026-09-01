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САЩ включиха Русия в срещата на Г-20, европейски представители възразиха

САЩ включиха Русия в срещата на Г-20, европейски представители възразиха

1 Септември, 2026 12:26, обновена 1 Септември, 2026 12:27 552 18

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  • европа

Участието на руския финансов министър Антон Силуанов предизвика напрежение около общата снимка на участниците

САЩ включиха Русия в срещата на Г-20, европейски представители възразиха - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Решението на администрацията на Доналд Тръмп да върне Русия в общия формат на водещите световни икономически представители предизвика напрежение с европейските съюзници, които искат да продължат изолацията на Москва заради войната в Украйна, пише „Политико“, предава News.bg.

Руският министър на финансите Антон Силуанов присъства на първия ден от организираната от САЩ среща на Г-20. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент проведе двустранна среща със Силуанов в кулоарите на форума.

Участието на Русия предизвика възражения

Присъствието на Силуанов беше посрещнато с възражения от европейски представители в Ашвил. Решението руският представител да бъде включен в срещата предизвика напрежение и около организирането на общата снимка на участниците.

Ерин Браун, заместник-министър на финансите на САЩ по международните въпроси, заяви, че Бесент е провел „продуктивна среща“ с руския финансов министър. По думите ѝ той му е предал, че войната трябва да приключи и че САЩ искат да видят мирен изход.

Говорител на Министерството на финансите на САЩ посочи, че двамата са обсъдили „плана на Тръмп за мир и икономически растеж“.

Браун уточни, че включването на Русия е било решение на Белия дом.

Попитан за участието на Русия във форума, Тръмп защити решението: „Ние обичаме да се разбираме с всички“.

Вашингтон не обещава икономическо облекчение

По време на срещата си със Силуанов Бесент е дал да се разбере, че САЩ няма да предоставят икономическо облекчение на Русия, докато войната в Украйна не приключи, заяви човек, запознат със срещата.

Според източника, когато руският министър на финансите се е опитал да обсъди области от взаимен интерес, Бесент го е прекъснал и е заявил, че нищо не е възможно, докато войната не приключи.

Руският представител не участва в общата снимка

Включването на Русия представлява промяна спрямо начина, по който САЩ участваха в подобни форуми след руското нахлуване в Украйна през 2022 г.

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че няма да застане за обща снимка с руския министър на финансите. По думите му позицията му е била координирана с други европейски представители.

„Единният подход на европейците в крайна сметка означаваше, че общата снимка беше направена без руския министър на финансите и без руската делегация“, заяви Клингбайл.

Американското Министерство на финансите отказа да коментира спора около снимката. В понеделник вечерта ведомството публикува снимката, на която руският представител не присъства.

Клингбайл заяви, че по време на разговорите в Ашвил е казал директно на руския министър на финансите, че руското правителство трябва да прекрати войната срещу Украйна.

Критики от американски сенатор

Сенатор Джийн Шахийн от Ню Хемпшир, най-високопоставеният демократ в Комисията по външни отношения на Сената, остро разкритикува решението на администрацията да включи Русия.

„Администрацията на Тръмп трябва да оказва натиск върху Путин и неговите приближени, а не да им предоставя платформа“, заяви Шахийн.

Тя призова Камарата на представителите да разгледа нов пакет санкции срещу Русия, който по-рано този месец е бил приет с огромно мнозинство в Сената.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    17 1 Отговор
    КОЙ ГИ БРОИ ЗА НЕЩО ЕЙРОГАЮ ВЪЗРАЗИЛ.

    12:30 01.09.2026

  • 2 оня с коня

    21 0 Отговор
    значи евро представителите могат да бъдат изключени щом не ги устроива

    12:30 01.09.2026

  • 3 Цвете

    15 0 Отговор
    КОЙ ГИ БРОИ ЗА НЕЩО ЕЙРОГАЮ ВЪЗРАЗИЛ.

    12:31 01.09.2026

  • 4 три вещици начело

    19 0 Отговор
    европа се управлява от три вещици легранд урсула и кая

    хвани едната удри другата грозна от по-грозна вещица до къде я докарахме само а?

    12:31 01.09.2026

  • 5 11111

    14 0 Отговор
    Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.

    Коментиран от #13

    12:32 01.09.2026

  • 6 2222

    9 0 Отговор
    Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.

    12:32 01.09.2026

  • 7 3333

    7 0 Отговор
    Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.

    Коментиран от #14

    12:32 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    7 0 Отговор
    европенделите кои ги има за живи че и мнение да изказват какво мили кравата?

    тия на зеленски ли се правят да командват света?

    само зеления го може да върти на малкия си пръст целия свят

    12:33 01.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 💨💨💨💨

    6 0 Отговор
    И в Г- 7 ще участват. Ако искат и в Г-2 и 1 ще се включат. Който не му харесва- фъъъс.💨

    12:33 01.09.2026

  • 12 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Да се чете и разбира европейските наркозависими идиоти магарета урсули глупави кокошки и макарони ,всички на хранилка на Ротшилд

    12:34 01.09.2026

  • 13 4444

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "11111":

    Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.

    12:34 01.09.2026

  • 14 5555

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "3333":

    Русия никога не е била изключвана от Г20 .За разлика от Г8 , където членството на Русия беше прекратено през 2014 г. след анексирането на Крим, форматът на Г20 изисква пълен консенсус между всички държави членки, за да бъде изгонен даден участник.

    12:34 01.09.2026

  • 15 арбалета 🎯

    7 0 Отговор
    Кучетата си лаят , керванът си върви ....Те така и с европейските пудели ...

    12:35 01.09.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Маскалия и САЩ клатят Европа!

    12:38 01.09.2026

  • 17 Ама

    3 0 Отговор
    кой ги пита вече сороските задноблизци от ЕС ?!

    12:41 01.09.2026

  • 18 нищоброд ,

    1 0 Отговор
    Не драскай по сайтовете , а наглеждай стадото! Писането не е за твоите възможности !

    12:41 01.09.2026

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