Иран разполага с достатъчно валутни резерви въпреки санкциите на САЩ, заяви управителят на Централната банка Абдолнасер Хемати, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му Централната банка е готова да налее до 2 милиарда долара на валутния пазар, за да ограничи волатилността. Хемати посочи, че институцията продължава да събира вземания в чуждестранна валута и разполага както с вътрешни резерви, така и с други ресурси.

Той отбеляза, че има известни затруднения при управлението на валутния пазар, но увери, че до икономически срив няма да се стигне.

Иранската валута достигна рекордно ниско ниво

През август 2026 г. иранската валута се срина до рекордно ниско ниво, като премина психологическата граница от 2 милиона риала за един щатски долар.

През юли годишната инфлация в страната достигна 66%.

Вашингтон засилва икономическия натиск

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Иран приема сериозно американските санкции и прибягва до „кинетични действия“, тъй като губи позиции в икономически план.

Вашингтон все повече разчита на икономически натиск, за да принуди Техеран да изпълни исканията му. Бесент предупреди, че търговските партньори на Иран също могат да станат обект на американски санкции.