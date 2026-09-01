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Иран разполага с достатъчно валутни резерви въпреки санкциите на САЩ

Иран разполага с достатъчно валутни резерви въпреки санкциите на САЩ

1 Септември, 2026 13:21 655 10

  • иран-
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  • валути-
  • резерви

Централната банка е готова да налее до 2 млрд. долара на валутния пазар заради волатилността

Иран разполага с достатъчно валутни резерви въпреки санкциите на САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран разполага с достатъчно валутни резерви въпреки санкциите на САЩ, заяви управителят на Централната банка Абдолнасер Хемати, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му Централната банка е готова да налее до 2 милиарда долара на валутния пазар, за да ограничи волатилността. Хемати посочи, че институцията продължава да събира вземания в чуждестранна валута и разполага както с вътрешни резерви, така и с други ресурси.

Той отбеляза, че има известни затруднения при управлението на валутния пазар, но увери, че до икономически срив няма да се стигне.

Иранската валута достигна рекордно ниско ниво

През август 2026 г. иранската валута се срина до рекордно ниско ниво, като премина психологическата граница от 2 милиона риала за един щатски долар.

През юли годишната инфлация в страната достигна 66%.

Вашингтон засилва икономическия натиск

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Иран приема сериозно американските санкции и прибягва до „кинетични действия“, тъй като губи позиции в икономически план.

Вашингтон все повече разчита на икономически натиск, за да принуди Техеран да изпълни исканията му. Бесент предупреди, че търговските партньори на Иран също могат да станат обект на американски санкции.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даже

    6 3 Отговор
    си имат и биткойни

    13:24 01.09.2026

  • 2 Аладин Фуудс

    6 3 Отговор
    Ще правят каша от кал.

    Коментиран от #8

    13:24 01.09.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор
    А ШАШт разполагат с най-големия външен дълг❗

    13:26 01.09.2026

  • 4 Само

    5 1 Отговор
    Абе с 2 млрд. Абдолнасер само ще се ...абдолне.

    13:27 01.09.2026

  • 5 Интересно

    8 2 Отговор
    хем се борят със щатите, хем наливат долари... :)

    13:28 01.09.2026

  • 6 Гюров

    6 4 Отговор
    коПЕЙ-зажи,
    ама нали петро-долара “утече у реката”, какво е това “наливане” на 2 млр $ на валутниО пазар в “братски” Иран?
    Нещо не се връзва истината с тази статия….😁😁😁😁

    13:32 01.09.2026

  • 7 Супер!

    1 1 Отговор
    Ще могат да платят руските загуби.

    13:42 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Възраждане

    4 3 Отговор
    Що ми се струва, че братски Иран е толкова могъщ, че може да купи и продаде ФАЩ? Тия клоуни на оранжавия ще се окажат въздух под налягане

    13:44 01.09.2026

  • 10 Васил

    1 1 Отговор
    Разполага ама замразени за това вият Тръм им врътна кранчето.

    13:51 01.09.2026

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