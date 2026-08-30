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Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър: жертвите са 7

Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър: жертвите са 7

30 Август, 2026 15:45 1 896 12

  • кипър-
  • кораб-
  • турция-
  • средиземно море

По предварителни данни пътниците на борда са били 267, от които 259 пасажери и осем души екипаж

Пътнически кораб, пътуващ за Турция, се е преобърнал край остров Кипър: жертвите са 7 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души са загинали, след като ферибот с близо 270 пътници и екипаж се преобърна край бреговете на Северен Кипър днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на турските медии, съобщи БТА.

Общо 237 души са спасени, заяви премиерът на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република (СКТР) Унал Юстел пред турската държавна телевизия ТРТ, цитиран от АП. По негови думи се издирват още 24 лица.

Според Юстел фериботът е бил изправен пред неблагоприятни метеорологични условия и е започнал да се пълни с вода само 15 минути след отплаването си, като малко след това е бил подаден сигнал за помощ.

По-рано пред ТРТ турският посланик в Никозия Али Мурат Башчери заяви, че има жертви, но не уточни колко.

Според Башчери много от 259-те пътници и осем души екипаж са били спасени, а някои са били откарани в болница.

Фериботът, тип катамаран, е пътувал от пристанището Кирения, известно още като Гирне, в отцепилия се север на етнически разделения Кипър, до турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин, информира агенцията.

Видеозаписи от мястото на инцидента показват хора със спасителни жилетки, плаващи във водите около преобърнатия кораб, отбелязва АП.

По информация на турската медия „Хаберлер“ корабът се е преобърнал, след като започнал да се пълни с вода на разстояние 2-2,5 км от брега край Гирне (Кирения) в СКТР. Капитанът на кораба бързо променил курса към пристанището, но не успял да стигне до него. Според информация в турските медии корабът е собственост на турската морска компания „Фило Денизчилик“.

Издирвателно-спасителните дейности продължават, всички болници и линейки в района са приведени в готовност, а инцидентът се разследва.


Кипър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вероятно

    26 8 Отговор
    Е атакуван и поразен от некадърните укрофашисти!

    Коментиран от #7

    15:47 30.08.2026

  • 2 Зеленски

    30 8 Отговор
    му праща отговора отговора относно корабоплаването в Черно море! А той гласи: "Да се радва, че е само там! Нашите дронове плават и в Средиземно море!"
    Терористът си остава терорист!

    15:56 30.08.2026

  • 3 Украинска диверсия

    25 8 Отговор
    Ударили са го с подводен дрон с изкуствен интелект.

    15:56 30.08.2026

  • 4 Водоносчик от Босфора

    4 7 Отговор
    Явно се е обърнала след като мина или украйнски дронт го е поразил,тихомълком със съдействието и на кипърската отбрана.Двете части на острова са в конфликт от десетилетия и края му не се вижда.Нито Р.Турция,нито пък Р.Гърция, имат намерения да се примирят с така създаденото положение,но военни действия,(война) между двете държави няма да има.Освен ако Р.Турция реши да напусне НАТО.Не е за вярване,но може и да се случи,след като ЕС,гледа с пренебрежение на молбата на Р.Турция за членство в съюза.

    16:49 30.08.2026

  • 5 Ясно е

    13 4 Отговор
    Украински подводен дрон. Започнаха с двата кораба в Черно море и сега се прехвърлят вече и в Средиземно море. Краят на зеленски е близко и той не се церемони за нищо!

    16:52 30.08.2026

  • 6 Ердоган какво чакаш

    8 6 Отговор
    Укрите ти подпукаха корабите ... А имаш въоръжение на половината НАТО ....

    Коментиран от #8

    16:58 30.08.2026

  • 7 в хаспухати

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вероятно":

    секим?

    17:17 30.08.2026

  • 8 чакам

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ердоган какво чакаш":

    да са наведеш

    17:18 30.08.2026

  • 9 Дзак

    9 0 Отговор
    Не са затворили вратите. И там е имало вълни.

    17:26 30.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вай, Аллах!

    3 4 Отговор
    На Мунчо сънародниците се издавиха!

    17:54 30.08.2026

  • 12 Григор

    2 2 Отговор
    Засега жертвите са седем. Дай Боже да не се увеличават! Не знам дали забелязахте; плавателния съд е потънал на 2,0-2,5 километра от брега на дълбочина 514 метра! Представете си релефа на морското дъно.Всички участвували в спасителната операция заслужават поздравления. Реагирали са мигновено и са се оказали на мястото за 10-15 минути!

    18:04 30.08.2026