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Американският самолетоносач акостира в Тайланд

Американският самолетоносач акостира в Тайланд

2 Септември, 2026 06:14 598 5

  • самолетоносач-
  • сащ-
  • тайланд

Наскоро някои членове на Конгреса изразиха загриженост относно съобщенията за недостиг на храна, повредени тоалетни и психически стрес сред моряците

Американският самолетоносач акостира в Тайланд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският самолетоносач USS Abraham Lincoln акостира в Тайланд. Моряците на борда на кораба ще стъпят на твърда земя за първи път от повече от 250 дни, пише BBC. Бойният плавателен съд напусна Сан Диего миналия ноември за това, което трябваше да бъде шестмесечна мисия в Тихия океан и Южнокитайско море. Корабът обаче беше пренасочен към Персийския залив, след като САЩ и Израел започнаха военни операции срещу Иран в края на февруари, уточни "Фокус".

Наскоро някои членове на Конгреса изразиха загриженост относно съобщенията за недостиг на храна, повредени тоалетни и психически стрес сред моряците. Военноморските сили на САЩ признаха, че условията на труд са били тежки, но заявиха, че екипажът е бил достатъчно добре подкрепен.

USS Abraham Lincoln акостира близо до плажния курорт Патая, известен с бурния си нощен живот и секс туризма, което има силно истoрическо символно значение. Когато уморените моряци влязат в баровете и ресторантите на града, те буквално ще вървят по стъпките на стотиците хиляди американски войници, дошли тук за почивка и релаксация по време на войната във Виетнам. Те превърнаха Патая от тихо рибарско селце в един от най-известните и оживени купонджийски градове в света.

Войната в Иран, която засегна туризма и потребителските разходи, засегна сериозно бизнеса тук. Перспективата хиляди американски моряци, чиито заплати не са били похарчени цели девет месеца, докато са били в морето, предлага рядка възможност за местния бизнес.

Тайландските власти заявиха, че има няколко места, където американските военнослужещи, мъже и жени, няма да имат право да посещават. Едно от тях е улицата Сой 6, която води до главния плаж и е известна с концентрацията си на пикантни гоу-гоу барове. Многобройните магазини за канабис в Патая също са забранени за членове на американските екипажи, както и клубовете за морски спортове като парапланеризъм и джетове.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    4 1 Отговор
    Успял е да докрета до сушата! Ура!😂

    Коментиран от #2

    06:21 02.09.2026

  • 2 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Там памперсите били евтини...

    06:23 02.09.2026

  • 3 коки

    3 0 Отговор
    да са готвят тайландките.
    ша има яко работа

    06:34 02.09.2026

  • 4 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Спрял да дозарежда за памперси и тоалетна хартия

    06:35 02.09.2026

  • 5 Тц, тц, тц!

    4 0 Отговор
    За два месеца едвам до Тайланд е стигнал! То с гребане щяха да стигнат по бързо.🤥

    06:45 02.09.2026