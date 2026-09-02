Над 3000 души са починали от ебола в Демократична република Конго

Повече от 3000 души са починали от ебола в Демократична република Конго, откакто настоящата епидемия беше официално обявена в средата на май, съобщиха здравните власти, цитирани от ДПА, предава БТА.

В страната са потвърдени общо 6186 случая на зараза, от които 3007 са били с летален изход. Около 830 души в момента се лекуват или са в изолация, докато 1409 пациенти се считат за напълно излекувани.

Смъртността е 48,6%, което означава, че почти половината от заразените пациенти умират. Най-много са жертвите сред малките деца.

Ебола се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Заболяването причинява треска, диария и кървене.