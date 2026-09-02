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Зеленски и Мерц обсъдиха атаката срещу летището в Лайпциг и споразумение за дронове
  Тема: Украйна

Зеленски и Мерц обсъдиха атаката срещу летището в Лайпциг и споразумение за дронове

2 Септември, 2026 16:52, обновена 2 Септември, 2026 16:53 527 19

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  • лайпциг-
  • дронове-
  • споразумение

Украинският президент заяви, че Германия е реагирала на поредната ескалация от страна на Русия

Зеленски и Мерц обсъдиха атаката срещу летището в Лайпциг и споразумение за дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха предполагаемата руска атака срещу летището в Лайпциг, както и споразумение за укрепване на възможностите за защита на Украйна от руските атаки. Това съобщи Зеленски в Telegram, цитиран от УНИАН, предава News.bg.

Той подчерта, че според него става дума за поредна ескалация от страна на Русия и че е важно Германия да е реагирала.

„Фридрих ме информира за предприетите мерки. От моя страна го уверих, че Украйна е готова да помогне с експертиза, опит или в други области, където Германия се нуждае от това. Екипите в момента финализират текста на Споразумението за дронове и това, наред с други неща, определено ще разшири отбранителните способности както на Германия, така и на Украйна“, отбеляза Зеленски.

По думите му двамата са обсъдили съдържанието на споразумението и времето за подписването му. Зеленски и Мерц са се споразумели и да се срещнат лично.

На 4 август дрон умишлено се е разбил в украински товарен самолет на летището в Лайпциг, Германия, но не е експлодирал.

Германия е уверена, че Русия е отговорна за атаката с дрон срещу летището. В тази връзка руското консулство в Бон ще бъде затворено до 18 септември, а Берлин е инициирал натиск от ЕС за разширяване на санкциите срещу Русия.

Берлин също така е решил да прекрати споразумението за „Руския дом“ в Берлин, да въведе контрол за влизане на руски граждани и да увеличи натиска върху „сенчестия флот“.

Руският президент Владимир Путин отговори, като свърза атаката с дрон близо до летище Лайпциг с вътрешнополитическата криза в Германия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 0 Отговор
    зелюНАРКОМАНОВ скоро ще го трричат ми се струва

    наближава времето му за трриачане

    16:57 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 само питам?

    5 0 Отговор
    какво става? галя да не е спряла парите?

    16:59 02.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдааа

    10 0 Отговор
    Нацистите обсъдили успяла ли е хибридката срещу Русия?

    17:03 02.09.2026

  • 6 Е това вече е върха

    9 0 Отговор
    "На 4 август дрон умишлено се е разбил в украински товарен самолет на летището в Лайпциг, Германия, но не е експлодирал." Как се променят новините с времето. Мерц го чака поражение на едни скорошни избори и се опитва да пренасочи вниманието. Политиците навсякъде са едни и същи.

    17:04 02.09.2026

  • 7 ТЕЗИМ НЕФЕЛНИЦИ СТРАДАТ

    9 0 Отговор
    ОТ МОЗЪЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ.

    17:05 02.09.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    😀😀😀
    Германия ПОТВЪРДИ, че ВЕРОЯТНО, МОЖЕ БИ, ЕВЕНТУАЛНО, ПРЕДПОЛАГАТ ЧЕ........
    "АБЕ ПУТИН ВИНОВАТ" ‼️

    Коментиран от #19

    17:06 02.09.2026

  • 9 ало мисирката

    6 0 Отговор
    а нас какво ни интверсуват тия нацисти какво обсъждат

    17:07 02.09.2026

  • 10 На тези

    4 0 Отговор
    кой ли вече им вярва! Всъщност и те не си вярват но докато има пари ще играят цирка.

    17:09 02.09.2026

  • 11 НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    3 0 Отговор
    Къде се дянаха слугите на Козяк.Да не би нова заповед да са им спуснали.

    17:19 02.09.2026

  • 12 Българин

    2 0 Отговор
    Болни мозъци.

    17:21 02.09.2026

  • 13 Някой

    3 0 Отговор
    Напълно законна цел за унищожение. Самолет на врага (за Русия) пренася оръжия с които да се бомби в Русия. Няма никакво значение, че е в Германия. Сами си го натрясват.

    17:24 02.09.2026

  • 14 Беро

    3 0 Отговор
    Битите карти Крачун и Малчо, се чудят, къде да си наврят заслужената победа?
    Където и да си я наврят, тя все ще ги боде отзад! Смешници!

    17:27 02.09.2026

  • 15 Бай Иван

    4 0 Отговор
    Мистър Бийн на крег до кръста на мерц! И гледа като дете със специални нужди€

    17:28 02.09.2026

  • 16 НОВИЧОК

    1 0 Отговор
    ТОЛКОВА СА ПЛИТКИ ЧЕ СИ ВЯРВАТ НА ТЪПИТЕ ФЕЙКОВЕ. БАНДЕРОВСКА СТРАСТ ЗА НАША СМЕТКА.

    17:29 02.09.2026

  • 17 Юлиан

    2 0 Отговор
    Мерц, Мерц, 133 000 фирми хлопнаха кепеците за миналата година в Германия!
    Само да знаеш, какъв ковчег ти готвят за изборите? Със Зельо сте на издимяване!!!

    17:31 02.09.2026

  • 18 Шести

    1 0 Отговор
    Дрона ако беше руски от самолета нищо нямаше да остане, ударил се в самолета и самолета цял и дрона цял мерц и зеления са авторите на тази инсценировка за да ревът за още помощи след което си ги делят злоупотребите с помощите за укрите са в милиарди

    17:35 02.09.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Дреме и на Германия.
    Бомби си Путин регулярно
    Пък може и да не е ВИНОВАТ.

    17:40 02.09.2026

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