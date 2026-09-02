Зеленски и Мерц обсъдиха атаката срещу летището в Лайпциг и споразумение за дронове

Украинският президент Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха предполагаемата руска атака срещу летището в Лайпциг, както и споразумение за укрепване на възможностите за защита на Украйна от руските атаки. Това съобщи Зеленски в Telegram, цитиран от УНИАН, предава News.bg.

Той подчерта, че според него става дума за поредна ескалация от страна на Русия и че е важно Германия да е реагирала.

„Фридрих ме информира за предприетите мерки. От моя страна го уверих, че Украйна е готова да помогне с експертиза, опит или в други области, където Германия се нуждае от това. Екипите в момента финализират текста на Споразумението за дронове и това, наред с други неща, определено ще разшири отбранителните способности както на Германия, така и на Украйна“, отбеляза Зеленски.

По думите му двамата са обсъдили съдържанието на споразумението и времето за подписването му. Зеленски и Мерц са се споразумели и да се срещнат лично.

На 4 август дрон умишлено се е разбил в украински товарен самолет на летището в Лайпциг, Германия, но не е експлодирал.

Германия е уверена, че Русия е отговорна за атаката с дрон срещу летището. В тази връзка руското консулство в Бон ще бъде затворено до 18 септември, а Берлин е инициирал натиск от ЕС за разширяване на санкциите срещу Русия.

Берлин също така е решил да прекрати споразумението за „Руския дом“ в Берлин, да въведе контрол за влизане на руски граждани и да увеличи натиска върху „сенчестия флот“.

Руският президент Владимир Путин отговори, като свърза атаката с дрон близо до летище Лайпциг с вътрешнополитическата криза в Германия.