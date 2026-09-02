Зеленски и Мерц обсъдиха атаката срещу летището в Лайпциг и споразумение за дронове

Украинският президент Володимир Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц обсъдиха предполагаемата руска атака срещу летището в Лайпциг, както и споразумение за укрепване на възможностите за защита на Украйна от руските атаки. Това съобщи Зеленски в Telegram, цитиран от УНИАН, предава News.bg.
Той подчерта, че според него става дума за поредна ескалация от страна на Русия и че е важно Германия да е реагирала.
„Фридрих ме информира за предприетите мерки. От моя страна го уверих, че Украйна е готова да помогне с експертиза, опит или в други области, където Германия се нуждае от това. Екипите в момента финализират текста на Споразумението за дронове и това, наред с други неща, определено ще разшири отбранителните способности както на Германия, така и на Украйна“, отбеляза Зеленски.
По думите му двамата са обсъдили съдържанието на споразумението и времето за подписването му. Зеленски и Мерц са се споразумели и да се срещнат лично.
На 4 август дрон умишлено се е разбил в украински товарен самолет на летището в Лайпциг, Германия, но не е експлодирал.
Германия е уверена, че Русия е отговорна за атаката с дрон срещу летището. В тази връзка руското консулство в Бон ще бъде затворено до 18 септември, а Берлин е инициирал натиск от ЕС за разширяване на санкциите срещу Русия.
Берлин също така е решил да прекрати споразумението за „Руския дом“ в Берлин, да въведе контрол за влизане на руски граждани и да увеличи натиска върху „сенчестия флот“.
Руският президент Владимир Путин отговори, като свърза атаката с дрон близо до летище Лайпциг с вътрешнополитическата криза в Германия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
наближава времето му за трриачане
16:57 02.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 само питам?
16:59 02.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мдааа
17:03 02.09.2026
6 Е това вече е върха
17:04 02.09.2026
7 ТЕЗИМ НЕФЕЛНИЦИ СТРАДАТ
17:05 02.09.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Германия ПОТВЪРДИ, че ВЕРОЯТНО, МОЖЕ БИ, ЕВЕНТУАЛНО, ПРЕДПОЛАГАТ ЧЕ........
"АБЕ ПУТИН ВИНОВАТ" ‼️
Коментиран от #19
17:06 02.09.2026
9 ало мисирката
17:07 02.09.2026
10 На тези
17:09 02.09.2026
11 НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ
17:19 02.09.2026
12 Българин
17:21 02.09.2026
13 Някой
17:24 02.09.2026
14 Беро
Където и да си я наврят, тя все ще ги боде отзад! Смешници!
17:27 02.09.2026
15 Бай Иван
17:28 02.09.2026
16 НОВИЧОК
17:29 02.09.2026
17 Юлиан
Само да знаеш, какъв ковчег ти готвят за изборите? Със Зельо сте на издимяване!!!
17:31 02.09.2026
18 Шести
17:35 02.09.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Дреме и на Германия.
Бомби си Путин регулярно
Пък може и да не е ВИНОВАТ.
17:40 02.09.2026