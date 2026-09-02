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Керту Нисканен слага точка на бляскавата си кариера

Керту Нисканен слага точка на бляскавата си кариера

2 Септември, 2026 16:57 374 0

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Финландската звезда в ски бягането се сбогува с професионалния спорт след пет олимпийски медала

Керту Нисканен слага точка на бляскавата си кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на зимните спортове се разделя с една от най-ярките си фигури – Керту Нисканен. Финландската ски бегачка, която вдъхнови поколения със своята несломима воля и изключителни постижения, официално обяви края на своята спортна кариера. „Дойде моментът да затворя тази невероятна глава от живота си“, сподели тя емоционално в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от реакции сред фенове и колеги.

През годините Нисканен се превърна в символ на постоянство и отдаденост. Със своите пет олимпийски отличия – три сребърни и две бронзови медала – тя остави незаличима следа в историята на ски бягането. Финландката неведнъж изправяше на крака публиката със своите впечатляващи представяния, а двата бронзови медала от Световни първенства в щафетата само затвърдиха статута ѝ на истинска легенда.

Кариерата на Нисканен е изпъстрена с постижения, които малцина могат да съперничат. След 357 старта тя може да се похвали с 36 подиума и 8 индивидуални победи – резултат, който говори сам за себе си. През 2023 година тя добави още един трофей към богатата си колекция, като спечели малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини.


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