Ваня Григорова: Имаме само 2 дни за обсъждане на Бюджет '26 на София

Имаме два дни за обсъждане на Бюджет 2026 на Столичната община.

Това каза пред БНР Ваня Григорова, съветник в Столичния общински съвет, като добави:

"Опасявам се, че време за обсъждане реално няма да има, тъй като би трябвало следващата седмица - на 10 септември да го гласуваме, иначе изпускаме законовите срокове, а преди това трябва да мине пред комисии. Понеделник, 7 септември, е почивен ден. И имаме едни два дни, в които трябва да обсъдим втория по големина бюджет след държавния. Той е рекорден, но е такъв всяка година. Логично е да е рекорден, тъй като цените се повишават, инфлацията се увеличава, заплатите и осигуровките се увеличават - няма как да не е рекорден".

По думите ѝ изключително малко е времето, за да може "кметът и неговата администрация да започнат някаква генерално по-различна политика и по-различна посока да дадат на секторите":

"Затова е важно какво се прави по вече заварените проблеми".

Григорова акцентира върху здравеопазването, градския транспорт и управлението на отпадъците, като заяви:

"Не може ние да инвестираме толкова много и да не получаваме като столичани добра грижа, предпочитам така да кажа, а не услуга".

30 млн. лева е струвал транспортът на RDF балите за миналата година, съобщи тя.

"Само транспортът, без цената на оползотворяване. Защо се случва това? Защото още не е изградена фаза 3 на Завода за преработка на отпадъци. Запитах колко ще ни струва за тази година. Казаха, че ще ми кажат допълнително, но и до момента не съм получила отговор, а аз съм общински съветник. Казаха, че ще ни дадат презентациите, все още не сме ги получили. Това пречи на общинските съветници да вземаме активно участие в определянето на политиката на Столичната община".