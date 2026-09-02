Ваня Григорова: Имаме само 2 дни за обсъждане на Бюджет '26 на София

Имаме два дни за обсъждане на Бюджет 2026 на Столичната община.
Това каза пред БНР Ваня Григорова, съветник в Столичния общински съвет, като добави:
"Опасявам се, че време за обсъждане реално няма да има, тъй като би трябвало следващата седмица - на 10 септември да го гласуваме, иначе изпускаме законовите срокове, а преди това трябва да мине пред комисии. Понеделник, 7 септември, е почивен ден. И имаме едни два дни, в които трябва да обсъдим втория по големина бюджет след държавния. Той е рекорден, но е такъв всяка година. Логично е да е рекорден, тъй като цените се повишават, инфлацията се увеличава, заплатите и осигуровките се увеличават - няма как да не е рекорден".
По думите ѝ изключително малко е времето, за да може "кметът и неговата администрация да започнат някаква генерално по-различна политика и по-различна посока да дадат на секторите":
"Затова е важно какво се прави по вече заварените проблеми".
Григорова акцентира върху здравеопазването, градския транспорт и управлението на отпадъците, като заяви:
"Не може ние да инвестираме толкова много и да не получаваме като столичани добра грижа, предпочитам така да кажа, а не услуга".
30 млн. лева е струвал транспортът на RDF балите за миналата година, съобщи тя.
"Само транспортът, без цената на оползотворяване. Защо се случва това? Защото още не е изградена фаза 3 на Завода за преработка на отпадъци. Запитах колко ще ни струва за тази година. Казаха, че ще ми кажат допълнително, но и до момента не съм получила отговор, а аз съм общински съветник. Казаха, че ще ни дадат презентациите, все още не сме ги получили. Това пречи на общинските съветници да вземаме активно участие в определянето на политиката на Столичната община".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
17:06 02.09.2026
2 само питам
17:06 02.09.2026
3 БГето 2.0
Аре лево.
КандевГюров за Президент❗️
За да има България а не БГето❗️
17:11 02.09.2026
4 Ми то
17:15 02.09.2026
5 Пита се
17:19 02.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Малии
17:24 02.09.2026
8 Ваня
17:26 02.09.2026
9 миме
17:27 02.09.2026
10 Тити на Кака
Това е нормално, все пак е 100% ДС, 99% ППетрохан и около 69% Али Бабалино.
Голям късмет извади София с елитното отроче на любимата ни ДС, бойният отряд на непрежалимата БКП!
Този като нищо още един път ще смени крушките на осветлението в Южния парк до края на мандата си / докато продължава да подпира надлеза към Бояна и ласкаво се грижи за кочината в Княжеската/ 😂😂😂
17:38 02.09.2026
11 Никой
17:40 02.09.2026
12 Те ще обсъждат след като го приемат
17:41 02.09.2026