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Ваня Григорова: Имаме само 2 дни за обсъждане на Бюджет '26 на София

Ваня Григорова: Имаме само 2 дни за обсъждане на Бюджет '26 на София

2 Септември, 2026 17:04 414 12

  • ваня григорова-
  • бюджет-
  • софия

30 млн. лева е струвал транспортът на RDF балите за миналата година

Ваня Григорова: Имаме само 2 дни за обсъждане на Бюджет '26 на София - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Имаме два дни за обсъждане на Бюджет 2026 на Столичната община.

Това каза пред БНР Ваня Григорова, съветник в Столичния общински съвет, като добави:

"Опасявам се, че време за обсъждане реално няма да има, тъй като би трябвало следващата седмица - на 10 септември да го гласуваме, иначе изпускаме законовите срокове, а преди това трябва да мине пред комисии. Понеделник, 7 септември, е почивен ден. И имаме едни два дни, в които трябва да обсъдим втория по големина бюджет след държавния. Той е рекорден, но е такъв всяка година. Логично е да е рекорден, тъй като цените се повишават, инфлацията се увеличава, заплатите и осигуровките се увеличават - няма как да не е рекорден".

По думите ѝ изключително малко е времето, за да може "кметът и неговата администрация да започнат някаква генерално по-различна политика и по-различна посока да дадат на секторите":

"Затова е важно какво се прави по вече заварените проблеми".

Григорова акцентира върху здравеопазването, градския транспорт и управлението на отпадъците, като заяви:

"Не може ние да инвестираме толкова много и да не получаваме като столичани добра грижа, предпочитам така да кажа, а не услуга".

30 млн. лева е струвал транспортът на RDF балите за миналата година, съобщи тя.

"Само транспортът, без цената на оползотворяване. Защо се случва това? Защото още не е изградена фаза 3 на Завода за преработка на отпадъци. Запитах колко ще ни струва за тази година. Казаха, че ще ми кажат допълнително, но и до момента не съм получила отговор, а аз съм общински съветник. Казаха, че ще ни дадат презентациите, все още не сме ги получили. Това пречи на общинските съветници да вземаме активно участие в определянето на политиката на Столичната община".


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    4 0 Отговор
    А досега какво правихте?Драпатий?

    17:06 02.09.2026

  • 2 само питам

    4 1 Отговор
    циганчето какъв го играе в момента

    17:06 02.09.2026

  • 3 БГето 2.0

    1 1 Отговор
    Са, всеки е фен на некой си, аз не съм фен на никой, дори, не съм фен на БГето, готов съм да фърля гражданството у БГето (което си е едно гето със супер богати и супер бедни с колониално МВР и колониални мандарини за Правителство)

    Аре лево.

    КандевГюров за Президент❗️

    За да има България а не БГето❗️

    17:11 02.09.2026

  • 4 Ми то

    3 0 Отговор
    Не остана за кога да го планирате.

    17:15 02.09.2026

  • 5 Пита се

    3 0 Отговор
    Улензеното циганче, както се лензи, така и краде общински кинти. Дъщеря й има имение за 800 К в Италия, а е студентка. С какви пари ?

    17:19 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малии

    4 1 Отговор
    Като си спомня че за малко да станеш кмет, тръпки ме побиват.

    17:24 02.09.2026

  • 8 Ваня

    0 3 Отговор
    Президент!

    17:26 02.09.2026

  • 9 миме

    1 0 Отговор
    ма кво толкоз има да му мислите, кат п.е.д.е.р.а.с.а терзийката и умнокрасивата му педуханска секта па сичко ше окрадат

    17:27 02.09.2026

  • 10 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Изключително кадърният кмет, г-н ДСТерзиев, за пореден път демонстрира гениалността си.
    Това е нормално, все пак е 100% ДС, 99% ППетрохан и около 69% Али Бабалино.
    Голям късмет извади София с елитното отроче на любимата ни ДС, бойният отряд на непрежалимата БКП!
    Този като нищо още един път ще смени крушките на осветлението в Южния парк до края на мандата си / докато продължава да подпира надлеза към Бояна и ласкаво се грижи за кочината в Княжеската/ 😂😂😂

    17:38 02.09.2026

  • 11 Никой

    0 0 Отговор
    Сини венци от кв. Хр Ботев .

    17:40 02.09.2026

  • 12 Те ще обсъждат след като го приемат

    1 0 Отговор
    Кой откъде да дръпне

    17:41 02.09.2026

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