Зеленски смени командващия сухопътните войски на Украйна

Арестуваната в Струмяни Гергана Петрова е била основната заподозряна за убийството на мъжа си през 2013 г.

Гергана Петрова, чието задържане с белезници при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика политически скандал, е същата жена, коят ...