Украинският президент Володимир Зеленски смени командващия сухопътните войски на Украйна, като назначи на поста полковник Святослав Заиц, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Заиц преди това е служил в украинските десантни части.
Съответният указ беше публикуван на сайта на украинския президент в момент, когато новоназначеният главнокомандващ украинската армия Михайло Драпати предприема промени във въоръжените сили на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На уволнение
Коментиран от #10
14:53 02.09.2026
2 Елка
14:53 02.09.2026
3 Пич
14:53 02.09.2026
4 не може да бъде
14:54 02.09.2026
5 Дааааа
Франция
Украйна
Америка
Примери много
Коментиран от #9
14:55 02.09.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:55 02.09.2026
7 НУ ЗАИЦ
14:55 02.09.2026
8 Соваж бейби
14:57 02.09.2026
9 Хаха
До коментар #5 от "Дааааа":А Расия 🤭
Коментиран от #14
14:58 02.09.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "На уволнение":Чел съм, че и Хитлер в агонията така правил....
14:59 02.09.2026
11 А спрете се бре психари
15:02 02.09.2026
12 Неам думи
15:02 02.09.2026
13 На Зеленски утзади
15:03 02.09.2026
14 Дааааа
До коментар #9 от "Хаха":Помисли и си отговори сам.
Ако можеш разбирате!!!
15:05 02.09.2026
15 57357354
15:06 02.09.2026
16 Кой па е тоя идиот да питам
Коментиран от #18
15:06 02.09.2026
17 Деций
15:08 02.09.2026
18 Ами някаква
До коментар #16 от "Кой па е тоя идиот да питам":Ели Стоянова е като гледам дето очевидно е тралала щом тва и е важно ...
15:09 02.09.2026
19 Жалко за Готвача
15:10 02.09.2026
20 Как е Бах
15:12 02.09.2026
21 Деций
15:15 02.09.2026
22 Боко
15:15 02.09.2026
23 Украйна нямат
15:17 02.09.2026
24 Волк
15:17 02.09.2026
25 И кво ?
15:19 02.09.2026
26 Съответният указ беше публикуван
15:21 02.09.2026
27 истината преди всичко
15:27 02.09.2026
28 Абе мила Ели Стоянова,
Коментиран от #29
15:30 02.09.2026
29 С любезното съдействие
До коментар #28 от "Абе мила Ели Стоянова,":На Рундю, пасмината му и ДАНС! .... !!!
15:35 02.09.2026
30 Да хвърлят ме в мисли
16:01 02.09.2026