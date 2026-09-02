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Зеленски смени командващия сухопътните войски на Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски смени командващия сухопътните войски на Украйна

2 Септември, 2026 14:51 1 402 30

  • украйна-
  • сухопътни войски-
  • зеленски

Полковник Святослав Заиц поема поста на фона на промените във въоръжените сили на страната

Зеленски смени командващия сухопътните войски на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски смени командващия сухопътните войски на Украйна, като назначи на поста полковник Святослав Заиц, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Заиц преди това е служил в украинските десантни части.

Съответният указ беше публикуван на сайта на украинския президент в момент, когато новоназначеният главнокомандващ украинската армия Михайло Драпати предприема промени във въоръжените сили на страната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На уволнение

    31 2 Отговор
    Е тръгнало значи?

    Коментиран от #10

    14:53 02.09.2026

  • 2 Елка

    12 13 Отговор
    Тоя смени сума ти народ, а Мунчо не закача гербаджийските калинки.

    14:53 02.09.2026

  • 3 Пич

    36 2 Отговор
    Малкото злобно човече така трепери от страх, та чак зъбите му тракат!!! Ако не се дрогира, на може да говори от ужас!!!

    14:53 02.09.2026

  • 4 не може да бъде

    29 6 Отговор
    Ну ЗаИц ..ну погоди!?

    14:54 02.09.2026

  • 5 Дааааа

    32 0 Отговор
    Какъвто президента такава и държавата
    Франция
    Украйна
    Америка
    Примери много

    Коментиран от #9

    14:55 02.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 0 Отговор
    тоА сменя бушони, а то цялото табло е за смяна❗

    14:55 02.09.2026

  • 7 НУ ЗАИЦ

    35 2 Отговор
    НУ ПОГОДИ. ХОДОВЕ НА ОТЧАЯНИЕТО.

    14:55 02.09.2026

  • 8 Соваж бейби

    29 3 Отговор
    И каква е разликата ?Украйна е губещата няма смисъл от смени ами наркомана да се предава и да приключва войната.

    14:57 02.09.2026

  • 9 Хаха

    2 17 Отговор

    До коментар #5 от "Дааааа":

    А Расия 🤭

    Коментиран от #14

    14:58 02.09.2026

  • 10 Европеец

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "На уволнение":

    Чел съм, че и Хитлер в агонията така правил....

    14:59 02.09.2026

  • 11 А спрете се бре психари

    26 2 Отговор
    Ние не сме Украйна и нещо сериозно сте се заблудили че този нацистки коптор ни е важен.

    15:02 02.09.2026

  • 12 Неам думи

    6 13 Отговор
    Вьпроса е не кого да сменим а от кьде да намерим нови буд... за фронта. Всьщност от другата страна е сьщото - лилипукин отново обещава на руския народ да не буха по укр. рьководство ! Представете си Сталин с такова обещание примерно януари 1944г. !?

    15:02 02.09.2026

  • 13 На Зеленски утзади

    20 0 Отговор
    Въобще не ни е важен този кретен !

    15:03 02.09.2026

  • 14 Дааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хаха":

    Помисли и си отговори сам.
    Ако можеш разбирате!!!

    15:05 02.09.2026

  • 15 57357354

    7 0 Отговор
    нема ора , нема ....

    15:06 02.09.2026

  • 16 Кой па е тоя идиот да питам

    10 0 Отговор
    Който "сайта на украинския президент" посещава? А? И заащо го прави въобще?

    Коментиран от #18

    15:06 02.09.2026

  • 17 Деций

    11 1 Отговор
    Всичко върви към своята логичен край!И да сменя и да не сменя,войска няма,фронта на много места е пред разпад поради липса на хора,това е и причината да започват набиране на жени!Не остава много,още няколко месеца до падането на Славянск и Краматорск,от там нататък,зеленият пигмей трябва или да се беси ,или да бяга защото идва трибунала!

    15:08 02.09.2026

  • 18 Ами някаква

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кой па е тоя идиот да питам":

    Ели Стоянова е като гледам дето очевидно е тралала щом тва и е важно ...

    15:09 02.09.2026

  • 19 Жалко за Готвача

    0 6 Отговор
    Тия две "фюрерчета" се взеха много насериозно. А кога руския и украинский народ ще разберат че тези две по 1.65 с токчетата жидо..... са отдавна за смена?

    15:10 02.09.2026

  • 20 Как е Бах

    5 0 Отговор
    Две рошави топки пред устата му , а другото къде е?

    15:12 02.09.2026

  • 21 Деций

    10 0 Отговор
    Вчера слушам ,че наркомана казал ,че до момента имало 50000 убити украински войници,а те преди 4 месеца бяха 2.4 милиона само убитите,ранените и трайно осакатените са отделно .На месец убитите са 30000/35000 ! Всичко това показва онази безчовечност на Запада,който за да разклати Русия е готов да унищожи всички мъже в Украйна без да му мигне окото!Украйна е поканена да играе ролята на полезният идиот,тя е консуматив и нищо повече за Англия, Франция,и САЩ!

    15:15 02.09.2026

  • 22 Боко

    8 0 Отговор
    Време е да се смени сменяващия 👌

    15:15 02.09.2026

  • 23 Украйна нямат

    7 0 Отговор
    сухопътните войски бре. Имат някаква пасмина там дето нито е войска нито нещо общо с армия имат. Запада им праща ракети, и тея се крият по дупките и ги мятат де им падне. БЪЛГАРИЯ, Румъния, Полша, Молдова .....

    15:17 02.09.2026

  • 24 Волк

    6 0 Отговор
    Ну ,заець...погоди ...

    15:17 02.09.2026

  • 25 И кво ?

    5 0 Отговор
    Хитрите от украинската хунта вече се оттеглиха , кой в Англия , кой в Италия ... Само Заю завалията решил да си купи фабрика на 8 септември .

    15:19 02.09.2026

  • 26 Съответният указ беше публикуван

    5 0 Отговор
    На вратата на един от кенефите в метрото на Киев .... хм....

    15:21 02.09.2026

  • 27 истината преди всичко

    2 0 Отговор
    Престанете да гледате на този конфликт като на война . Това е унищожаване на славянското население от "жидосаните" и само абсолютните "лейки" все още не са го разбрали. Да верно е, че разногласия е имало и то още от сьздаването на псевдо-дьржавата или по скоро псевдо-нацията в началото на миналия век но защо ли тези разногласия не сьществуваха през времето на СССР?

    15:27 02.09.2026

  • 28 Абе мила Ели Стоянова,

    2 0 Отговор
    Зеленски смени "командващия" ама на Българският холдинг „Билдком“, собственик на добричката рафинерия „Олива“, и на румънския производител на растителни масла Argus Constanţa ... Хванаха ги да перат над 2 милиарда евро в България през 2 банки и Зеленски сега си заличава следите моето момиче .... Ей тва е новината !

    Коментиран от #29

    15:30 02.09.2026

  • 29 С любезното съдействие

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Абе мила Ели Стоянова,":

    На Рундю, пасмината му и ДАНС! .... !!!

    15:35 02.09.2026

  • 30 Да хвърлят ме в мисли

    0 0 Отговор
    Един невалиден с изтекъл мандат президент сменя членове на правителството и генерали. Да ли трябва и имали право да сменя ???

    16:01 02.09.2026

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