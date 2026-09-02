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Путин нареди масирани руски удари по енергетиката на Украйна
  Тема: Украйна

Путин нареди масирани руски удари по енергетиката на Украйна

2 Септември, 2026 13:41 543 10

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Руският президент определи украинските дронове като най-голямата заплаха за руската армия

Путин нареди масирани руски удари по енергетиката на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин обяви, че е издал заповед руските войски да започнат нанасянето на масирани удари по енергетиката на Украйна. Той определи дроновете като най-голямата заплаха за страната, предава ТАСС, цитирана от News.bg.

В хода на пресконференция след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек Путин заяви, че Украйна продължава да нанася удари по горивно-енергийния сектор на Русия.

По-конкретно, Русия твърди, че във вторник е „свалила“ голям брой дронове, летящи към Москва и Санкт Петербург.

„Предвид ударите срещу Русия, на руските въоръжени сили е наредено да подготвят и нанесат масирани удари срещу украински енергийни съоръжения. Те ударят нашите - ще получат отговор“, заяви Путин.

Руският президент посочи украинските дронове като основна заплаха за руската армия.

„В момента основното предизвикателство са, разбира се, дроновете и във всички среди: под вода, в морето, на сушата и във въздуха. И това е предизвикателство за нас, то е много сериозно“, каза той.

Путин увери, че задачите за борба с дроновете ще бъдат изпълнени, като отбеляза засилените темпове на работа в руските отбранителни предприятия.

На 1 септември украинският президент Володимир Зеленски заяви в обръщение, че руското небе става напълно опасно и предупреди всички авиокомпании, използващи руското въздушно пространство.

На 30 август Руското министерство на отбраната обяви, че се готви за масиран обстрел на украински енергийни съоръжения.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБВ

    8 6 Отговор
    Добра новина лично от Путин. Да му пожелаем успех.

    13:44 02.09.2026

  • 2 ти да видиш

    7 4 Отговор
    Ще подготвят бърлогата на зеленияпор за зимния сезон

    13:47 02.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сър Пичук

    5 1 Отговор
    Малиии! 😀 Тази новина е като душевен оргазъм за семплата възрожденска душица. Сега ще се разхвърчат плюнки и ченета.

    13:50 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 зИленски

    2 3 Отговор
    ЩЕ СЕ РАЗРЕВА ВЕЧЕ
    МОИТЕ МЕ ТЪРСЯТ ПОД ДЪРВО И КАМЪК

    13:52 02.09.2026

  • 8 зИленски

    3 3 Отговор
    ЩЕ СЕ РАЗРЕВА ВЕЧЕ
    МОИТЕ МЕ ТЪРСЯТ ПОД ДЪРВО И КАМЪК

    13:52 02.09.2026

  • 9 Като няма някой генерал като Щауфенберг

    0 1 Отговор
    да му забие един шут вгъ за, така ще е.

    13:53 02.09.2026

  • 10 путин е Сатана

    0 0 Отговор
    Жуже Фашист е путин

    13:58 02.09.2026

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