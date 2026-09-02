Путин нареди масирани руски удари по енергетиката на Украйна

Руският президент Владимир Путин обяви, че е издал заповед руските войски да започнат нанасянето на масирани удари по енергетиката на Украйна. Той определи дроновете като най-голямата заплаха за страната, предава ТАСС, цитирана от News.bg.

В хода на пресконференция след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек Путин заяви, че Украйна продължава да нанася удари по горивно-енергийния сектор на Русия.

По-конкретно, Русия твърди, че във вторник е „свалила“ голям брой дронове, летящи към Москва и Санкт Петербург.

„Предвид ударите срещу Русия, на руските въоръжени сили е наредено да подготвят и нанесат масирани удари срещу украински енергийни съоръжения. Те ударят нашите - ще получат отговор“, заяви Путин.

Руският президент посочи украинските дронове като основна заплаха за руската армия.

„В момента основното предизвикателство са, разбира се, дроновете и във всички среди: под вода, в морето, на сушата и във въздуха. И това е предизвикателство за нас, то е много сериозно“, каза той.

Путин увери, че задачите за борба с дроновете ще бъдат изпълнени, като отбеляза засилените темпове на работа в руските отбранителни предприятия.

На 1 септември украинският президент Володимир Зеленски заяви в обръщение, че руското небе става напълно опасно и предупреди всички авиокомпании, използващи руското въздушно пространство.

На 30 август Руското министерство на отбраната обяви, че се готви за масиран обстрел на украински енергийни съоръжения.