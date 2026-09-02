"Унгария: Атаката с дрон в Лайпциг показва заплахата от Русия за Европа"

Неуспешната атака с дрон, натоварен с експлозиви, срещу летището на германския град Лайпциг показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност, заяви унгарското правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Унгария е дълбоко обезпокоена от нарастващия брой и интензивност на руските хибридни дейности на европейска територия“, написа в „Екс“ външната министърка Анита Орбан.

По думите ѝ неотдавнашни инциденти в Германия показват „все по-опасен и безразсъден модел на поведение, който представлява сериозна заплаха за европейската сигурност и устойчивост“.

Унгария изразява „пълна солидарност с Германия и е готова да подкрепи нашия партньор в противодействието на хибридните заплахи“, подчерта Орбан.

Хибридните заплахи обикновено включват комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни тактики.

Германия заяви вчера, че Русия е отговорна за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Невзривил се дрон, оборудван с експлозиви и механизъм за детонация, е бил открит на 4 август между украински товарни самолети.

Малко след това друг дрон очевидно се е сблъскал във въздуха с товарен самолет на „Ди Ейч Ел“ близо до Лайпциг. Самолетът е бил принуден да прекрати кацането си и да се пренасочи към Хановер с леки повреди, отбелязва ДПА.

Анита Орбан е член на новото правителство, ръководено от център-десния премиер Петер Мадяр, което е на власт от май.

Позицията на правителството към Русия се различава значително от тази на предшественика му - десния популист Виктор Орбан, който поддържаше приятелски отношения с Москва и до голяма степен се въздържаше от критики срещу Русия за водената от нея война в Украйна.