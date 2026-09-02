"Унгария: Атаката с дрон в Лайпциг показва заплахата от Русия за Европа"

Неуспешната атака с дрон, натоварен с експлозиви, срещу летището на германския град Лайпциг показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност, заяви унгарското правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Унгария е дълбоко обезпокоена от нарастващия брой и интензивност на руските хибридни дейности на европейска територия“, написа в „Екс“ външната министърка Анита Орбан.
По думите ѝ неотдавнашни инциденти в Германия показват „все по-опасен и безразсъден модел на поведение, който представлява сериозна заплаха за европейската сигурност и устойчивост“.
Унгария изразява „пълна солидарност с Германия и е готова да подкрепи нашия партньор в противодействието на хибридните заплахи“, подчерта Орбан.
Хибридните заплахи обикновено включват комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни тактики.
Германия заяви вчера, че Русия е отговорна за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Невзривил се дрон, оборудван с експлозиви и механизъм за детонация, е бил открит на 4 август между украински товарни самолети.
Малко след това друг дрон очевидно се е сблъскал във въздуха с товарен самолет на „Ди Ейч Ел“ близо до Лайпциг. Самолетът е бил принуден да прекрати кацането си и да се пренасочи към Хановер с леки повреди, отбелязва ДПА.
Анита Орбан е член на новото правителство, ръководено от център-десния премиер Петер Мадяр, което е на власт от май.
Позицията на правителството към Русия се различава значително от тази на предшественика му - десния популист Виктор Орбан, който поддържаше приятелски отношения с Москва и до голяма степен се въздържаше от критики срещу Русия за водената от нея война в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:37 02.09.2026
2 Фейк - либераст
12:37 02.09.2026
3 Уффф
12:37 02.09.2026
4 Чукче - Наблюдател
Коментиран от #6
12:38 02.09.2026
5 Родина
12:41 02.09.2026
6 Уффф
До коментар #4 от "Чукче - Наблюдател":Царят не само е гол, Ами си е сменил и пола.
12:42 02.09.2026
7 Спор няма
12:52 02.09.2026
8 Тази мяза на по-дърта кака
12:54 02.09.2026
9 Хохо Бохо
12:54 02.09.2026
10 Отреазвяващ
12:59 02.09.2026
11 някой си
13:00 02.09.2026
12 евроежедневие
Коментиран от #13
13:07 02.09.2026
13 Затова пък
До коментар #12 от "евроежедневие":Руснаците с голи глави посрещат украинските дронове.😂
Пръскат им тиквите като презряло дини.🤣
Коментиран от #21
13:11 02.09.2026
14 А КАКВА АТАКА Е ИМАЛО
Коментиран от #17
13:11 02.09.2026
15 Григор
И вас да попитам. Кой и кога доказа, че атаката с дрон в Лайпциг е дело на Русия? Путин и външното министерство на Русия отричат да имат нещо общо със случая. Ако се окаже, че наистина е така, не ви ли се струва, че вашата позиция е цинична? Забравих, че вие сте от "новата вълна" дето плюе по Русия без да се интересува от фактите. Не съм ви избирал аз!
13:13 02.09.2026
16 Сиярто
13:14 02.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 дядото
13:30 02.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1234
Още по-голям скок е от „дрон с експлозив“ директно към „руска атака срещу Европа“. На 5 август Берлин още казваше, че не знае извършителя; на 25 август BKA още го издирваше; на 1 септември вече Русия е виновна. Ако германските служби имат доказателства за руска операция, нека бъдат представени поне основните елементи на доказателствената верига. И ако предполагаемата цел са били украински самолети с военни товари, тогава по-точното описание би било евентуална диверсия срещу украинската логистика на германска територия, а не автоматично „атака срещу Германия“. И двете са тежки престъпления, но не са едно и също.
13:35 02.09.2026
21 ухльоф
До коментар #13 от "Затова пък":Ако очакваш "Пулицър" за поста ти,...е няма да ти се получи!
13:39 02.09.2026
22 Перо
13:55 02.09.2026