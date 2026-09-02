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Унгария: Атаката с дрон в Лайпциг показва заплахата от Русия за Европа

Унгария: Атаката с дрон в Лайпциг показва заплахата от Русия за Европа

2 Септември, 2026 12:35 817 22

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  • европа-
  • атака-
  • дрон

Будапеща изрази солидарност с Германия и заяви готовност да подкрепи Берлин срещу хибридните заплахи

Унгария: Атаката с дрон в Лайпциг показва заплахата от Русия за Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Неуспешната атака с дрон, натоварен с експлозиви, срещу летището на германския град Лайпциг показва, че Русия представлява заплаха за европейската сигурност, заяви унгарското правителство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Унгария е дълбоко обезпокоена от нарастващия брой и интензивност на руските хибридни дейности на европейска територия“, написа в „Екс“ външната министърка Анита Орбан.

По думите ѝ неотдавнашни инциденти в Германия показват „все по-опасен и безразсъден модел на поведение, който представлява сериозна заплаха за европейската сигурност и устойчивост“.

Унгария изразява „пълна солидарност с Германия и е готова да подкрепи нашия партньор в противодействието на хибридните заплахи“, подчерта Орбан.

Хибридните заплахи обикновено включват комбинация от военни, икономически, разузнавателни и пропагандни тактики.

Германия заяви вчера, че Русия е отговорна за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Невзривил се дрон, оборудван с експлозиви и механизъм за детонация, е бил открит на 4 август между украински товарни самолети.

Малко след това друг дрон очевидно се е сблъскал във въздуха с товарен самолет на „Ди Ейч Ел“ близо до Лайпциг. Самолетът е бил принуден да прекрати кацането си и да се пренасочи към Хановер с леки повреди, отбелязва ДПА.

Анита Орбан е член на новото правителство, ръководено от център-десния премиер Петер Мадяр, което е на власт от май.

Позицията на правителството към Русия се различава значително от тази на предшественика му - десния популист Виктор Орбан, който поддържаше приятелски отношения с Москва и до голяма степен се въздържаше от критики срещу Русия за водената от нея война в Украйна.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    34 0 Отговор
    По-скоро показа, докъде немчура ще трябва да записва ускорен курс по-руccский язик.

    12:37 02.09.2026

  • 2 Фейк - либераст

    32 0 Отговор
    Тъй като гледам тази "хубавица" Анита европейците повече се плашат от нея отколкото от руските дронове.

    12:37 02.09.2026

  • 3 Уффф

    32 0 Отговор
    Тези ненормалници наистина, ще ни вкарат във война.

    12:37 02.09.2026

  • 4 Чукче - Наблюдател

    24 0 Отговор
    Марионетки от всички страни, възхищаеайте се на новите дрехи на царя и да не е посмял някой да каже, че царят е гол!!!

    Коментиран от #6

    12:38 02.09.2026

  • 5 Родина

    19 0 Отговор
    Що не си гледате , меката на порното !

    12:41 02.09.2026

  • 6 Уффф

    20 0 Отговор

    До коментар #4 от "Чукче - Наблюдател":

    Царят не само е гол, Ами си е сменил и пола.

    12:42 02.09.2026

  • 7 Спор няма

    2 10 Отговор
    Щом дронът е бил дефектен,много ясно че е руски.

    12:52 02.09.2026

  • 8 Тази мяза на по-дърта кака

    13 0 Отговор
    на Кая

    12:54 02.09.2026

  • 9 Хохо Бохо

    21 1 Отговор
    Украински терористи инсценираха тоя водевил. Ако бяха руснаци щеше да има голямо бум на салосамолета пълен с оръжие.

    12:54 02.09.2026

  • 10 Отреазвяващ

    20 0 Отговор
    Нали руснаците нямат достъп доЕВропата.Откъде тия руснаци,тия дронове?Или имат симпатизанти?Чудна работа бай Петре?

    12:59 02.09.2026

  • 11 някой си

    20 0 Отговор
    Такива кухи патки ще почнат да бъдат намирани по канавките,преиграват вече с глупостите си

    13:00 02.09.2026

  • 12 евроежедневие

    12 0 Отговор
    Хем искате да воювате срещу Русия хем се плашите от еднин дрон.....

    Коментиран от #13

    13:07 02.09.2026

  • 13 Затова пък

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "евроежедневие":

    Руснаците с голи глави посрещат украинските дронове.😂
    Пръскат им тиквите като презряло дини.🤣

    Коментиран от #21

    13:11 02.09.2026

  • 14 А КАКВА АТАКА Е ИМАЛО

    10 1 Отговор
    Да не сме пропуснали нещо??

    Коментиран от #17

    13:11 02.09.2026

  • 15 Григор

    12 0 Отговор
    "Унгария: Атаката с дрон в Лайпциг показва заплахата от Русия за Европа"
    И вас да попитам. Кой и кога доказа, че атаката с дрон в Лайпциг е дело на Русия? Путин и външното министерство на Русия отричат да имат нещо общо със случая. Ако се окаже, че наистина е така, не ви ли се струва, че вашата позиция е цинична? Забравих, че вие сте от "новата вълна" дето плюе по Русия без да се интересува от фактите. Не съм ви избирал аз!

    13:13 02.09.2026

  • 16 Сиярто

    4 1 Отговор
    Где Орбан?

    13:14 02.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 дядото

    6 0 Отговор
    заплаха за европа от русия или от оперативни комбинации на друсания по ръководството на лидерите на нато

    13:30 02.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1234

    5 0 Отговор
    Тук има доста удобно смесване на факти и политически изводи. Факт е, че в Лайпциг е открит дрон с експлозив и детонатор. Факт е и че той не се е взривил. Оттук нататък започват интерпретациите. Дронът е бил в близост до украински товарни самолети, използвани включително за военна логистика, но щом няма взрив и установена точка на поражение, не може категорично да се твърди каква точно е била целта , самолет, инфраструктура или нещо друго.
    Още по-голям скок е от „дрон с експлозив“ директно към „руска атака срещу Европа“. На 5 август Берлин още казваше, че не знае извършителя; на 25 август BKA още го издирваше; на 1 септември вече Русия е виновна. Ако германските служби имат доказателства за руска операция, нека бъдат представени поне основните елементи на доказателствената верига. И ако предполагаемата цел са били украински самолети с военни товари, тогава по-точното описание би било евентуална диверсия срещу украинската логистика на германска територия, а не автоматично „атака срещу Германия“. И двете са тежки престъпления, но не са едно и също.

    13:35 02.09.2026

  • 21 ухльоф

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Затова пък":

    Ако очакваш "Пулицър" за поста ти,...е няма да ти се получи!

    13:39 02.09.2026

  • 22 Перо

    0 0 Отговор
    Всички трябвало да подкрепят провокацията на ционисткия режим, ставаща само около техните самолети! Отново масирана мисирска атака от нищото, към нищото, а Зеленски ще се размаже от кеф, че му се хващат на еврейските уйдурми!

    13:55 02.09.2026

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